Retraite

Retraite de base : pour un départ en 2027, le montant maximum de l'Assurance retraite augmentera, et votre estimation en ligne dit si vous l'atteindrez

Vous avez prévu votre départ à la retraite en 2027, et une question vous trotte sans doute dans la tête : jusqu'où peut monter la pension que vous versera votre caisse ? Le montant maximum de la retraite de base pour un départ en 2027 est désormais connu, un peu plus haut que celui de cette année. L'atteindre suppose pourtant une carrière bien particulière, et même le mois de votre départ a son importance.

Par Fabrice Crozier | Publié le 3 Novembre 2026 à 08:36 | mis à jour le 3 Novembre 2026 à 08:36



Le montant maximum de la retraite de base pour un départ en 2027



Dans un communiqué du 16 octobre, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale annonce que ce plafond sera fixé à 48 900 € par an au 1er janvier 2027. Un arrêté doit encore le confirmer avant la fin de l'année. La pension versée par l'Assurance retraite, elle, ne peut pas dépasser la moitié du plafond de l'année de votre départ. Pour un départ en 2027, cela donne au plus 2 037,50 € brut par mois, contre 2 002,50 € pour un départ en 2026.

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Trois conditions pour toucher le maximum de votre retraite de base Le calcul de votre pension de base tient en une ligne : votre revenu annuel moyen, multiplié par le taux de la pension, puis par le rapport entre vos trimestres à l'Assurance retraite et ceux qu'exige le taux plein. Le revenu annuel moyen est la moyenne de vos salaires bruts sur les 25 années les plus avantageuses de votre carrière, ramenées à 24 ou 23 si vous avez reçu des trimestres pour vos enfants. Depuis 2005, chaque année de salaire n'y entre que dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, avant d'être revalorisée.



Les trois conditions en découlent. Il faut d'abord que votre revenu annuel moyen, une fois vos salaires revalorisés, atteigne le plafond de l'année de votre départ. Il faut ensuite le taux plein de 50 %, obtenu avec le nombre de trimestres exigé pour votre année de naissance ou en partant à 67 ans, faute de quoi le taux baisse de 0,625 % par trimestre manquant. Il faut enfin que ces trimestres aient été validés à l'Assurance retraite : avec 120 trimestres chez elle sur 170 exigés, votre pension de base est calculée sur 120/170e, les 50 autres ouvrant une pension dans une autre caisse.



Partir en janvier plutôt qu'en décembre change votre plafond 35 € brut de plus chaque mois. Cet écart ne joue que si votre pension calculée atteint le maximum, et une seconde règle entre dans la balance : les salaires de l'année de votre départ ne comptent pas dans votre revenu annuel moyen.



Pour savoir de quel côté vous vous situez, je vous déconseille de refaire le calcul à la main, ce que la fiche de service-public.gouv.fr sur le

C'est le détail qui compte le plus si votre départ tombe autour du changement d'année. Le plafond qui limite votre pension est celui de l'année de votre départ : une carrière plafonnée à 2 002,50 € pour un départ en 2026 le sera à 2 037,50 € pour un départ en 2027, soitde plus chaque mois. Cet écart ne joue que si votre pension calculée atteint le maximum, et une seconde règle entre dans la balance : les salaires de l'année de votre départ ne comptent pas dans votre revenu annuel moyen.Pour savoir de quel côté vous vous situez, je vous déconseille de refaire le calcul à la main, ce que la fiche de service-public.gouv.fr sur le montant de la retraite du salarié du secteur privé juge elle-même très difficile. Le service Mon estimation retraite, dans votre compte sur le site officiel Info-Retraite, donne une estimation de vos pensions de base et complémentaires, et vous pouvez y modifier votre âge de départ pour comparer deux dates. Votre relevé de carrière, téléchargeable au même endroit, affiche de son côté votre durée d'assurance : et vous, combien de trimestres vous manque-t-il encore ?

Ce qui permet à votre pension de dépasser le maximum Le plafond n'est pas tout à fait un mur. La surcote, accordée si vous partez après l'âge minimum avec plus de trimestres que n'en exige le taux plein, augmente votre retraite de 1,25 % par trimestre civil entier travaillé en plus après cet âge, et service-public.gouv.fr précise qu'elle permet de dépasser ce montant maximum.



La majoration de 10 % des parents d'au moins trois enfants s'ajoute elle aussi. Une circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse explique qu'elle s'applique à la retraite ramenée au maximum, et peut donc conduire à verser une retraite supérieure à ce maximum.



Ce que le budget de la Sécurité sociale peut encore changer

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Sur votre retraite complémentaire Agirc-Arrco, les cotisations portent jusqu'à huit fois le plafond : c'est elle qui prend le relais pour la part de vos salaires qui le dépassait. Pour ceux d'entre nous qui partiront en 2027, ce plafond relevé ne changera donc votre pension que si votre carrière vous y conduisait déjà. Votre estimation en ligne vous le dira bien avant que vous choisissiez le mois inscrit sur votre demande de retraite. Encore faut-il partir assez tôt pour garder cette majoration sous sa forme actuelle. L'article 34 du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027 remplacerait ces 10 % par un forfait pour les retraites de base qui prennent effet à compter du 1er juillet 2027. Ce texte, rejeté à l'Assemblée nationale, sera examiné au Sénat à partir du 9 novembre, et rien n'est donc acquis.Sur votre retraite complémentaire Agirc-Arrco, les cotisations portent jusqu'à huit fois le plafond : c'est elle qui prend le relais pour la part de vos salaires qui le dépassait. Pour ceux d'entre nous qui partiront en 2027, ce plafond relevé ne changera donc votre pension que si votre carrière vous y conduisait déjà. Votre estimation en ligne vous le dira bien avant que vous choisissiez le mois inscrit sur votre demande de retraite.