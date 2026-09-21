Vous vivez seul avec une petite retraite : l'Aspa peut porter vos revenus à 1 043,59 € par mois, mais votre caisse ne la verse jamais d'office

Votre minimum contributif arrive seul, l'autre complément jamais
Deux compléments peuvent relever une petite retraite, et votre caisse ne les traite pas de la même façon. Le premier, le minimum contributif, est accordé automatiquement et sans démarche dès que vous remplissez ses conditions, comme le rappelle Service Public. Pour une carrière complète liquidée à taux plein en 2026, il porte votre retraite de base à 756,29 € brut par mois, et jusqu'à 903,93 € quand tous les trimestres exigés pour votre génération ont été cotisés. Si vous êtes parti plus tôt, votre montant a été fixé l'année de votre départ, puis revalorisé comme les autres pensions. Le second complément n'arrive jamais de lui-même.
Ce plancher bute toutefois sur une limite haute. Additionnées, vos retraites de base et complémentaires ne peuvent pas dépasser 1 444,89 € brut par mois une fois le complément ajouté, un plafond relevé le 1er juin 2026 avec la hausse du Smic. Si votre pension de base atteint 903,93 € grâce à lui, il ne reste donc entier que tant que vos autres retraites restent sous 540,96 € brut par mois, le calcul est le nôtre. Au-delà, votre caisse le rabote euro par euro.
Sur le même sujet :
Taux plein à 67 ans malgré une carrière hachée : l'Assurance retraite efface la décote, mais vos trimestres manquants pèsent toujours sur votre pension
Taux plein à 67 ans malgré une carrière hachée : l'Assurance retraite efface la décote, mais vos trimestres manquants pèsent toujours sur votre pension
Ce plancher bute toutefois sur une limite haute. Additionnées, vos retraites de base et complémentaires ne peuvent pas dépasser 1 444,89 € brut par mois une fois le complément ajouté, un plafond relevé le 1er juin 2026 avec la hausse du Smic. Si votre pension de base atteint 903,93 € grâce à lui, il ne reste donc entier que tant que vos autres retraites restent sous 540,96 € brut par mois, le calcul est le nôtre. Au-delà, votre caisse le rabote euro par euro.
La Newsletter SeniorActu
Chaque vendredi
Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail.
L'Aspa comble l'écart avec 1 043,59 €, elle ne double pas votre pension
Ce second complément s'appelle l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'Aspa, l'ancien minimum vieillesse. Il ne s'ajoute pas à votre pension comme une prime : il comble l'écart entre vos revenus et un plafond fixé, depuis le 1er janvier 2026, à 1 043,59 € brut par mois pour une personne seule. Service Public donne l'exemple d'un retraité qui dispose de 800 € par mois. L'allocation lui verse 243,59 €, et ses revenus atteignent alors le plafond.
Appliquons cette règle à un cas fréquent parmi les carrières modestes. Parti en 2026, vous touchez le minimum contributif de base, 756,29 €, et une complémentaire Agirc-Arrco de 150 € par mois. Vos pensions totalisent 906,29 €, et l'Aspa peut y ajouter 137,30 € chaque mois, soit 1 647,60 € par an, selon notre calcul. Sauf que la marge fond vite : avec le minimum majoré de 903,93 €, il ne reste que 139,66 € d'écart avant même de compter la moindre complémentaire. Je le dis franchement, le cumul des deux compléments reste l'affaire des carrières courtes, celles dont la complémentaire tient en quelques dizaines d'euros.
Et si vous n'avez presque jamais cotisé ? Le même mécanisme joue en votre faveur, puisque l'Aspa n'exige aucune retraite préalable. Une personne sans pension dépose sa demande à la mairie, les autres auprès de la caisse qui leur verse leur retraite. Dans tous les cas, il faut avoir 65 ans, ou 62 ans en cas de retraite anticipée pour carrière longue ou pour handicap, et vivre en France de manière stable, plus de neuf mois par an.
Vos pensions de retraite entrent dans le calcul de vos ressources, tout comme 3 % de la valeur de vos biens mobiliers et immobiliers. En revanche, la valeur de votre résidence principale n'y figure pas, pas plus que votre aide au logement ou l'argent que vos enfants vous donnent quand aucun juge ne l'a fixé. Pour un couple, le plafond passe à 1 620,18 € par mois pour les deux, et l'allocation versée à un seul des conjoints ne dépasse jamais 1 043,59 €.
Appliquons cette règle à un cas fréquent parmi les carrières modestes. Parti en 2026, vous touchez le minimum contributif de base, 756,29 €, et une complémentaire Agirc-Arrco de 150 € par mois. Vos pensions totalisent 906,29 €, et l'Aspa peut y ajouter 137,30 € chaque mois, soit 1 647,60 € par an, selon notre calcul. Sauf que la marge fond vite : avec le minimum majoré de 903,93 €, il ne reste que 139,66 € d'écart avant même de compter la moindre complémentaire. Je le dis franchement, le cumul des deux compléments reste l'affaire des carrières courtes, celles dont la complémentaire tient en quelques dizaines d'euros.
