Argent et patrimoine

Livret D à 3,5 % sans impôt pour financer la dette : les députés Liot bloqueraient votre épargne dix ans, à 75 ans vous la retrouveriez à 85

Un livret qui rapporterait 3,5 % par an, sans un euro d'impôt sur les intérêts : l'idée a de quoi séduire quand votre épargne dort à 1,7 % sur le Livret A. Le Livret D, débattu mercredi à l'Assemblée nationale, servirait à financer la dette de l'État. Il a pourtant une contrepartie que les retraités feraient bien de peser avant d'y songer pour leurs économies.

Par Fabrice Crozier | Publié le 29 Octobre 2026 à 08:40 | mis à jour le 29 Octobre 2026 à 08:40



Livret D : ce que les députés Liot proposent pour votre épargne



Le député de la Marne Charles de Courson l'a résumé le matin même sur RMC, en parlant d'un grand emprunt national qui demande aux Français de souscrire à une dette. Selon le détail publié par Presse-citron, le livret servirait un taux fixe de 3,5 % par an, avec des intérêts défiscalisés, un premier versement d'au moins 1 000 euros et un plafond de 60 000 euros. En échange, l'argent resterait bloqué dix ans, et c'est sur ce point que l'affaire mérite qu'on s'y arrête.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Prêter de l'argent à l'État et en tirer deux fois plus que sur un Livret A, sans payer d'impôt sur les intérêts : la proposition a de quoi faire lever un sourcil. C'est pourtant ce que le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, dit Liot, a mis sur la table de l'Assemblée nationale, où le « Livret D » était débattu le mercredi 28 octobre. Son but affiché n'a rien d'un cadeau aux épargnants, puisqu'il s'agit de financer la dette publique.Le député de la Marne Charles de Courson l'a résumé le matin même sur RMC, en parlant d'unqui demande aux Français de souscrire à une dette. Selon le détail publié par Presse-citron, le livret servirait un taux fixe de, avec des intérêts défiscalisés, un premier versement d'au moins 1 000 euros et un plafond de. En échange, l'argent resterait bloqué, et c'est sur ce point que l'affaire mérite qu'on s'y arrête.

3,5 % sans impôt contre 1,7 % sur votre Livret A



Les montants parlent d'eux-mêmes. D'après les chiffres de Presse-citron, 1 000 euros placés produiraient 410 euros d'intérêts en dix ans, et un livret rempli au plafond atteindrait 84 636 euros à l'échéance. Sur 10 000 euros, le Livret D vous rendrait 14 106 euros au bout de dix ans, contre 11 836 euros sur un Livret A dont le taux resterait figé à 1,7 % : le calcul est le nôtre, et l'écart atteint 2 270 euros.



L'avantage fiscal pèse lourd, lui aussi. Depuis janvier, les intérêts d'un placement imposable subissent un prélèvement forfaitaire de 31,4 %, impôt et prélèvements sociaux compris. Pour toucher 3,5 % net avec un tel placement, il faudrait un rendement de 5,10 % brut, selon notre calcul.

Sur le même sujet :

300 000 euros sur le compte, 1 000 euros de rente annoncés : au taux de 31,4 % appliqué depuis janvier, votre virement tombe à 686 euros par mois Mais commençons par ce qui séduit. Depuis le 1er août 2026, le Livret A et le LDDS rapportent 1,7 %, et le livret d'épargne populaire, réservé aux foyers modestes, 2,5 %. Avec 3,5 %, le Livret D ferait deux fois mieux que le placement préféré des Français, et ses intérêts échapperaient à l'impôt.Les montants parlent d'eux-mêmes. D'après les chiffres de Presse-citron, 1 000 euros placés produiraient 410 euros d'intérêts en dix ans, et un livret rempli au plafond atteindrait 84 636 euros à l'échéance. Sur 10 000 euros, le Livret D vous rendraitau bout de dix ans, contre 11 836 euros sur un Livret A dont le taux resterait figé à 1,7 % : le calcul est le nôtre, et l'écart atteint 2 270 euros.L'avantage fiscal pèse lourd, lui aussi. Depuis janvier, les intérêts d'un placement imposable subissent un prélèvement forfaitaire de, impôt et prélèvements sociaux compris. Pour toucher 3,5 % net avec un tel placement, il faudrait un rendement de 5,10 % brut, selon notre calcul.

