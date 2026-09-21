Taux plein à 67 ans malgré une carrière hachée : l'Assurance retraite efface la décote, mais vos trimestres manquants pèsent toujours sur votre pension

Le taux plein supprime la décote, mais il ne remplace pas les trimestres qui manquent. Votre pension de base se calcule toujours sur la moyenne de vos 25 meilleures années, multipliée par 50 %, puis par le rapport entre vos trimestres et la durée exigée pour votre génération. Service Public l'écrit clairement : à 67 ans, la pension est calculée en fonction du nombre de trimestres que vous avez, quel qu'il soit. C'est la « proratisation » : chaque trimestre absent retire sa part du montant.



Autrement dit, deux pénalités coexistent, et 67 ans n'en efface qu'une. Avec 130 trimestres sur 170, votre pension de base reste amputée d'un peu moins d'un quart, même à taux plein. La différence avec un départ anticipé tient à ce que cette amputation ne se double plus d'une baisse du taux.



Le taux plein ouvre en revanche l'accès au minimum contributif. Ce plancher de la retraite de base est réservé aux pensions liquidées à taux plein, et l'âge de 67 ans suffit à remplir cette condition. Dans l'exemple publié en février par Service Public, une personne née en 1959 qui part en 2026 à 67 ans avec 140 trimestres cotisés sur 167 exigés ne peut pas toucher moins de 634,02 euros brut par mois de pension de base. Ce minimum est lui aussi proratisé, mais un départ avec décote n'y donne tout simplement pas accès.

