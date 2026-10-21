Retraite

Retraites des parents de trois enfants : le budget de la Sécurité sociale veut remplacer vos 10 % par un forfait si vous partez dès juillet 2027

Trois enfants élevés, et une pension majorée de 10 % pour le reconnaître : la règle accompagne les parents depuis la création du régime général. Le budget de la Sécurité sociale pour 2027, que les députés examinent en séance depuis le 20 octobre, veut la remplacer par un forfait, le même pour les mères et les pères de trois enfants. Avant de vous inquiéter pour votre propre pension, une date compte plus que toutes les autres : celle à laquelle votre retraite a commencé, ou commencera.

Par Fabrice Crozier | Publié le 21 Octobre 2026 à 08:53 | mis à jour le 21 Octobre 2026 à 08:54



Ce que le budget de la Sécurité sociale change pour les parents



Combien ? Le texte voté ne le dira pas. Selon la CFDT Retraités, le gouvernement table sur 105 euros par mois pour une carrière complète au taux plein, un montant réduit à proportion des trimestres validés quand la carrière est incomplète. Ce forfait serait ensuite revalorisé chaque année comme les pensions elles-mêmes, et calculé pour que la dépense totale reste « du même ordre » que celle du système actuel, tous régimes de base confondus.



Le budget de la Sécurité sociale ne cherche donc pas d'économie sur ce poste : il déplace l'argent entre les parents. Ce que certains perdraient, d'autres le gagneraient, et la ligne de partage passe d'abord par le montant de votre pension, puis par votre date de départ.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Le principe tenait en une phrase : avoir eu ou élevé au moins trois enfants majore votre pension de 10 %. Or c'est précisément ce pourcentage que le gouvernement juge injuste, parce qu'il rapporte d'autant plus que la pension est élevée. L'article 34 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027 propose de le remplacer par un montant forfaitaire, le même pour les mères et pour les pères, dont le niveau serait fixé par décret.Combien ? Le texte voté ne le dira pas. Selon la CFDT Retraités, le gouvernement table surpour une carrière complète au taux plein, un montant réduit à proportion des trimestres validés quand la carrière est incomplète. Ce forfait serait ensuite revalorisé chaque année comme les pensions elles-mêmes, et calculé pour que la dépense totale reste « du même ordre » que celle du système actuel, tous régimes de base confondus.Le budget de la Sécurité sociale ne cherche donc pas d'économie sur ce poste : il déplace l'argent entre les parents. Ce que certains perdraient, d'autres le gagneraient, et la ligne de partage passe d'abord par le montant de votre pension, puis par votre date de départ.

Déjà à la retraite ? Votre majoration de 10 % reste acquise 1er juillet 2027. Si vous touchez déjà votre retraite, la majoration de 10 % qui figure sur votre relevé de paiement reste calculée selon les règles en vigueur à sa date d'effet, et le vote des députés n'y changera rien.



Le texte ne touche pas davantage à votre retraite complémentaire. Il réécrit la majoration des régimes de base, celle de l'Assurance retraite, de la MSA, de la fonction publique ou des marins, et laisse de côté l'Agirc-Arrco, dont la majoration pour trois enfants relève des partenaires sociaux qui gèrent le régime. Un parent salarié du privé conserverait ses 10 % sur sa complémentaire, même en partant après juillet 2027.

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C'est la première question à se poser, et pour la plupart d'entre nous la réponse rassure. Le dernier paragraphe de l'article 34 est sans ambiguïté : la réforme ne vise que les pensions prenant effet à compter du. Si vous touchez déjà votre retraite, la majoration de 10 % qui figure sur votre relevé de paiement reste calculée selon les règles en vigueur à sa date d'effet, et le vote des députés n'y changera rien.Le texte ne touche pas davantage à votre retraite complémentaire. Il réécrit la majoration des régimes de base, celle de l'Assurance retraite, de la MSA, de la fonction publique ou des marins, et laisse de côté l'Agirc-Arrco, dont la majoration pour trois enfants relève des partenaires sociaux qui gèrent le régime. Un parent salarié du privé conserverait ses 10 % sur sa complémentaire, même en partant après juillet 2027.Un cas mérite en revanche votre attention, celui des veufs et des veuves. Pour les pensions de réversion qui prendront effet après la même date, la majoration liée aux enfants deviendrait elle aussi un forfait, que la CFDT Retraités chiffre à 35 euros par mois.