Et si vous n'avez presque jamais cotisé ? Le même mécanisme joue en votre faveur, puisque l'Aspa n'exige aucune retraite préalable. Une personne sans pension dépose sa demande à la mairie, les autres auprès de la caisse qui leur verse leur retraite. Dans tous les cas, il faut avoir 65 ans, ou 62 ans en cas de retraite anticipée pour carrière longue ou pour handicap, et vivre en France de manière stable, plus de neuf mois par an.
Vos pensions de retraite entrent dans le calcul de vos ressources, tout comme 3 % de la valeur de vos biens mobiliers et immobiliers. En revanche, la valeur de votre résidence principale n'y figure pas, pas plus que votre aide au logement ou l'argent que vos enfants vous donnent quand aucun juge ne l'a fixé. Pour un couple, le plafond passe à 1 620,18 € par mois pour les deux, et l'allocation versée à un seul des conjoints ne dépasse jamais 1 043,59 €.
Chaque mois passé sans votre demande est perdu
La règle la plus coûteuse tient en une ligne de la fiche officielle consacrée à l'Aspa : l'allocation est versée au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réception de votre demande. Aucun mois antérieur n'est rattrapé, même si vous remplissiez toutes les conditions depuis longtemps. Un dossier reçu le 12 mai ouvre des droits au 1er juin, et la caisse examine vos revenus des trois mois précédents, puis des douze derniers mois si ce premier total dépasse le plafond.
Beaucoup de retraités n'arrivent jamais jusqu'à ce formulaire. D'après une étude de la Drees publiée en mai 2022, la moitié des personnes seules qui remplissaient les conditions en 2016 ne touchaient pas le minimum vieillesse, soit environ 321 000 personnes. S'ils l'avaient demandé, ces retraités auraient perçu 205 € par mois en moyenne, en euros de 2016. Rapporté à une année, ce montant représente 2 460 € jamais versés, le calcul est le nôtre, et chaque mois de retard s'y ajoute sans retour possible.
La démarche, elle, tient sur quelques feuilles. Vous remplissez le formulaire de demande d'Aspa, vous joignez les justificatifs listés dans sa notice et vous l'adressez à votre Carsat ou à votre MSA. Si vous touchez plusieurs retraites, la demande part en priorité au régime général. Le droit peut aussi s'ouvrir en cours de retraite, après le décès d'un conjoint ou une baisse de revenus : la demande se dépose alors à ce moment-là, elle ne se déclenche jamais seule. Nous imaginons tous un dossier interminable, alors que le vrai coût se loge dans les semaines qui passent avant l'envoi.
Beaucoup de retraités n'arrivent jamais jusqu'à ce formulaire. D'après une étude de la Drees publiée en mai 2022, la moitié des personnes seules qui remplissaient les conditions en 2016 ne touchaient pas le minimum vieillesse, soit environ 321 000 personnes. S'ils l'avaient demandé, ces retraités auraient perçu 205 € par mois en moyenne, en euros de 2016. Rapporté à une année, ce montant représente 2 460 € jamais versés, le calcul est le nôtre, et chaque mois de retard s'y ajoute sans retour possible.
La démarche, elle, tient sur quelques feuilles. Vous remplissez le formulaire de demande d'Aspa, vous joignez les justificatifs listés dans sa notice et vous l'adressez à votre Carsat ou à votre MSA. Si vous touchez plusieurs retraites, la demande part en priorité au régime général. Le droit peut aussi s'ouvrir en cours de retraite, après le décès d'un conjoint ou une baisse de revenus : la demande se dépose alors à ce moment-là, elle ne se déclenche jamais seule. Nous imaginons tous un dossier interminable, alors que le vrai coût se loge dans les semaines qui passent avant l'envoi.
Vos héritiers ne rembourseront pas au premier euro
Pourquoi tant de retraités laissent-ils filer ces mois ? Beaucoup craignent de laisser une dette à leurs enfants. Pour un décès en 2026, la caisse ne récupère l'Aspa que sur la part de l'actif net qui dépasse 108 586,14 €, et le minimum contributif n'est jamais repris sur une succession, précise Service Public.
Vous êtes nombreux à nous priver pour protéger un héritage qui reste sous ce seuil. Une demande envoyée tôt vaut mieux qu'une allocation que personne ne vous rendra.
Sur le même sujet :
Minimum contributif ou ASPA : le comparatif 2026 pour choisir la meilleure option
Minimum contributif ou ASPA : le comparatif 2026 pour choisir la meilleure option
Vous êtes nombreux à nous priver pour protéger un héritage qui reste sous ce seuil. Une demande envoyée tôt vaut mieux qu'une allocation que personne ne vous rendra.