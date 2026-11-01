Retraite et Argent

Gabriel Attal supprimerait l'âge légal de votre retraite et gèlerait un an les pensions, hors petites retraites : ce que prévoit son programme

Candidat de Renaissance à l'Élysée, Gabriel Attal ne fixerait pas un nouvel âge de départ pour votre retraite : il supprimerait l'âge légal et ne retiendrait que la durée de cotisation, avec décote et surcote. Il y ajouterait une part de capitalisation, jusqu'à un plan d'épargne retraite de 1 000 euros ouvert à chaque naissance. Pour les retraités, il prévoit une année blanche en 2028, dont il dit épargner les petites retraites. Pour vos parents âgés, il avance quelques intentions ; pour les aidants, sa liste de mesures reste muette.

Par Fabrice Crozier | Publié le 1 Novembre 2026 à 11:31 | mis à jour le 1 Novembre 2026 à 11:32



Votre départ ne dépendrait plus de votre âge



Le candidat tourne ainsi le dos au projet de son rival. Édouard Philippe fixe l'objectif d'un âge légal de départ à 65 ans en moins de dix ans, avec une durée de cotisation portée à 45 ans, rappelle Public Sénat. Gabriel Attal y voit « des mesures de soins palliatifs » pour un système qui, selon lui, « ne tient plus ». Concrètement, la question que vous vous posez changerait de nature : non plus « à quel âge puis-je partir ? », mais « combien vais-je perdre ou gagner en partant à tel moment ? ».

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Une part de capitalisation pour votre épargne retraite Le second étage de sa réforme passe par l'épargne. Gabriel Attal veut introduire un véritable pilier de capitalisation dans le système de retraite, à côté de la répartition, et son site promet d'élargir les dispositifs existants à chacun, « quel que soit son métier ou son niveau de salaire ». Pour les salariés, il rendrait obligatoire le fléchage de 50 % de l'intéressement et de la participation vers des plans d'épargne retraite, l'autre moitié restant disponible tout de suite.



La mesure qui parle le plus aux grands-parents vise le berceau. À la naissance de chaque enfant, l'État ouvrirait un plan d'épargne retraite de 1 000 euros, que les parents et les grands-parents pourraient abonder jusqu'à ses 18 ans, avec un avantage fiscal. Lors de sa présentation économique du 28 octobre, le candidat a chiffré ces « baby bonds » à 660 millions d'euros par an. D'ailleurs, cet argent ne dormirait pas : selon son site, il financerait d'abord l'innovation française et l'intelligence artificielle.



Votre pension gelée en 2028, sauf si elle est petite Pour ceux d'entre vous qui sont déjà retraités, la mesure la plus lourde se cache dans son plan de finances publiques. Son site l'écrit sans détour : dès le budget 2028, une « année blanche » gèlera temporairement les prestations sociales, tout en protégeant les petites retraites. Or, dans les déclarations que nous avons consultées, le candidat ne dit pas à partir de quel montant une retraite cesse d'être petite.



Ce gel s'inscrit dans un effort bien plus large. Dans sa lettre aux Français du 15 octobre, Gabriel Attal annonce 150 milliards d'euros d'économies sur le quinquennat, dont deux tiers sur les dépenses sociales, une nouvelle réforme des retraites comprise, et s'engage en échange à n'augmenter aucun impôt pendant le quinquennat. Si votre pension n'entre pas dans la catégorie des petites retraites, l'année blanche reviendrait à toucher en 2028 la même retraite de base qu'en 2027, même si les prix augmentent entre-temps.



Ce que vous pourriez transmettre à vos petits-enfants



L'écart à combler n'est pas mince. En l'état du droit, un enfant bénéficie d'un abattement de 100 000 euros sur la donation de chacun de ses parents, contre 31 865 euros pour un petit-enfant, comme le

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Vos parents âgés et les aidants, encore au second plan



En revanche, si vous accompagnez un parent qui perd son autonomie, vous chercherez en vain une mesure pour vous. J'ai relu un à un les intitulés des 96 mesures publiées sur son site : les proches aidants n'y apparaissent pas, et son « droit au répit » s'adresse aux familles monoparentales. Nous n'y avons trouvé ni montant pour l'aide à domicile, ni engagement sur le reste à charge en Ehpad.

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Pour vous, ce programme se lit donc en deux temps. Si vous travaillez encore, c'est la durée de cotisation, et non plus votre âge, qui déciderait de votre départ, avec une décote ou une surcote à la clé. Et si vous êtes déjà retraité, la question qui comptera vraiment en 2028 tient en une ligne que le candidat n'a pas encore écrite : à partir de quel montant votre pension serait-elle gelée ? Sur le grand âge, les engagements sont plus minces. Face aux pensionnaires d'une résidence DomusVi de Suresnes, pour l'émission « À l'Ehpad ! » relayée par Public Sénat le 2 octobre, Gabriel Attal a plaidé pour le libre choix entre le domicile et l'Ehpad et pour un meilleur encadrement des établissements. Son programme y ajoute un plan d'urgence de climatisation, qui servirait en priorité les écoles et les établissements médico-sociaux pour que les Ehpad restent vivables pendant les fortes chaleurs.En revanche, si vous accompagnez un parent qui perd son autonomie, vous chercherez en vain une mesure pour vous. J'ai relu un à un les intitulés des 96 mesures publiées sur son site : les proches aidants n'y apparaissent pas, et son « droit au répit » s'adresse aux familles monoparentales. Nous n'y avons trouvé ni montant pour l'aide à domicile, ni engagement sur le reste à charge en Ehpad.Pour vous, ce programme se lit donc en deux temps. Si vous travaillez encore, c'est la durée de cotisation, et non plus votre âge, qui déciderait de votre départ, avec une décote ou une surcote à la clé. Et si vous êtes déjà retraité, la question qui comptera vraiment en 2028 tient en une ligne que le candidat n'a pas encore écrite : à partir de quel montant votre pension serait-elle gelée ?