Le forfait fera des gagnants et des perdants selon votre pension Le gouvernement assume son diagnostic dans l'exposé des motifs : proportionnelle à la pension, la majoration actuelle profite davantage aux retraités aisés et aux hommes. Il rappelle qu'en 2023, un écart moyen de 37 % séparait encore les pensions de droit direct des femmes de celles des hommes, en grande partie à cause des enfants. Un montant identique pour les femmes et les hommes avantagerait d'abord les petites pensions, majoritairement perçues par des femmes.



Prenons le haut de l'échelle. En 2026, une pension de base du régime général ne peut dépasser, hors surcote, la moitié du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 2 002,50 euros brut. À ce niveau, la majoration actuelle rapporte 200,25 euros par mois, et un forfait de 105 euros en laisserait près de 95 de moins chaque mois, le calcul est le nôtre. À l'autre bout, une pension de base de 800 euros, majorée de 80 euros avec la règle actuelle, gagnerait 25 euros si la carrière est complète.



Le point de bascule se situe ainsi autour de 1 050 euros de pension de base avant majoration : en dessous, le forfait rapporterait davantage, au-dessus, moins. Sauf que le forfait serait proratisé, si bien qu'une carrière incomplète abaisserait ce seuil.



Fonctionnaires et militaires : la tentation de partir avant juillet 2027 C'est dans la fonction publique que l'addition inquiète le plus, car la majoration y grimpe avec la taille de la famille : 10 % au troisième enfant, puis 5 % par enfant supplémentaire. Le projet la remplace par le même forfait de base, complété d'une majoration forfaitaire complémentaire dont le montant varierait selon le nombre d'enfants. La CFDT Retraités évoque pour ce complément 85 euros par mois pour une carrière complète.



Mais ce sont les militaires qui ont donné l'alerte la plus vive. Devant la commission de la Défense de l'Assemblée, le 8 octobre, le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, a jugé la mesure « désastreuse » pour les armées et évoqué, pour certains profils, un écart de pension de 10 à 15 %. Le 20 octobre, Le Figaro rapportait la crainte de démissions en cascade parmi les cadres de l'armée.



Leur calcul est simple : la mesure ne visant que les pensions prenant effet après le 1er juillet 2027, partir avant cette date suffit à conserver le pourcentage. Et vous, si votre départ est prévu en 2027 ? Je me garderais de l'avancer sur la foi d'un texte non voté : quelques mois de travail en moins peuvent coûter une décote que les 10 % ne rattraperaient pas.



Un article que les députés peuvent encore supprimer Rien n'est encore acquis. En commission des affaires sociales, les députés ont adopté l'article 34 le 16 octobre, avant de rejeter l'ensemble du texte le même jour, de sorte que la séance publique repart de la version du gouvernement. Selon le site NosParlementaires, dix amendements de suppression visent l'article, dont celui du rapporteur général Thibault Bazin lui-même. Les députés doivent se prononcer sur l'ensemble du budget de la Sécurité sociale le 27 octobre, avant le Sénat.



Votre pension de base, le chiffre à vérifier dès maintenant Même adopté, l'article laisserait l'essentiel au gouvernement. Le texte ne parle plus de trois enfants : il renvoie à un « nombre minimum d'enfants » qu'un décret devra fixer, comme le montant du forfait. Nous ne connaîtrons le vrai visage de la réforme qu'une fois ce décret publié.



D'ici là, ouvrez votre relevé de carrière sur info-retraite.fr, vérifiez que chacun de vos enfants y figure et comparez votre pension de base estimée au seuil de 1 050 euros. Ce chiffre vous dira, mieux que les débats de l'hémicycle, si le budget de la Sécurité sociale vous coûtera quelque chose ou vous rapportera un peu plus.