Versée à 75 ans, votre épargne ne reviendrait qu'à 85 ans Sauf que ce rendement se paie en temps, et le temps ne compte pas de la même façon à 45 ans et à 75 ans. Le Livret A se vide en quelques minutes le jour où la chaudière rend l'âme ou où la toiture est à reprendre. Le Livret D, lui, garderait les fonds dix ans : versés à 75 ans, ils ne vous reviendraient qu'à 85 ans.



Les économistes de Rexecode rappellent que l'espérance de vie des femmes avoisine 18 ans à 70 ans, et qu'elle descend à une dizaine d'années à 80 ans. Ils notent aussi que la perte d'autonomie commence statistiquement vers 80 ans, l'âge où une aide à domicile ou une place en Ehpad réclament de l'argent disponible. Je l'avoue, c'est la question qui me retient le plus : les présentations publiées de ce livret ne disent pas ce que deviendrait votre épargne si vous décédiez ou deveniez dépendant avant l'échéance.



En 2020, Bercy jugeait un grand emprunt trop coûteux



La même réponse relevait un obstacle juridique. L'article 26 de la loi organique relative aux lois de finances interdit de prévoir une exonération fiscale dans un emprunt émis par l'État. Pour que vos intérêts échappent à l'impôt, il faudrait modifier ce texte, qui s'impose aux lois ordinaires.



En revanche, Bercy reconnaissait qu'un État se tourne vers ses épargnants quand il peine à se financer et que ses taux remontent. La situation s'en rapproche : le taux auquel la France emprunte sur dix ans a franchi 5 % le 21 octobre, un niveau inédit depuis 2002. À ce prix, verser 3,5 % aux particuliers coûterait moins cher à l'État que les marchés, ce qui donne au grand emprunt un argument qu'il n'avait pas en 2020.

Or l'idée n'a rien de neuf, et l'État l'a déjà écartée. Interrogé en 2020 sur un grand emprunt national, le ministère de l'Économie avait répondu à une députée qu'un appel direct à l'épargne des particuliers coûtait très cher , entre commissions, campagnes de communication et taux supérieur au marché. Il citait l'emprunt Balladur de 1993, soldé par un surcoût de plusieurs milliards de francs pour les finances publiques.La même réponse relevait un obstacle juridique. L'article 26 de la loi organique relative aux lois de finances interdit de prévoir une exonération fiscale dans un emprunt émis par l'État. Pour que vos intérêts échappent à l'impôt, il faudrait modifier ce texte, qui s'impose aux lois ordinaires.En revanche, Bercy reconnaissait qu'un État se tourne vers ses épargnants quand il peine à se financer et que ses taux remontent. La situation s'en rapproche : le taux auquel la France emprunte sur dix ans a franchi 5 % le 21 octobre, un niveau inédit depuis 2002. À ce prix, verser 3,5 % aux particuliers coûterait moins cher à l'État que les marchés, ce qui donne au grand emprunt un argument qu'il n'avait pas en 2020.

Votre épargne de retraité, convoitée pour combler la dette Le Livret D s'invite d'ailleurs dans un débat plus large, qui vise d'abord l'argent des plus âgés. Dans un entretien publié le 19 octobre, l'institut Rexecode relève, travaux de l'Insee à l'appui, que les plus de 65 ans tirent vers le haut le taux d'épargne des ménages. Ses économistes voudraient orienter davantage cette épargne vers les actions et chiffrent à environ 350 milliards d'euros sur vingt ans le rendement que l'ensemble des ménages laisse filer faute de l'avoir fait.



Deux visions s'affrontent donc sur ce que vous pourriez faire de vos économies : les prêter à l'État à taux fixe, ou les confier aux entreprises en acceptant les à-coups de la Bourse. Le Livret D n'est à ce stade qu'une proposition débattue, pas un placement que votre banque peut vous ouvrir. Avant d'y songer, nous aurions intérêt à garder de quoi faire face aux imprévus, car 3,5 % ne valent quelque chose que si l'on peut se passer de cet argent pendant dix ans.