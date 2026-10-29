Argent et patrimoine

Retraite, gaz, gazole, découvert : ce qui change au 1er novembre pour votre pension Agirc-Arrco et pour votre facture de chauffage

Dimanche, le calendrier passera au 1er novembre, et plusieurs lignes de votre budget de retraité bougeront avec lui. Ce qui change touche à la fois l'argent qui arrive sur votre compte et celui qui en repart pour chauffer la maison ou faire le plein. Parmi les annonces qui circulent, certaines méritent pourtant d'être vérifiées de près, à commencer par celle qui concerne vos heures creuses.

Par Fabrice Crozier | Publié le 29 Octobre 2026 à 07:45 | mis à jour le 28 Octobre 2026 à 15:30



Votre retraite complémentaire augmentera dès le virement du 2 novembre



Comme le rappelle 1,4587 €, ce qui représente 14 € bruts de plus par mois pour 1 000 € de complémentaire. Les règles de pilotage autorisaient une hausse comprise entre 1,2 % et 1,9 % : syndicats et patronat se sont arrêtés dans sa moitié basse, un an après un conseil qui, le 17 octobre 2025, n'avait trouvé aucun accord.

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Sauf que votre retraite de base, versée par l'Assurance retraite, ne bougera pas ce mois-ci : elle n'est revalorisée qu'au 1er janvier. Le virement du lundi 2 novembre, premier jour ouvré du mois, sera donc le premier à intégrer la hausse, sans aucune démarche de votre part. Et si vous avez travaillé dans le privé avant de passer dans la fonction publique, la revalorisation ne portera que sur la part Agirc-Arrco de votre pension.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Commençons par la bonne nouvelle. Après une année entière sans le moindre centime de plus, votre retraite complémentaire bougera enfin, alors même que la hausse retenue reste en deçà de ce que permettait la règle du régime. Le chiffre a été arrêté le 14 octobre par le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco.Comme le rappelle Service Public , les pensions complémentaires des anciens salariés du privé seront revalorisées de 1,4 % au 1er novembre 2026. La valeur du point passera de 1,4386 € à, ce qui représentepour 1 000 € de complémentaire. Les règles de pilotage autorisaient une hausse comprise entre 1,2 % et 1,9 % : syndicats et patronat se sont arrêtés dans sa moitié basse, un an après un conseil qui, le 17 octobre 2025, n'avait trouvé aucun accord.Sauf que votre retraite de base, versée par l'Assurance retraite, ne bougera pas ce mois-ci : elle n'est revalorisée qu'au 1er janvier. Le virement du lundi 2 novembre, premier jour ouvré du mois, sera donc le premier à intégrer la hausse, sans aucune démarche de votre part. Et si vous avez travaillé dans le privé avant de passer dans la fonction publique, la revalorisation ne portera que sur la part Agirc-Arrco de votre pension.

Le prix du gaz grimpera encore, sauf si votre contrat est à prix fixe La mauvaise nouvelle viendra, elle, de la chaudière. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a publié le 12 octobre le prix repère de vente du gaz pour novembre : il passera de 182,88 € à 194,90 € TTC le mégawattheure, soit une hausse de 6,6 %. C'est la troisième hausse d'affilée, après 5,6 % en septembre et 6,3 % en octobre, au moment où vous rallumez le chauffage.



Or ce prix repère n'est pas un tarif imposé, c'est une référence que suivent les contrats dits indexés. D'après la CRE, environ 6 millions de ménages ont un contrat de ce type, et la hausse leur coûtera en moyenne 12 € TTC sur la seule facture de novembre. Les offres à prix fixe, qui représentaient environ 40 % des clients résidentiels fin 2025, ne bougeront pas tant que court leur période de blocage.



Je vous conseille donc un geste qui prend une minute avant dimanche : ouvrez votre dernière facture ou votre espace client, et regardez si votre prix du kilowattheure est indiqué comme « indexé » ou « fixe ». Pour un logement chauffé au gaz en zone GRDF, le kilowattheure du prix repère passera à 0,1576 € TTC.



Gazole, fioul et pneus neige : ce qui change sur la route et à la cuve À la pompe, en revanche, le mouvement devrait aller dans l'autre sens. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé la vente aux distributeurs de 10 millions de barils de gazole tirés des stocks stratégiques, cédés à prix coûtant à partir du 28 octobre. Le gouvernement vise une baisse de 12 à 18 centimes par litre dès le 1er novembre, soit environ dix euros par plein, et l'opération courra jusqu'au 31 janvier 2027.



Mais cette fourchette reste une estimation du gouvernement, pas un prix relevé en station. Reçu à Matignon le 12 octobre, le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, s'est engagé sur une baisse d'environ 10 centimes par litre pour les particuliers, et de 200 € par mètre cube de fioul domestique, ce qui intéressera ceux d'entre nous qui se chauffent encore au fioul. Le gouvernement promet de publier chaque semaine les volumes libérés et la baisse des coûts qui en découle : nous pourrons donc vérifier ensemble si la promesse est tenue.



Vous prendrez la route de la montagne cet hiver ? Une autre règle reprendra dimanche, du 1er novembre au 31 mars, dans les communes désignées par les préfets de 34 départements. Il faudra y rouler avec quatre pneus marqués du pictogramme montagne à trois pics et flocon, dit 3PMSF, ou garder chaînes ou chaussettes dans le coffre, car un pneu portant le seul marquage M+S n'y est plus accepté depuis le 1er novembre 2024.



Vos heures creuses ne changeront pas forcément dimanche Plusieurs récapitulatifs annoncent de nouveaux horaires d'heures creuses dès le 1er novembre pour 9,3 millions de foyers. Le nombre est juste, la date beaucoup moins. Selon le calendrier publié par Enedis, cette deuxième phase de la réforme s'étalera de décembre 2026 à octobre 2027, tandis qu'EDF annonce pour ses clients des changements échelonnés entre le 4 novembre 2026 et le 30 novembre 2027.



Vos horaires ne changeront pas non plus par surprise : votre fournisseur devra vous prévenir au moins un mois avant, par courrier ou par e-mail. Vous garderez huit heures creuses par jour, mais en hiver, du 1er novembre au 31 mars, elles seront surtout placées la nuit, avec au moins cinq heures d'affilée. Si votre chauffe-eau est programmé en fin d'après-midi, c'est ce message qu'il faudra guetter. L'avez-vous déjà reçu ?



Votre banque regardera de plus près vos nouveaux découverts Dernière échéance du mois : le 20 novembre, les règles européennes sur le crédit à la consommation s'étendront au découvert bancaire. La banque devra alors analyser la solvabilité de son client avant toute ouverture ou prolongation de découvert, même pour moins de 200 € et moins d'un mois. Concrètement, elle pourra examiner vos revenus et vos charges avant de dire oui.



Votre autorisation actuelle, elle, ne sera pas remise en cause. Interrogé au Sénat, le ministère de l'Économie a répondu en mars que ces nouvelles règles ne s'appliqueront pas aux autorisations de découvert accordées avant le 20 novembre 2026. Le 1er novembre ouvrira enfin la trêve hivernale : jusqu'au 31 mars 2027, les expulsions locatives seront suspendues, hors exceptions prévues par la loi. Entre une pension complémentaire un peu plus forte et une facture de gaz plus lourde, novembre mérite donc un coup d'œil attentif à trois documents, votre relevé de pension, votre contrat de gaz et votre convention de compte.