Argent et patrimoine

Adieu Visa et Mastercard ? Wero s'allie à quatre réseaux pour 130 millions d'utilisateurs, ce que ce moyen de paiement change pour votre carte bancaire

Ces derniers jours encore, les titres parlent de la fin de Visa et Mastercard pour 130 millions d'Européens, au profit de Wero, un moyen de paiement européen, et de ses alliés. Pour ceux d'entre nous qui sortent leur carte bancaire à chaque course, la question vient d'elle-même : faut-il s'en séparer, ou ouvrir autre chose dans l'application de sa banque ? La réponse tient dans le calendrier de cette alliance, et dans un risque que la vitesse du paiement rend plus coûteux.

Par Fabrice Crozier | Publié le 2 Novembre 2026 à 08:24 | mis à jour le 2 Novembre 2026 à 08:24



Visa et Mastercard : ce que recouvrent vraiment les 130 millions d'utilisateurs



Autour de Wero, porté par les banques européennes réunies dans EPI, on trouve Bancomat en Italie, Bizum en Espagne, MB WAY au Portugal et Vipps MobilePay dans les pays nordiques. Selon EPI, ces solutions servent déjà environ 130 millions d'utilisateurs dans 13 pays, soit plus de 70 % de la population de l'Union européenne et de la Norvège. La nouvelle structure, baptisée European Network for Payments, a son siège à Madrid et appartient à parts égales à ses cinq fondateurs.

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Votre carte bancaire garde sa place à la caisse

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En magasin non plus, la bascule n'est pas pour tout de suite. Le paiement en magasin avec Wero fonctionne déjà en Belgique et au Luxembourg, mais en France, EPI l'annonce progressivement à partir de 2027, selon le comparateur Comparonslesbanques. Le site spécialisé The Paypers précise qu'il passera d'abord par un QR code, le paiement par puce NFC devant suivre plus tard. D'ici là, c'est votre carte bancaire, ou le téléphone qui la remplace à la caisse, qui continuera de régler le pain, le plein et la pharmacie.

Or ce réseau commun n'existe encore que sur le papier. EPI précise que les partenaires préparent désormais sa mise en œuvre technique, et que le déploiement commencera par les virements entre particuliers d'un pays à l'autre. Le paiement en ligne et en magasin viendra dans des phases ultérieures, sans date annoncée dans le communiqué. Chaque application garde son nom : si votre petite-fille vit à Madrid, elle gardera Bizum et vous garderez Wero, et c'est entre les deux que le lien se fera.En magasin non plus, la bascule n'est pas pour tout de suite. Le paiement en magasin avec Wero fonctionne déjà en Belgique et au Luxembourg, mais en France, EPI l'annonce progressivement à partir de 2027, selon le comparateur Comparonslesbanques. Le site spécialisé The Paypers précise qu'il passera d'abord par un QR code, le paiement par puce NFC devant suivre plus tard. D'ici là, c'est votre carte bancaire, ou le téléphone qui la remplace à la caisse, qui continuera de régler le pain, le plein et la pharmacie.

Wero, un moyen de paiement peut-être déjà dans votre banque Si vous avez déjà envoyé de l'argent à un proche depuis votre téléphone, vous avez sans doute croisé Wero sans y prêter attention. En France, il a pris la place de Paylib pour les virements entre particuliers, le plus souvent directement dans l'application de votre banque. Ce qui change cet automne, c'est son arrivée sur les sites marchands.



BNP Paribas a fait savoir le 9 septembre que l'ensemble de ses clients particuliers en France ont désormais la possibilité de payer leurs achats en ligne avec Wero, chez les commerçants qui le proposent. La banque ajoute qu'Orange l'accepte pour les factures Sosh depuis le 1er septembre, et que Air France, Decathlon et Fnac Darty se préparent à suivre. Le principe n'a rien à voir avec celui de la carte : le paiement part directement de votre compte, en virement instantané, et vous le validez dans l'application de votre banque.



Paiement instantané : la vitesse profite aussi aux escrocs 516 millions d'euros, en hausse de 34 % sur un an, et elles ont d'abord frappé le virement, pour 376 millions d'euros. Leur forme la plus fréquente est la fraude au faux conseiller bancaire.

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Ce virement instantané a pourtant un revers que nous aurions tort d'ignorer. Les chiffres publiés par la Banque de France montrent qu'en 2025, un virement émis sur six était déjà instantané. La même année, les fraudes par manipulation ont atteint, en hausse de 34 % sur un an, et elles ont d'abord frappé le virement, pour. Leur forme la plus fréquente est la fraude au faux conseiller bancaire.Je retiens surtout une phrase de ce communiqué : une banque n'a jamais besoin de demander à son client la moindre manœuvre pour arrêter un paiement suspect. Depuis le 9 octobre 2025, votre banque a aussi l'obligation de vérifier, avant chaque virement, que le nom du bénéficiaire correspond bien au compte. Un appel qui vous presse de valider une opération pour en annuler une autre signe donc l'arnaque, que l'argent passe par Wero ou par votre carte. L'Europe construit son propre réseau de paiement, mais le bon réflexe reste à votre portée dès maintenant : raccrocher, puis rappeler votre banque au numéro que vous connaissez.