Retraite

Agirc-Arrco : les retraites complémentaires augmenteront de 1,4 % le 1er novembre, moins que ne le permettait la règle pour votre pension

Il y avait de la marge, et syndicats et patronat ne l'ont utilisée qu'en partie. Après deux ans au même niveau, votre pension complémentaire va bouger le 1er novembre, mais moins que ne le prévoyait le calcul de référence. Les retraites complémentaires Agirc-Arrco de 14 millions d'anciens salariés du privé sont concernées, et la décision laisse ouverte une autre négociation, plus lourde pour la suite.

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Par | Publié le 14 Octobre 2026 à 19:38 | mis à jour le 14 Octobre 2026 à 20:56
© RVillalon / Shutterstock.com
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Agirc-Arrco : syndicats et patronat ont tranché ce mercredi

Ce mercredi 14 octobre, la règle autorisait les administrateurs de l'Agirc-Arrco à monter jusqu'à 1,9 %. Ils se sont arrêtés bien avant, le jour même où des retraités manifestaient à l'appel de la CGT, de la FSU et de Solidaires pour une revalorisation « maximum ». Il fallait un accord pour éviter un second gel, et cet accord a un prix pour vous. Ce que ça change sur votre virement ? Nous y venons.

Le chiffre est désormais fixé : +1,4 % à compter du 1er novembre 2026. Selon le communiqué publié par la fédération à l'issue de son conseil d'administration, cette hausse porte sur les pensions des retraités du secteur privé, soit 14 millions de personnes d'après l'AFP. La hausse s'appliquera d'elle-même, puisque la nouvelle valeur du point remplacera l'ancienne dans le calcul de votre complémentaire.
 
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Combien d'euros sur votre pension complémentaire

Votre complémentaire est calculée en points, et c'est la valeur de ce point qui change. Elle était bloquée à 1,4386 € depuis le 1er novembre 2024. À ce taux, elle passera à environ 1,4587 € selon notre calcul, en attendant la valeur exacte publiée par le régime.

Faisons le compte ensemble sur quelques pensions brutes mensuelles. Pour une petite complémentaire de 300 €, le gain se limite à 4,20 € par mois. À 500 €, il représente 7 €. Pour 800 €, elle atteint 11,20 €, et pour 1 000 €, 14 € par mois, soit 168 € sur une année. Si vous raisonnez en points, 1 000 points rapportaient 1 438,60 € par an ; ils rapporteront un peu plus de 20 € supplémentaires.

Ces montants s'entendent avant CSG, CRDS et Casa, que le net de novembre déduira comme d'habitude. Le premier virement revalorisé arrivera le lundi 2 novembre, le 1er tombant un dimanche, comme l'indique le calendrier des paiements de l'Agirc-Arrco. Votre pension de base, versée par la Carsat ou la Cnav, suit un tout autre calendrier et n'est pas concernée par cette décision.

Pourquoi votre hausse reste sous le calcul de référence

Pourquoi pas davantage ? La réponse tient dans l'accord signé en 2023 par les partenaires sociaux, qui encadre la hausse jusqu'à cette année. Il part de l'inflation hors tabac prévue par l'Insee pour 2026, soit 2 %, et lui retire 0,4 point. Le taux de référence ressortait à 1,6 %.

Autour de ce point de départ, le conseil d'administration dispose d'une marge de 0,4 point vers le haut ou vers le bas. Sauf qu'un second verrou existe : la hausse ne peut pas dépasser la progression du salaire moyen, estimée à 1,9 % cette année. La fourchette réelle allait ainsi de 1,2 % à 1,9 %, et les 1,4 % retenus se situent sous la référence de 0,2 point.

Cet écart a l'air minuscule, et pourtant il se compte. Sur 1 000 € de complémentaire, la référence aurait donné 16 € par mois, l'inflation prévue 20 €. Vous toucherez 14 €, ce qui représente 24 € de moins par an que le calcul de base et 72 € de moins que la hausse des prix attendue.

Le régime justifie ce choix par sa trajectoire financière. D'après son communiqué, cité par MoneyVox, la revalorisation engage 1,4 milliard d'euros en année pleine et 21 milliards sur quinze ans. L'Agirc-Arrco doit aussi garder des réserves au moins égales à six mois de prestations jusqu'en 2037. « On aurait aimé une revalorisation plus importante », a reconnu auprès de l'AFP Fabien Guimbretière, de la CFDT, qui dit avoir agi « en responsabilité ».

Le gel de 2025 reste perdu

Reste le trou de l'an passé. Le 17 octobre 2025, faute d'accord entre les organisations patronales et syndicales, le conseil n'avait pas revalorisé les pensions au 1er novembre. La hausse de cette année repart de ce niveau gelé, et rien dans la décision ne vient compenser les douze mois perdus.

Ce qui se négocie maintenant pour votre retraite

Votre pension complémentaire ne pèse pas le même poids selon votre carrière. Selon l'AFP, elle représente schématiquement 30 % de la retraite totale pour les petits salaires et 60 % pour les cadres. Et vous, quelle part de votre retraite vient de l'Agirc-Arrco ? Les deux pensions arrivent sur votre compte en deux virements distincts, ce qui permet de la mesurer d'un coup d'œil. Plus cette part est lourde, plus ce taux compte dans votre budget de l'an prochain, d'autant que le projet de budget de la Sécurité sociale prévoit aussi de freiner la pension de base.
 
La suite s'annonce plus délicate que ce mercredi. L'accord de 2023 couvrait la période 2023-2026 et, selon l'AFP, restera en vigueur jusqu'après l'élection présidentielle : il interdisait notamment toute baisse de la valeur du point en valeur absolue pendant ces quatre années. Syndicats et patronat devront renégocier un accord national interprofessionnel pour 2027-2030, et le communiqué du régime renvoie déjà à cette discussion la valeur d'achat du point, d'ordinaire fixée en octobre.

Je vous conseille de garder un œil sur cette négociation, plus encore que sur le chiffre de ce jour. C'est elle qui dira comment nos complémentaires évolueront ensuite, et si la règle qui vient de vous accorder 1,4 % survivra au prochain accord.

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