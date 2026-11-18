Retraite

Le Sénat rétablit la réforme des retraites de 2023, contre l'avis du gouvernement : né entre juillet 1964 et 1968, voici de combien votre départ reculerait à partir du 1er juillet 2027

Peu après minuit et demi, dans la nuit du 16 au 17 novembre, les sénateurs ont voté le retour de la réforme des retraites de 2023, contre l'avis du ministre du Travail. Si vous êtes né entre juillet 1964 et décembre 1968, c'est votre âge de départ, fixé par la suspension depuis le 1er septembre, qui recommence à bouger sur le papier. Rien n'est pourtant joué : après le vote du Sénat sur l'ensemble du budget de la Sécurité sociale, prévu ce mercredi 18 novembre, les députés auront leur mot à dire.

Par Fabrice Crozier | Publié le 18 Novembre 2026 à 09:08 | mis à jour le 18 Novembre 2026 à 09:09



Un vote de nuit, contre l'avis du ministre du Travail l'amendement de la commission des affaires sociales qui annule cette suspension. Les trois groupes de gauche, le RDSE et les 15 sénateurs RN et UDR ont voté contre, et 13 sénateurs se sont abstenus, surtout dans le groupe RDPI où siège Renaissance.



Si vous êtes né entre juillet 1964 et décembre 1968, ce texte reculerait votre âge légal de départ de trois mois. Les natifs de janvier à mars 1965 perdraient même six mois, en passant de 62 ans et 9 mois à 63 ans et 3 mois. Pour ceux qui sont nés au premier semestre 1964 ou à partir de 1969, à l'inverse, rien ne bougerait.

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Né entre 1964 et 1968 : votre âge de départ, année par année 64 ans au lieu de 63 ans et 9 mois.



La durée de cotisation suivrait le même chemin. Nés entre juillet et décembre 1964, il vous faudrait 171 trimestres au lieu de 170 pour le taux plein, et toute la génération 1965 passerait à 172 trimestres, soit 43 ans. Prenons une personne née en février 1965 : elle atteint l'âge légal actuel en novembre 2027, elle devrait attendre mai 2028 si la version du Sénat l'emportait.

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Vous êtes né entre 1964 et 1968 et comptiez partir trois mois plus tôt ? Le Sénat veut rétablir la réforme des retraites de 2023 Pour vous situer, partons de la règle en vigueur depuis le 1er septembre. L'âge légal varie actuellement de 62 ans et 9 mois à 63 ans et 9 mois pour les générations 1964 à 1968, comme le rappelle le tableau publié par Service Public . Le texte des sénateurs décale chaque génération d'un cran : nés en 1966, vous partiriez à 63 ans et 6 mois au lieu de 63 ans et 3 mois, nés en 1967 à 63 ans et 9 mois, et nés en 1968 àLa durée de cotisation suivrait le même chemin. Nés entre juillet et décembre 1964, il vous faudraitpour le taux plein, et toute la génération 1965 passerait à 172 trimestres, soit 43 ans. Prenons une personne née en février 1965 : elle atteint l'âge légal actuel en novembre 2027, elle devrait attendre mai 2028 si la version du Sénat l'emportait.

Votre retraite démarre avant le 1er juillet 2027 ? Le vote ne vous toucherait pas Le texte voté porte une date que vous avez intérêt à noter. Il ne vise que les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2027 : une retraite qui démarre avant ce jour-là resterait soumise aux règles de la suspension. Les natifs du premier semestre 1964, qui atteignent 62 ans et 9 mois au plus tard en mars 2027, sont d'ailleurs laissés de côté par l'amendement.



Pour les natifs de juillet et d'août 1964, ce délai change concrètement la donne. Vous atteindrez 62 ans et 9 mois en avril ou en mai 2027, et une pension qui prend effet en mai ou en juin 2027 garderait les règles actuelles, même si la réforme revenait. Si vous êtes dans ce cas, je vous conseille de vérifier dès maintenant auprès de votre caisse la date à laquelle votre retraite pourrait démarrer. Nés entre septembre et décembre 1964, vous atteindrez l'âge actuel entre juin et septembre 2027 : sauf si vous êtes né un 1er septembre, votre retraite ne pourrait démarrer qu'à partir du 1er juillet, trop tard pour profiter de cette fenêtre.

Coût de la suspension contre parole donnée : le gouvernement ne suit pas le Sénat Les sénateurs ont mis en avant le coût de la suspension. Selon la commission des affaires sociales, elle pèsera sur les finances publiques pour plus de 10 milliards d'euros entre 2026 et 2032, et son annulation améliorerait les comptes de la Sécu de 600 millions d'euros en 2027. Le rapporteur général, le centriste Olivier Henno, a répliqué à la gauche que la suspension relevait d'un accord entre le gouvernement et les socialistes, auquel la majorité sénatoriale n'avait pas pris part.



Face à eux, Jean-Pierre Farandou n'a pas varié. « On a pris un avis l'an dernier, on ne change pas cette année », a répondu le ministre du Travail, en ajoutant qu'« à peu près tous les candidats à la présidentielle arrivent avec leur réforme ». La socialiste Monique Lubin, membre du Conseil d'orientation des retraites, a de son côté défendu la parole donnée et rappelé un déficit prévisionnel de 6,8 milliards d'euros en 2030 pour notre système de retraite.

Après le vote de ce mercredi, le dernier mot pourrait revenir aux députés Le vote du Sénat sur l'ensemble du budget de la Sécurité sociale, prévu ce mercredi 18 novembre à 16 h 30, ne fixe pas votre âge de départ. Une commission mixte paritaire, sept députés et sept sénateurs, cherchera ensuite un texte commun, et si elle échoue, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Passé le 26 novembre à minuit, le gouvernement pourrait aussi appliquer son budget par ordonnance, et son texte ne contient pas ce retour de la réforme de 2023.



Nous avons déjà vu ce scénario l'an dernier : en novembre 2025, le Sénat avait supprimé la suspension par 190 voix contre 108, et les députés l'avaient emporté en décembre. Selon Public Sénat, la modification a peu de chances de survivre, au vu de la composition de l'Assemblée et de l'opposition du gouvernement. D'ici là, c'est l'âge fixé par la suspension qui reste le vôtre, et c'est sur lui que vous pouvez continuer à préparer votre départ.