Retraite à taux plein à 65 ans, même sans tous vos trimestres : Bruno Retailleau le promet, mais votre départ à 63 ans subirait une décote

Le projet de Bruno Retailleau change la donne, et dans les deux sens. Il fixe un âge minimal de départ à 63 ans, et prévient qu'un départ entre cet âge et 65 ans entraînerait une décote de 7 % par an. Or la règle actuelle, rapportée à une année entière, retire 5 % de la pension, soit quatre trimestres à 1,25 %. Le taux annoncé est plus lourd, année pour année, que celui que vous connaissez.



Sauf que la décote ne porterait plus que sur deux années au maximum, celles qui séparent 63 ans de 65 ans. Si elle s'appliquait comme le candidat l'a décrite, un départ à 63 ans coûterait 14 % de la pension. Reprenons notre exemple : à 63 ans, avec huit trimestres de retard, la règle actuelle retire 10 %, et le projet en retirerait 14. En revanche, pour une carrière à laquelle manquent seize trimestres à 63 ans, la décote actuelle grimpe à 20 %, et elle retomberait à 14 %. Ces chiffres sont nos propres calculs, faits sur la seule retraite de base.



À ces conditions, le projet favoriserait les parcours très incomplets et pénaliserait ceux à qui il ne manque que quelques trimestres. Je m'arrête là dans la comparaison, car plusieurs points restent dans l'ombre. Les déclarations rapportées ne disent pas si la décote de 7 % frapperait aussi un salarié de 63 ans qui a tous ses trimestres sans avoir commencé jeune. Elles ne précisent pas davantage si ce taux s'appliquerait au montant de la pension ou au taux de calcul, ni ce que deviendrait votre retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui obéit à ses propres règles.

