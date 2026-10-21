Hausse des retraites Agirc-Arrco de 1,4 % en novembre : CSG et cotisation maladie en garderont une part sur le virement de votre complémentaire

Faisons le calcul ensemble, car l'écart dépend de vos revenus bien plus que du montant de votre pension. Sur une retraite complémentaire, la note sociale grimpe à 10,1 % au taux normal : 8,3 % de CSG, 0,5 % de CRDS, 0,3 % de Casa, auxquels s'ajoute une cotisation d'assurance maladie de 1 % que la pension de base, elle, ne supporte pas. Au taux médian, le total descend à 8,4 %, puis à 4,3 % au taux réduit, puisque la Casa et la cotisation maladie disparaissent à ce niveau. Et si vous êtes exonéré, la hausse vous parviendra sans retenue.



Prenons une complémentaire de 500 € bruts par mois. La hausse lui ajoutera 6,99 € bruts, dont 6,28 € nets au taux normal et 6,69 € au taux réduit. À 800 €, le gain de 11,18 € deviendra 10,05 € au taux normal, 10,24 € au taux médian et 10,70 € au taux réduit. Pour 1 000 €, comptez 12,56 €, 12,80 € ou 13,37 € selon votre situation, le calcul est le nôtre, à partir de la nouvelle valeur du point.



Le paradoxe mérite qu'on s'y arrête : à pension égale, c'est le retraité aux revenus les plus modestes qui verra la plus grosse part de l'augmentation arriver sur son compte. Il ne s'agit pas d'un geste du régime : c'est le simple effet d'un taux de prélèvement plus léger appliqué au même euro supplémentaire. Au taux normal, ce sont ainsi près de 17 € par an qui partiront en contributions sur la hausse d'une complémentaire de 1 000 €.



D'ailleurs, ce net n'est pas encore le dernier mot pour les contribuables. Si vous êtes imposable, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu s'appliquera ensuite à votre pension revalorisée, au taux que l'administration fiscale a transmis à votre caisse. Le virement du 2 novembre portera donc la trace de trois décisions distinctes : celle des partenaires sociaux, celle de la loi sur les contributions sociales, et celle du fisc.

