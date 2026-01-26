Retraite Minimum contributif ou ASPA : le comparatif 2026 pour choisir la meilleure option Minimum contributif ou ASPA ? Ces deux dispositifs garantissent un revenu minimum aux retraités modestes, mais ils ne fonctionnent pas du tout de la même façon. L'un peut atteindre 1 044 € par mois, l'autre est récupérable sur la succession. Voici comment les distinguer et faire le bon choix en 2026.

Deux dispositifs distincts pour les petites retraites Le minimum contributif (MiCo) et l'ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées, anciennement « minimum vieillesse ») sont souvent confondus. Pourtant, ces deux mécanismes répondent à des logiques radicalement différentes et n'ont pas les mêmes conséquences sur votre patrimoine.



Le minimum contributif est un complément de pension versé automatiquement par votre caisse de retraite. Il s'adresse aux personnes ayant cotisé toute leur vie sur de faibles salaires, mais ayant atteint le taux plein. Son objectif : garantir que votre pension de base ne descende pas en dessous d'un plancher défini par la loi.



L'ASPA, elle, est une allocation sociale attribuée sous condition de ressources. Elle concerne les personnes âgées disposant de très faibles revenus, qu'elles aient travaillé ou non au cours de leur vie. Son objectif : garantir un revenu minimum de subsistance aux seniors les plus modestes résidant en France.



Première différence majeure : le MiCo nécessite d'avoir cotisé et d'obtenir une retraite à taux plein. L'ASPA, elle, peut être versée même si vous n'avez jamais travaillé de votre vie.

Les conditions d'accès en 2026 Pour le minimum contributif, les conditions sont strictes. Vous devez avoir liquidé toutes vos retraites (base et complémentaire) et bénéficier du taux plein, soit en ayant validé tous les trimestres requis pour votre génération, soit en atteignant l'âge de 67 ans. Par ailleurs, le total de vos pensions ne doit pas dépasser 1 410,89 € brut par mois en 2026. Le versement est automatique : vous n'avez aucune démarche à effectuer, votre caisse de retraite calcule directement le montant.



Pour l'ASPA, les conditions sont différentes. Vous devez avoir au moins 65 ans (ou 62 ans en cas d'inaptitude ou de handicap reconnu), résider en France de façon stable (au moins 9 mois par an), et avoir des ressources inférieures au plafond. En 2026, ce plafond est de 12 523,14 € par an pour une personne seule et 19 442,21 € pour un couple. Contrairement au MiCo, l'ASPA n'est pas automatique : vous devez en faire la demande auprès de votre caisse de retraite ou de votre mairie si vous n'avez jamais cotisé.

Les montants 2026 : comparatif détaillé MiCo Minimum contributif 💶 Base (< 120 trim. cotisés) 756,29 €/mois 💶 Majoré (≥ 120 trim. cotisés) 903,93 €/mois ✅ Récupération succession NON ASPA Allocation solidarité 👤 Personne seule 1 043,59 €/mois 👥 Couple 1 620,18 €/mois ⚠️ Récupération succession OUI (si actif net > 108 586 €)



L'ASPA affiche un montant plus élevé (1 043,59 €) que le MiCo majoré (903,93 €). Mais cette différence de 140 € par mois cache un piège de taille : la récupération sur succession. L'ASPA affiche un montant plus élevé () que le MiCo majoré (). Mais cette différence de 140 € par mois cache un piège de taille : la récupération sur succession.

Le piège de la récupération sur succession C'est la différence la plus importante entre les deux dispositifs, celle qui doit guider votre choix. Le minimum contributif n'est jamais récupérable sur votre succession. Il vous appartient définitivement, sans aucune conséquence pour vos héritiers.



L'ASPA, en revanche, est récupérable au décès du bénéficiaire si l'actif net de la succession dépasse 108 586,14 € en métropole (150 000 € en Outre-mer). Concrètement, si vous possédez un bien immobilier ou une épargne dépassant ce seuil, une partie des sommes versées au titre de l'ASPA sera prélevée sur l'héritage de vos enfants ou de vos proches.



Cette règle explique pourquoi de nombreux retraités éligibles à l'ASPA refusent d'en faire la demande : ils préfèrent vivre avec moins pour ne pas pénaliser leurs héritiers. Une crainte parfois infondée, car le seuil de 108 586 € protège effectivement les petites successions.

Peut-on cumuler les deux aides ? En théorie, le cumul du minimum contributif et de l'ASPA est juridiquement possible. Aucune règle de droit ne l'interdit formellement. En pratique cependant, cette situation est extrêmement rare.



Pourquoi ? Parce que pour toucher le minimum contributif, vous devez avoir une retraite à taux plein. Or, une fois le MiCo ajouté à votre pension de base, puis complété par votre retraite complémentaire Agirc-Arrco, le total dépasse généralement le plafond de ressources fixé pour l'ASPA.



Le cumul ne concerne donc que des cas très marginaux : carrières extrêmement courtes avec des droits complémentaires quasi nuls. Dans cette hypothèse, l'ASPA viendrait compléter le MiCo pour atteindre le seuil de 1 043,59 €. Mais attention : cette fraction « ASPA » resterait récupérable sur la succession de l'allocataire.

Comment savoir de quel dispositif vous relevez



Avez-vous cotisé suffisamment pour partir à taux plein ? Si oui, vous êtes éligible au minimum contributif, versé automatiquement par votre caisse de retraite. Consultez votre relevé de carrière sur le site



Vos ressources totales (retraites + autres revenus) sont-elles très faibles ? Si vous êtes en dessous du plafond ASPA et que vous n'avez pas droit au MiCo en raison d'une carrière incomplète, l'ASPA peut être une solution de complément. Renseignez-vous sur le site



Avez-vous un patrimoine supérieur à 108 586 € ? Si oui, réfléchissez à deux fois avant de demander l'ASPA : vos héritiers pourraient devoir rembourser une partie des sommes versées lors de votre succession.



En cas de doute sur le dispositif le plus avantageux dans votre situation personnelle, demandez un rendez-vous avec un conseiller de votre Carsat ou de votre mairie (CCAS). Un audit personnalisé de votre situation peut vous éviter de perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros pour votre famille. Pour faire le bon choix entre ces deux dispositifs, posez-vous ces questions clés avant tout départ en retraite :Si oui, vous êtes éligible au minimum contributif, versé automatiquement par votre caisse de retraite. Consultez votre relevé de carrière sur le site lassuranceretraite.fr pour vérifier votre situation.Si vous êtes en dessous du plafond ASPA et que vous n'avez pas droit au MiCo en raison d'une carrière incomplète, l'ASPA peut être une solution de complément. Renseignez-vous sur le site service-public.fr Si oui, réfléchissez à deux fois avant de demander l'ASPA : vos héritiers pourraient devoir rembourser une partie des sommes versées lors de votre succession.En cas de doute sur le dispositif le plus avantageux dans votre situation personnelle, demandez un rendez-vous avec un conseiller de votre Carsat ou de votre mairie (CCAS). Un audit personnalisé de votre situation peut vous éviter de perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros pour votre famille.

Sources :

- Ministère des Solidarités, Ce qui change au 1er janvier 2026, janvier 2026

- Service-public.fr, Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), janvier 2026

- Service-public.fr, Montant du minimum contributif, février 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 26/01/2026 à 08:29



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