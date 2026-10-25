Retraite

Marine Le Pen a lancé sa campagne à Orléans : ce que la candidate du RN prévoit pour votre retraite, vos parents âgés et les aidants

À Orléans, dimanche 25 octobre, Marine Le Pen a lancé sa campagne présidentielle devant les militants du Rassemblement national réunis en congrès. Pour votre retraite, la candidate a déjà fixé ses grands principes, mais le détail de sa réforme n'est pas encore public. Pour vos parents âgés, les Ehpad, l'aide à domicile et les aidants, ses engagements connus remontent à sa précédente campagne, et nous les avons repris un par un.

Par Fabrice Crozier | Publié le 25 Octobre 2026 à 17:31 | mis à jour le 25 Octobre 2026 à 17:31



Ce que la candidate a dit dimanche sur l'âge de la retraite



Cette candidature, elle l'avait déclarée dès le 7 juillet, au soir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front national. Elle a formé un pourvoi en cassation, sur lequel la Cour doit se prononcer avant le premier tour. La veille du discours, le congrès d'Orléans avait reconduit Jordan Bardella à la présidence du parti.

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60 ans ou 62 ans, selon l'âge de votre premier emploi 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Si vous avez commencé après, l'âge de départ monterait progressivement jusqu'à 62 ans, avec un plafond de 42 annuités.



Le principe n'est pas neuf chez elle. En février 2023, pendant le débat sur la réforme qui relevait l'âge légal à 64 ans, les députés du Rassemblement national avaient déposé des amendements proposant 60 ans pour les carrières commencées entre 17 et 20 ans, et 62 ans pour celles commencées après 21 ans. Ils promettaient alors qu'aucun Français n'aurait à cotiser plus de 42 annuités.



D'ailleurs, un départ avant l'âge légal existe déjà pour ceux qui ont démarré tôt : c'est la

Le schéma, Marine Le Pen l'avait présenté le 27 août devant le Medef, puis repris le 15 octobre dans l'émission « Objectif Élysée 2027 », diffusée sur Europe 1 et CNews. Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous pourriez partir àavecde cotisation. Si vous avez commencé après, l'âge de départ monterait progressivement, avec un plafond deLe principe n'est pas neuf chez elle. En février 2023, pendant le débat sur la réforme qui relevait l'âge légal à 64 ans, les députés du Rassemblement national avaient déposé des amendements proposant 60 ans pour les carrières commencées entre 17 et 20 ans, et 62 ans pour celles commencées après 21 ans. Ils promettaient alors qu'aucun Français n'aurait à cotiser plus de 42 annuités.D'ailleurs, un départ avant l'âge légal existe déjà pour ceux qui ont démarré tôt : c'est la retraite anticipée pour carrière longue , ouverte sous conditions de trimestres cotisés à ceux qui ont commencé à travailler avant 16, 18, 20 ou 21 ans. Pour un début avant 20 ans, la candidate propose d'en fixer l'âge à 60 ans. La façon dont vos annuités seraient comptées, elle, n'est pas encore connue.

Capitalisation volontaire, budget serré : ce qui attend votre pension

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Or ce volet s'inscrit dans un cadre budgétaire serré. Le 6 octobre, la candidate a présenté un contre-budget qui vise 140 milliards d'euros d'économies nettes d'ici 2032, avec un déficit public ramené sous 3 % dès 2030. Elle y a annoncé une réforme des retraites dont elle attend 15 à 20 milliards d'euros d'économies à terme, sans en détailler encore le contenu.



Sur la revalorisation des pensions, la candidate n'a pas encore publié de règle pour le quinquennat. Pour 2026, elle a réclamé le dégel des prestations sociales que le gouvernement prévoyait de bloquer. En 2022, elle promettait de porter le minimum vieillesse et la retraite minimale à 1 000 euros, d'après le chiffrage de l'Ifrap. Rien n'indique encore si ce montant sera repris.

Deuxième volet annoncé : une part de capitalisation, c'est-à-dire une épargne placée qui viendrait s'ajouter à votre pension. Pour Marine Le Pen, ce serait un choix et non une obligation : d'après les déclarations recensées par le site MonVote2027, elle la réserve à ceux qui en ont les moyens, en complément du système par répartition. Fin mai, c'est Jordan Bardella qui avait ouvert cette piste, alors que la candidate se posait jusque-là en gardienne de la répartition.Or ce volet s'inscrit dans un cadre budgétaire serré. Le 6 octobre, la candidate a présenté un contre-budget qui vised'économies nettes d'ici 2032, avec un déficit public ramené sous 3 % dès 2030. Elle y a annoncé une réforme des retraites dont elle attend 15 à 20 milliards d'euros d'économies à terme, sans en détailler encore le contenu.Sur la revalorisation des pensions, la candidate n'a pas encore publié de règle pour le quinquennat. Pour 2026, elle a réclamé le dégel des prestations sociales que le gouvernement prévoyait de bloquer. En 2022, elle promettait de porter le minimum vieillesse et la retraite minimale à, d'après le chiffrage de l'Ifrap. Rien n'indique encore si ce montant sera repris.

Ehpad, aide à domicile, aidants : les promesses de 2022 Pour vos parents âgés, je n'ai pas trouvé à ce jour de texte de campagne 2027 consacré au grand âge. Les mesures qui circulent, et que le site comparatif Votons-2027 attribue encore à la candidate, viennent des « 22 mesures » de sa campagne de 2022. Elles indiquent une direction, pas le contenu du futur programme.



En Ehpad, elle promettait un médecin coordonnateur dans chaque établissement et une infirmière présente 24 heures sur 24, ainsi qu'un droit opposable aux visites pour les résidents et leurs familles. Interrogée en 2022 par la Fédération hospitalière de France, elle détaillait aussi des équipes mobiles de gériatrie, avec des infirmiers en pratique avancée équipés pour la télémédecine, et une filière d'urgences réservée aux patients les plus âgés dans certains hôpitaux.



Pour le maintien à domicile, le programme de 2022 restait plus bref : revalorisation des visites médicales à domicile, consultations itinérantes et cabines de télémédecine pour les personnes âgées isolées. Dans les documents de 2022 que nous avons consultés, les services d'aide à domicile et leurs salariés n'apparaissent pas en tant que tels.



Les aidants faisaient l'objet des engagements les plus précis. Le congé de proche aidant aurait été porté à 12 mois sur l'ensemble de la carrière, indemnisé à 100 % des pertes de salaire jusqu'au Smic, à 80 % jusqu'au salaire médian, puis à 50 % au-delà, dans la limite de 3 000 euros nets. S'y ajoutait une prime mensuelle de 300 euros pour l'aidant qui accueille chez lui la personne aidée.



Le 17 novembre, la réforme des retraites sur la table La réforme complète des retraites sera présentée le 17 novembre. Elle devra dire comment seraient comptées vos annuités, comment fonctionnerait l'épargne par capitalisation et si les pensions déjà versées seraient touchées. Le volet grand âge et aidants, lui, n'a pas encore de date.



Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, ou si vous accompagnez un parent dépendant, c'est ce jour-là que la promesse d'Orléans deviendra vérifiable sur votre propre situation.