Vous vivez seul avec une petite retraite : l'Aspa peut porter vos revenus à 1 043,59 € par mois, mais votre caisse ne la verse jamais d'office

Ce second complément s'appelle l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'Aspa, l'ancien minimum vieillesse. Il ne s'ajoute pas à votre pension comme une prime : il comble l'écart entre vos revenus et un plafond fixé, depuis le 1er janvier 2026, à 1 043,59 € brut par mois pour une personne seule. Service Public donne l'exemple d'un retraité qui dispose de 800 € par mois. L'allocation lui verse 243,59 €, et ses revenus atteignent alors le plafond.



Appliquons cette règle à un cas fréquent parmi les carrières modestes. Parti en 2026, vous touchez le minimum contributif de base, 756,29 €, et une complémentaire Agirc-Arrco de 150 € par mois. Vos pensions totalisent 906,29 €, et l'Aspa peut y ajouter 137,30 € chaque mois, soit 1 647,60 € par an, selon notre calcul. Sauf que la marge fond vite : avec le minimum majoré de 903,93 €, il ne reste que 139,66 € d'écart avant même de compter la moindre complémentaire. Je le dis franchement, le cumul des deux compléments reste l'affaire des carrières courtes, celles dont la complémentaire tient en quelques dizaines d'euros.



Et si vous n'avez presque jamais cotisé ? Le même mécanisme joue en votre faveur, puisque l'Aspa n'exige aucune retraite préalable. Une personne sans pension dépose sa demande à la mairie, les autres auprès de la caisse qui leur verse leur retraite. Dans tous les cas, il faut avoir 65 ans, ou 62 ans en cas de retraite anticipée pour carrière longue ou pour handicap, et vivre en France de manière stable, plus de neuf mois par an.



Vos pensions de retraite entrent dans le calcul de vos ressources, tout comme 3 % de la valeur de vos biens mobiliers et immobiliers. En revanche, la valeur de votre résidence principale n'y figure pas, pas plus que votre aide au logement ou l'argent que vos enfants vous donnent quand aucun juge ne l'a fixé. Pour un couple, le plafond passe à 1 620,18 € par mois pour les deux, et l'allocation versée à un seul des conjoints ne dépasse jamais 1 043,59 €.

