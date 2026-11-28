Retraite

Baby-boomers grands gagnants du système de retraite ? L'Institut des politiques publiques pointe les limites des calculs invoqués contre votre pension

Dans le débat sur les retraites, votre génération passe souvent pour la grande gagnante du système de retraite, et ce reproche sert à justifier qu'on freine d'abord la hausse de votre pension. Un chercheur spécialiste des retraites vient de reprendre la question des jeunes générations par l'autre bout. Son constat dépend de ce que l'on choisit de mesurer, et il change la façon de poser le débat.

Par Fabrice Crozier | Publié le 28 Novembre 2026 à 14:36 | mis à jour le 28 Novembre 2026 à 15:56



Baby-boomers et système de retraite : d'où vient le procès fait à votre génération



Le calcul qui nourrit ce procès existe bel et bien. Pour un salarié non-cadre du privé à carrière complète, le taux de récupération, c'est-à-dire le total des pensions touchées rapporté au total des cotisations versées, serait 20 % plus bas pour les générations nées après le baby-boom que pour celles du baby-boom. Sauf que, pour l'IPP, votre génération n'est ni la grande gagnante ni la perdante du système : elle se situe entre les deux.

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Ce que le taux de récupération ne dit pas de votre pension Mais cet indicateur a un angle mort, et l'IPP le pointe sans détour. Il compare ce qu'une génération reçoit à ce qu'elle a versé, sans tenir compte de ce qu'elle a gagné en travaillant. Les plus jeunes, eux, profitent de gains de productivité qui font monter les salaires, en euros constants, d'une génération à l'autre.



Selon l'IPP, ce mouvement contrebalance la baisse du taux de récupération : le revenu cumulé sur toute une vie, salaires nets et retraites compris, augmente régulièrement et reste plus élevé pour les générations les plus jeunes. La baisse des indicateurs de rendement ne vient donc pas, au premier chef, des règles de retraite elles-mêmes, mais du ralentissement de la productivité et du vieillissement de la population.



Et votre génération dans tout ça ? Les générations du baby-boom, nées entre 1946 et 1973 dans les calculs de l'IPP, ont un meilleur rendement que les plus jeunes mais moins bon que les plus anciennes, et un revenu de toute une vie plus élevé que celui des générations nées avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale, mais plus bas que celui des générations nées après elles.

Le revenu de toute une vie, l'indicateur que l'IPP veut ajouter



Pour un salarié non-cadre du privé, entre la génération née en 1940 et celle née en 2000, le système de retraite redistribue ainsi aux plus anciens 30 % du gain de salaire brut que les plus jeunes tiraient de leur travail. D'ailleurs, pour la génération née en 1960, la part redistribuée monte à 37 %, sans empêcher son revenu net de progresser par rapport à celle de 1940.



Je trouve ce résultat plus parlant que les palmarès de gagnants et de perdants. Il dit ce que nous devons à ceux qui sont en activité : une partie de notre pension vient de leur productivité, parce que la France a choisi, implicitement, de partager ainsi les gains entre les âges. D'où l'indicateur que propose la note de l'IPP : le revenu net cumulé sur toute une vie, salaires nets de cotisations et pensions compris, rapporté au nombre d'années travaillées. Il réunit en un indicateur unique la durée de carrière, la durée de retraite, les cotisations et le niveau des pensions, tout en tenant compte de la productivité propre à chaque génération.Pour un salarié non-cadre du privé, entre la génération née en 1940 et celle née en 2000, le système de retraite redistribue ainsi aux plus anciensque les plus jeunes tiraient de leur travail. D'ailleurs, pour la génération née en 1960, la part redistribuée monte à, sans empêcher son revenu net de progresser par rapport à celle de 1940.Je trouve ce résultat plus parlant que les palmarès de gagnants et de perdants. Il dit ce que nous devons à ceux qui sont en activité : une partie de notre pension vient de leur productivité, parce que la France a choisi, implicitement, de partager ainsi les gains entre les âges.

Jeunes générations contre retraités : un choix politique avant d'être un calcul Pour Patrick Aubert, la vraie question n'est pas technique. Faut-il continuer de redistribuer aux plus âgés la même part des gains de productivité alors que ceux-ci ralentissent, ou garantir à chaque génération un revenu de toute une vie supérieur à celui de la précédente ? L'IPP laisse au politique le soin de trancher, en lui fournissant des chiffres pour éclairer ce choix.



En revanche, le débat politique, lui, n'attend pas. Dans son avis du 9 juillet, le Comité de suivi des retraites a renouvelé sa recommandation de sous-indexer les pensions d'au moins 2 points au total jusqu'en 2030. Le gouvernement a ensuite inscrit dans son budget de la Sécurité sociale pour 2027 un coup de frein sur les pensions de base des retraités touchant plus de 1 260 € par mois au total, que le Sénat a supprimé par 329 voix contre 0 dans la nuit du 16 au 17 novembre.



Le texte doit maintenant revenir devant les députés, après l'échec de la commission mixte paritaire jeudi. Si l'équité entre générations y est de nouveau invoquée pour freiner la hausse de votre pension, vous saurez qu'elle se mesure de plusieurs façons, et qu'il faut plus d'un indicateur pour dire qui a trop reçu.