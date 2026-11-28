Retraite

Budget de la Sécu : députés et sénateurs échouent à s'accorder, et la hausse de votre retraite au-delà de 1 260 € dépend de l'Assemblée et de Lecornu

Les sept députés et les sept sénateurs réunis jeudi matin à l'Assemblée nationale se sont séparés sans texte commun sur le budget de la Sécu. Pour votre retraite, rien n'est donc tranché : ni la hausse de janvier de votre pension de base, ni l'âge de départ des personnes nées entre juillet 1964 et 1968. Le texte repart devant les députés, et le gouvernement garde en réserve le 49.3 et les ordonnances.

Par Fabrice Crozier | Publié le 28 Novembre 2026 à 09:31 | mis à jour le 28 Novembre 2026 à 09:32



Une heure et quart de réunion, et toujours pas d'accord sur le budget de la Sécu



Le Premier ministre Sébastien Lecornu a « pris acte » de cet échec, rapporte Public Sénat. Ce n'est pas une surprise, mais pour vous qui êtes à la retraite ou qui vous en approchez, c'est une attente qui se prolonge. Deux questions restent en effet ouvertes : de combien votre pension de base augmentera au 1er janvier, et à quel âge vous pourrez partir si vous êtes né entre juillet 1964 et 1968.

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Votre retraite au-delà de 1 260 € : ce que prévoit chaque version Le texte déposé par le gouvernement le 1er octobre ne garantit la hausse de janvier 2027 qu'aux retraités dont l'ensemble des pensions ne dépasse pas 1 260 € par mois. Ce mécanisme figure à l'article 35. Entre 1 260 € et 1 281 €, la hausse est réduite par paliers ; au-delà de 1 281 €, le coefficient de revalorisation reste à 1 par défaut, autrement dit aucune hausse de votre pension de base, sauf décret publié au plus tard le 31 octobre 2027.



Ce seuil ne se lit pas sur votre retraite de base prise isolément. Il additionne toutes vos pensions du mois, de base, complémentaires et de réversion, et il s'applique à chaque retraité pris individuellement, jamais à la somme des deux pensions d'un couple. Au total, elle devait geler la retraite de base d'environ deux tiers des retraités et faire économiser près de 4 milliards d'euros.



Dans la nuit du 16 au 17 novembre, le Sénat a supprimé cet article, par 329 voix contre 0. Sans lui, la règle habituelle s'applique quel que soit le montant de la pension. MoneyVox estime que la hausse de janvier sera alors de 1,8 %, selon la formule fondée sur l'inflation lissée sur douze mois. Pour une pension de base de 1 500 € brut par mois, cela représenterait 27 € de plus chaque mois. Or l'échec de jeudi rend ce vote provisoire : la suppression de l'article 35 ne tiendra que si elle survit à la suite de la navette.

Nés entre juillet 1964 et 1968 : votre âge de départ aussi reste en jeu



Concrètement, cette version reculerait de trois mois, et parfois davantage suivant la génération, l'âge légal des personnes nées entre juillet 1964 et 1968, pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2027. Le gouvernement s'y oppose. « On a pris un avis l'an dernier, on ne change pas cette année », a répondu au Sénat le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou.



Si votre départ est prévu pour l'été 2027 ou plus tard, cette ligne du budget vous concerne directement. Nous avons détaillé, génération par génération, de combien votre départ reculerait si elle était maintenue.

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Le Sénat rétablit la réforme des retraites de 2023 : né entre juillet 1964 et 1968, voici de combien votre départ reculerait L'autre gros désaccord porte sur votre âge de départ. Peu après minuit et demi, le 17 novembre, la majorité sénatoriale a rétabli la réforme des retraites de 2023, avec un calendrier plus rapide vers un âge légal de 64 ans et 172 trimestres pour le taux plein. La commission des affaires sociales du Sénat chiffre le gain pour les comptes de la Sécu à 600 millions d'euros en 2027.Concrètement, cette version reculerait de trois mois, et parfois davantage suivant la génération,, pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2027. Le gouvernement s'y oppose. « On a pris un avis l'an dernier, on ne change pas cette année », a répondu au Sénat le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou.Si votre départ est prévu pour l'été 2027 ou plus tard, cette ligne du budget vous concerne directement. Nous avons détaillé, génération par génération, de combien votre départ reculerait si elle était maintenue.

