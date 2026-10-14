Agirc-Arrco : les retraites complémentaires augmenteront de 1,4 % le 1er novembre, moins que ne le permettait la règle pour votre pension

Pourquoi pas davantage ? La réponse tient dans l'accord signé en 2023 par les partenaires sociaux, qui encadre la hausse jusqu'à cette année. Il part de l'inflation hors tabac prévue par l'Insee pour 2026, soit 2 %, et lui retire 0,4 point. Le taux de référence ressortait à 1,6 %.



Autour de ce point de départ, le conseil d'administration dispose d'une marge de 0,4 point vers le haut ou vers le bas. Sauf qu'un second verrou existe : la hausse ne peut pas dépasser la progression du salaire moyen, estimée à 1,9 % cette année. La fourchette réelle allait ainsi de 1,2 % à 1,9 %, et les 1,4 % retenus se situent sous la référence de 0,2 point.



Cet écart a l'air minuscule, et pourtant il se compte. Sur 1 000 € de complémentaire, la référence aurait donné 16 € par mois, l'inflation prévue 20 €. Vous toucherez 14 €, ce qui représente 24 € de moins par an que le calcul de base et 72 € de moins que la hausse des prix attendue.



Le régime justifie ce choix par sa trajectoire financière. D'après son communiqué, cité par MoneyVox, la revalorisation engage 1,4 milliard d'euros en année pleine et 21 milliards sur quinze ans. L'Agirc-Arrco doit aussi garder des réserves au moins égales à six mois de prestations jusqu'en 2037. « On aurait aimé une revalorisation plus importante », a reconnu auprès de l'AFP Fabien Guimbretière, de la CFDT, qui dit avoir agi « en responsabilité ».