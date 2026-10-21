Hausse des retraites Agirc-Arrco de 1,4 % en novembre : CSG et cotisation maladie en garderont une part sur le virement de votre complémentaire

Un retraité récupère sa carte bancaire à un distributeur dans une rue de Poitiers - Illustration générée par IA
La hausse de 1,4 % n'arrivera pas entière sur votre compte
Vous avez sans doute lu que votre retraite complémentaire allait prendre 14 € par mois pour 1 000 € de pension. Le chiffre est juste, mais il ne correspond pas à ce que votre relevé bancaire montrera le 2 novembre. Ces 14 € s'entendent en brut, tandis que l'Agirc-Arrco vous verse un montant net, une fois retenues les contributions sociales qui frappent chaque euro de pension, celui de l'augmentation compris.
Le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco a fixé le 14 octobre une hausse de 1,4 %, qui fera passer la valeur du point de 1,4386 € à 1,4587 € à compter du 1er novembre. Pour une complémentaire de 1 000 € bruts par mois, le gain exact atteindra 13,97 €. Si vous payez la CSG au taux normal, il vous en restera 12,56 € sur le compte, et un peu plus de 1,40 € partira chaque mois en prélèvements avant même d'arriver chez vous.
Le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco a fixé le 14 octobre une hausse de 1,4 %, qui fera passer la valeur du point de 1,4386 € à 1,4587 € à compter du 1er novembre. Pour une complémentaire de 1 000 € bruts par mois, le gain exact atteindra 13,97 €. Si vous payez la CSG au taux normal, il vous en restera 12,56 € sur le compte, et un peu plus de 1,40 € partira chaque mois en prélèvements avant même d'arriver chez vous.
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Combien il vous restera, selon votre taux de CSG
Faisons le calcul ensemble, car l'écart dépend de vos revenus bien plus que du montant de votre pension. Sur une retraite complémentaire, la note sociale grimpe à 10,1 % au taux normal : 8,3 % de CSG, 0,5 % de CRDS, 0,3 % de Casa, auxquels s'ajoute une cotisation d'assurance maladie de 1 % que la pension de base, elle, ne supporte pas. Au taux médian, le total descend à 8,4 %, puis à 4,3 % au taux réduit, puisque la Casa et la cotisation maladie disparaissent à ce niveau. Et si vous êtes exonéré, la hausse vous parviendra sans retenue.
Prenons une complémentaire de 500 € bruts par mois. La hausse lui ajoutera 6,99 € bruts, dont 6,28 € nets au taux normal et 6,69 € au taux réduit. À 800 €, le gain de 11,18 € deviendra 10,05 € au taux normal, 10,24 € au taux médian et 10,70 € au taux réduit. Pour 1 000 €, comptez 12,56 €, 12,80 € ou 13,37 € selon votre situation, le calcul est le nôtre, à partir de la nouvelle valeur du point.
Le paradoxe mérite qu'on s'y arrête : à pension égale, c'est le retraité aux revenus les plus modestes qui verra la plus grosse part de l'augmentation arriver sur son compte. Il ne s'agit pas d'un geste du régime : c'est le simple effet d'un taux de prélèvement plus léger appliqué au même euro supplémentaire. Au taux normal, ce sont ainsi près de 17 € par an qui partiront en contributions sur la hausse d'une complémentaire de 1 000 €.
D'ailleurs, ce net n'est pas encore le dernier mot pour les contribuables. Si vous êtes imposable, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu s'appliquera ensuite à votre pension revalorisée, au taux que l'administration fiscale a transmis à votre caisse. Le virement du 2 novembre portera donc la trace de trois décisions distinctes : celle des partenaires sociaux, celle de la loi sur les contributions sociales, et celle du fisc.
Prenons une complémentaire de 500 € bruts par mois. La hausse lui ajoutera 6,99 € bruts, dont 6,28 € nets au taux normal et 6,69 € au taux réduit. À 800 €, le gain de 11,18 € deviendra 10,05 € au taux normal, 10,24 € au taux médian et 10,70 € au taux réduit. Pour 1 000 €, comptez 12,56 €, 12,80 € ou 13,37 € selon votre situation, le calcul est le nôtre, à partir de la nouvelle valeur du point.
Le paradoxe mérite qu'on s'y arrête : à pension égale, c'est le retraité aux revenus les plus modestes qui verra la plus grosse part de l'augmentation arriver sur son compte. Il ne s'agit pas d'un geste du régime : c'est le simple effet d'un taux de prélèvement plus léger appliqué au même euro supplémentaire. Au taux normal, ce sont ainsi près de 17 € par an qui partiront en contributions sur la hausse d'une complémentaire de 1 000 €.
D'ailleurs, ce net n'est pas encore le dernier mot pour les contribuables. Si vous êtes imposable, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu s'appliquera ensuite à votre pension revalorisée, au taux que l'administration fiscale a transmis à votre caisse. Le virement du 2 novembre portera donc la trace de trois décisions distinctes : celle des partenaires sociaux, celle de la loi sur les contributions sociales, et celle du fisc.