Nouvelle lecture, 49.3 ou ordonnances : trois issues bien différentes pour votre pension



Mais l'exécutif garde deux autres outils. En l'absence d'accord, il pourrait recourir à l'article 49.3 de la Constitution, qui permet d'adopter un texte sans vote. Il pourrait aussi mettre en œuvre le projet par ordonnances : pour le budget de la Sécu, le délai laissé au Parlement est de 50 jours, et la commission mixte paritaire s'est tenue à quelques heures de l'expiration de ce délai.



C'est cette dernière voie qui vous concerne le plus. Par ordonnance, le gouvernement ferait entrer en vigueur son texte de départ, sans les votes des parlementaires, et ce texte contient l'article 35 avec son gel au-delà de 1 281 €. À l'inverse, il ne touche pas à la suspension de la réforme des retraites, que le Sénat a voulu annuler contre l'avis du gouvernement. La sénatrice LR Marie-Do Aeschlimann l'a résumé à sa manière : « la copie initiale est tellement mauvaise qu'on n'a pas tellement envie des ordonnances ». La voie normale, c'est la nouvelle lecture. La commission des affaires sociales de l'Assemblée examinera le texte lundi 30 novembre, puis les députés en débattront en séance à compter du 7 décembre. Le texte leur a été transmis dès jeudi, le jour même de la commission mixte paritaire, comme le montre le dossier législatif du Sénat . Ils pourront alors amender de nouveau le budget, y compris sur la hausse de votre pension et sur votre âge de départ.Mais l'exécutif garde deux autres outils. En l'absence d'accord, il pourrait recourir à l'article 49.3 de la Constitution, qui permet d'adopter un texte sans vote. Il pourrait aussi mettre en œuvre le projet par ordonnances : pour le budget de la Sécu,, et la commission mixte paritaire s'est tenue à quelques heures de l'expiration de ce délai.C'est cette dernière voie qui vous concerne le plus. Par ordonnance, le gouvernement ferait entrer en vigueur son texte de départ, sans les votes des parlementaires, et ce texte contient l'article 35 avec. À l'inverse, il ne touche pas à la suspension de la réforme des retraites, que le Sénat a voulu annuler contre l'avis du gouvernement. La sénatrice LR Marie-Do Aeschlimann l'a résumé à sa manière : « la copie initiale est tellement mauvaise qu'on n'a pas tellement envie des ordonnances ».

Ce que vous pouvez déjà vérifier en attendant le vote



Sauf que la partie ne se jouera pas que dans le budget de la Sécu. Au Sénat, le vote du budget de l'État est prévu le 9 décembre, et c'est dans ce texte que les sénateurs ont plafonné à 1 000 € l'abattement fiscal de 10 % des retraités. Je vous le dis franchement : une hausse de pension sauvée d'un côté peut être reprise de l'autre par l'impôt, et c'est le bilan des deux textes qu'il faudra regarder en janvier.

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Le Sénat a sauvé l'abattement de 10 % des retraités : à 1 000 € de plafond, voici à partir de quelle retraite votre impôt augmenterait En attendant, une partie de votre revenu échappe à ce feuilleton. Votre retraite complémentaire Agirc-Arrco progresse déjà de 1,4 % depuis le 1er novembre, et le budget de la Sécu ne remet pas cette hausse en cause. Pour vous situer face au seuil de 1 260 €, c'est le total de vos pensions du mois, réversion comprise, qui compte.Sauf que la partie ne se jouera pas que dans le budget de la Sécu. Au Sénat, le vote du budget de l'État est prévu le 9 décembre, et c'est dans ce texte que les sénateurs ont plafonné à 1 000 €. Je vous le dis franchement : une hausse de pension sauvée d'un côté peut être reprise de l'autre par l'impôt, et c'est le bilan des deux textes qu'il faudra regarder en janvier.Nous suivrons la nouvelle lecture pas à pas à partir du 7 décembre. D'ici là, rien n'est décidé pour votre pension de base, et la date qui compte pour vous reste le 1er janvier, quand la caisse appliquera le taux que le Parlement ou le gouvernement aura fini par retenir.