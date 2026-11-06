Retraite

Vous êtes né entre 1964 et 1968 et comptiez partir trois mois plus tôt ? Le Sénat veut rétablir la réforme des retraites de 2023

Mercredi, au Sénat, la commission des affaires sociales a ouvert l'examen du budget de la Sécurité sociale pour 2027, et la majorité de droite et du centre n'a pas fait mystère de son intention : rétablir la réforme des retraites de 2023, suspendue l'année dernière. Si vous êtes né entre 1964 et 1968, c'est votre âge de départ qui revient sur la table. Rien n'est voté, et le chemin jusqu'à la loi sera long, mais mieux vaut savoir dès maintenant ce qui bougerait pour vous.

Par Fabrice Crozier | Publié le 6 Novembre 2026 à 09:22 | mis à jour le 6 Novembre 2026 à 09:22



Le Sénat veut rétablir la réforme des retraites de 2023



Concrètement, la droite et le centre déposeront un amendement pour rétablir la réforme de 2023, et Public Sénat chiffre à 600 millions d'euros l'économie attendue pour la Sécurité sociale l'an prochain. Le rapporteur centriste du texte, Olivier Henno, justifie ce retour par la démographie : « Nous devons travailler plus parce que nous vivons plus longtemps », a-t-il déclaré au micro de la chaîne parlementaire. À l'entendre, refuser cette évidence risquerait de conduire à la paupérisation des retraités.

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Votre âge de départ, avec ou sans la suspension 62 ans et 9 mois pour les personnes nées entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965, puis à 63 ans pour celles nées d'avril à décembre 1965. L'âge passe ensuite à 63 ans et 3 mois pour la génération 1966, à 63 ans et 6 mois pour 1967 et à 63 ans et 9 mois pour 1968 : les 64 ans ne s'appliquent qu'à partir des natifs de 1969.



La réforme de 2023, elle, allait plus vite. Dans son calendrier, la génération 1964 devait attendre 63 ans, celle de 1965 63 ans et 3 mois, et la génération 1968 touchait déjà les 64 ans. Rétablir ce calendrier reviendrait donc à vous reprendre trois mois si vous êtes né entre 1964 et 1968. Pour ceux d'entre vous nés au premier trimestre 1965, l'écart monterait même à six mois.

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Retraite : ce que la suspension de la réforme change pour votre date de départ Depuis la suspension, l'âge légal ne grimpe plus au rythme prévu en 2023. Le calendrier publié sur Service-Public fixe le départ àpour les personnes nées entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965, puis àpour celles nées d'avril à décembre 1965. L'âge passe ensuite à 63 ans et 3 mois pour la génération 1966, à 63 ans et 6 mois pour 1967 et àpour 1968 : les 64 ans ne s'appliquent qu'à partir des natifs de 1969.La réforme de 2023, elle, allait plus vite. Dans son calendrier, la génération 1964 devait attendre 63 ans, celle de 1965 63 ans et 3 mois, et la génération 1968 touchait déjà les 64 ans. Rétablir ce calendrier reviendrait donc à vous reprendresi vous êtes né entre 1964 et 1968. Pour ceux d'entre vous nés au premier trimestre 1965, l'écart monterait même à

À partir de quand votre départ serait décalé Une question décide de tout pour ceux qui ont déjà arrêté leur date : à partir de quand le calendrier de 2023 s'appliquerait-il de nouveau ? Si vous êtes né en 1964, vous atteignez 62 ans et 9 mois entre octobre 2026 et septembre 2027, suivant votre mois de naissance. Le texte de l'amendement n'a pas encore été débattu en séance, et c'est sa rédaction qui dira si ces départs-là seraient décalés.



Un indice, tout de même : pour soulager les comptes de 600 millions d'euros dès 2027, la mesure devrait logiquement toucher des départs prévus l'an prochain. Nous ignorons en revanche si les sénateurs reprendraient aussi la durée de cotisation. La suspension l'a gelée à 170 trimestres pour la génération 1964, au lieu de 171 dans la réforme de 2023, et à 171 pour les natifs d'avril à décembre 1965, au lieu de 172.



Pourquoi rien n'est encore joué au Sénat



D'ailleurs, les députés avaient voté le 22 octobre un « congé » permettant aux salariés justifiant de 168 trimestres de cesser le travail dès 62 ans. Cette mesure ne figure pas dans le texte examiné au Sénat, qui repart de la version initiale du gouvernement, sans les amendements adoptés par les députés. Ce qui nous attend, je le crains, c'est un budget de la Sécu tranché par le gouvernement plutôt que par un vote, avec quelques semaines d'incertitude pour ceux qui préparent leur dossier.

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Budget 2027 de la Sécu : les sénateurs veulent revaloriser les retraites jusqu'à 1 500 euros, ce que gagnerait votre pension de base en janvier Le calendrier parlementaire, d'abord : les sénateurs examineront le texte en séance du lundi 9 au mercredi 18 novembre, jour du vote solennel sur l'ensemble du budget. Mais un vote du Sénat ne fait pas une loi. Le projet de budget de la Sécu a été rejeté par l'Assemblée nationale fin octobre, et le gouvernement, sans majorité, a de fortes chances de recourir au 49.3 ou aux ordonnances, avec un budget à lui où la réforme de 2023 ne revient pas.D'ailleurs, les députés avaient voté le 22 octobre un « congé » permettant aux salariés justifiant de 168 trimestres de cesser le travail dès 62 ans. Cette mesure ne figure pas dans le texte examiné au Sénat, qui repart de la version initiale du gouvernement, sans les amendements adoptés par les députés. Ce qui nous attend, je le crains, c'est un budget de la Sécu tranché par le gouvernement plutôt que par un vote, avec quelques semaines d'incertitude pour ceux qui préparent leur dossier.

Votre dossier de départ en attendant le vote En attendant, c'est le calendrier en vigueur, avec la suspension, qui règle votre départ. C'est sur lui que votre caisse calcule votre âge légal et le nombre de trimestres exigés, et c'est lui qu'affiche le portail info-retraite, génération par génération. Si vous êtes né entre 1964 et 1968, je vous conseille de vérifier dès maintenant votre relevé de carrière, pour savoir combien de trimestres il vous manque réellement.



Un amendement du Sénat ne change rien à votre dossier tant qu'il n'est pas inscrit dans une loi promulguée. Nous saurons le 18 novembre si la majorité sénatoriale a tenu sa ligne, mais c'est le texte retenu par le gouvernement qui dira si vos trois mois tiennent jusqu'à votre départ.