Où lire le taux de CSG appliqué à votre pension
Votre taux de CSG n'a rien d'un mystère, même s'il ne se devine pas au montant de votre retraite. Comme l'indique la fiche de Service-public.fr consacrée à la CSG, celui de 2026 dépend du revenu fiscal de référence de 2024, inscrit sur l'avis d'imposition reçu en 2025. Pour une personne seule, le taux normal s'applique au-delà de 26 472 €, le taux médian entre 17 058 € et 26 472 €, et le taux réduit entre 13 049 € et 17 057 €. Un couple à deux parts, lui, bascule au taux normal au-dessus de 40 604 €.
Une règle de prudence joue en faveur des plus modestes. Un retraité au taux réduit ne passe au taux médian ou au taux normal qu'après avoir franchi le plafond deux années de suite, précise Service-public, et la même condition vaut pour la cotisation maladie de 1 % sur la complémentaire, rappelle La finance pour tous. Pour ce retraité, une année de revenus exceptionnelle, à la suite d'une vente par exemple, ne suffit pas à alourdir la note du jour au lendemain.
Le geste le plus sûr consiste à ouvrir votre espace personnel sur le site de l'Agirc-Arrco, rubrique « Mes paiements retraite ». En cliquant sur « Détails » puis « Télécharger une attestation », vous obtiendrez, selon le régime, le montant brut, les prélèvements sociaux, le taux de prélèvement à la source et le net versé. Je vous conseille de garder celle d'octobre pour la comparer à celle de novembre : l'effet réel de la hausse sur votre budget s'y lira ligne par ligne.
Une règle de prudence joue en faveur des plus modestes. Un retraité au taux réduit ne passe au taux médian ou au taux normal qu'après avoir franchi le plafond deux années de suite, précise Service-public, et la même condition vaut pour la cotisation maladie de 1 % sur la complémentaire, rappelle La finance pour tous. Pour ce retraité, une année de revenus exceptionnelle, à la suite d'une vente par exemple, ne suffit pas à alourdir la note du jour au lendemain.
Le geste le plus sûr consiste à ouvrir votre espace personnel sur le site de l'Agirc-Arrco, rubrique « Mes paiements retraite ». En cliquant sur « Détails » puis « Télécharger une attestation », vous obtiendrez, selon le régime, le montant brut, les prélèvements sociaux, le taux de prélèvement à la source et le net versé. Je vous conseille de garder celle d'octobre pour la comparer à celle de novembre : l'effet réel de la hausse sur votre budget s'y lira ligne par ligne.
Agirc-Arrco le 2 novembre, pension de base le 9 : deux virements différents
Sur votre compte, novembre se jouera en deux temps, et c'est souvent là que naît la confusion. Le 2 novembre, l'Agirc-Arrco paiera d'avance la pension complémentaire du mois, revalorisée. Le 9 novembre, l'Assurance retraite versera la pension de base au titre d'octobre, qui ne bougera pas.
Sur le même sujet :Sauf que la hausse de 1,4 % ne porte que sur la complémentaire. Sur une retraite totale de 1 800 € dont 600 € viennent de l'Agirc-Arrco, l'augmentation brute ne dépassera pas 8,38 € par mois, et non 25 €. La revalorisation de la pension de base, elle, se décidera pour le 1er janvier, dans le budget de la Sécurité sociale encore discuté au Parlement.
Budget 2027 : le gouvernement veut geler la pension de base des retraités dès 2 034 € par mois, votre complémentaire comprise dans le calcul
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Une hausse sous la règle, que vous pouvez chiffrer avant le virement
Avouons-le, nous espérions un peu mieux après une année blanche : la valeur du point était restée bloquée à 1,4386 € depuis le 1er novembre 2024. Le taux de référence prévu par l'accord des partenaires sociaux ressortait à 1,6 %, et le conseil d'administration s'est arrêté 0,2 point plus bas. Sur 1 000 € de complémentaire, la différence pèsera environ 2 € bruts par mois, et un peu moins une fois les prélèvements passés.
Ce sera aussi le bon moment pour vérifier que votre taux de CSG correspond bien à vos revenus de 2024 : une erreur de tranche vous coûterait chaque mois davantage que la hausse de novembre.
Sur le même sujet :En revanche, rien ne vous oblige à découvrir la surprise le 2 novembre au matin. Avec votre attestation d'octobre et votre taux de CSG en main, vous pouvez calculer, avant même le virement, le montant exact qui arrivera sur votre compte, à quelques centimes près. Et si l'écart vous paraît anormal une fois le virement passé, le service de l'Agirc-Arrco répond au 09 70 660 660, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h.
Agirc-Arrco : les retraites complémentaires augmenteront de 1,4 % le 1er novembre, moins que ne le permettait la règle pour votre pension
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