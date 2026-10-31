Retraite

70 000 départs à la retraite de plus en 2026 : la Cnav assure tenir ses délais, mais pour partir en 2027, votre dossier se joue quatre mois avant

Dans les agences de l'Assurance retraite, les demandes affluent comme rarement : 70 000 départs à la retraite de plus qu'en 2025 sont attendus d'ici la fin de l'année. Les assurés nés en 1964 ouvrent la marche depuis le début de l'automne, et les générations suivantes prendront le relais en 2027. Si vous comptez partir à la retraite dans les prochains mois, une question vous concerne directement : votre première pension arrivera-t-elle à l'heure ?

Par Fabrice Crozier | Publié le 31 Octobre 2026 à 08:34 | mis à jour le 31 Octobre 2026 à 08:34



70 000 départs à la retraite de plus : d'où vient la vague 905 000 dossiers de départ d'ici le 31 décembre, soit 70 000 de plus qu'en 2025. Rapportée aux quelque 835 000 dossiers de l'an dernier, la hausse atteint environ 8 %, et le calcul est le nôtre. Le patron de la Cnav parle d'une production exceptionnelle, tout en reconnaissant que ce volume colle à peu près à ses prévisions.



Mais d'où vient une telle vague ? La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a suspendu jusqu'au 1er janvier 2028 le recul de l'âge légal prévu par la réforme de 2023. Selon le tableau publié par Service-public, les assurés nés en 1964 peuvent désormais partir à 62 ans et 9 mois au lieu de 63 ans, avec 170 trimestres, et ceux nés entre janvier et mars 1965 gagnent même six mois. Les premiers de cette génération sont partis le 1er octobre, tandis que les natifs d'avril 1965 à 1968 avancent eux aussi leur date de trois mois.

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Réforme des retraites suspendue : les premiers nés en 1964 partent depuis le 1er octobre, mais la loi de financement ne rend rien à la génération 1963 La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Le chiffre a été donné mercredi 28 octobre par Paul Bazin, le nouveau directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dans un entretien aux Échos. L'Assurance retraite, qui verse la pension de base des salariés du privé, des indépendants et des contractuels de la fonction publique, aura traitéd'ici le 31 décembre, soitqu'en 2025. Rapportée aux quelque 835 000 dossiers de l'an dernier, la hausse atteint environ 8 %, et le calcul est le nôtre. Le patron de la Cnav parle d'une production exceptionnelle, tout en reconnaissant que ce volume colle à peu près à ses prévisions.Mais d'où vient une telle vague ? La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a suspendu jusqu'au 1er janvier 2028 le recul de l'âge légal prévu par la réforme de 2023. Selon le tableau publié par Service-public, les assurés nés en 1964 peuvent désormais partir àau lieu de 63 ans, avec 170 trimestres, et ceux nés entre janvier et mars 1965 gagnent même six mois. Les premiers de cette génération sont partis le 1er octobre, tandis que les natifs d'avril 1965 à 1968 avancent eux aussi leur date de trois mois.

Votre pension arrivera-t-elle à l'heure ? Une telle affluence fait-elle déraper les délais ? Paul Bazin assure que non : selon lui, le délai de traitement ne s'est pas dégradé et plus de 95 % des assurés touchent leur pension dans les temps. Sauf qu'appliqué aux 905 000 dossiers de l'année, le reste pèse encore lourd : si ce taux porte sur l'ensemble des demandes, moins de 5 % pourrait représenter de l'ordre de 45 000 dossiers, et le calcul est le nôtre. Pour ces futurs retraités, et peut-être pour certains d'entre nous, un mois sans salaire ni pension n'a rien d'une statistique.



Je n'invente pas cette crainte. En 2014, un pic de demandes avait débordé deux caisses régionales, et des députés alertaient sur des retraités privés de tout revenu en attendant leur premier versement. Le 18 décembre 2014, le gouvernement avait demandé à la Cnav un plan d'urgence dans ces deux Carsat, et près de 7 500 dossiers avaient dû être liquidés à titre provisoire, d'après ses réponses publiées par l'Assemblée nationale. C'est de cette crise qu'est née la règle qui protège désormais votre premier paiement.



Votre première pension garantie, à une condition quatre mois civils avant cette date.



Or « complète » ne veut pas dire « envoyée ». Si la caisse n'a pas encore reçu tous les éléments de votre carrière, la garantie tient malgré tout : elle met en place un versement provisoire, calculé sur ce qu'elle sait, en attendant le montant définitif, comme le précise une circulaire de la Cnav du 29 octobre 2015. Une pièce justificative oubliée dans votre demande, en revanche, vous fait sortir du dispositif. L'Assurance retraite rappelle d'ailleurs qu'elle s'engage sur le 1er novembre 2026.

Cette règle porte un nom, la garantie de versement, instaurée par un décret du 19 août 2015 et appliquée depuis le 1er septembre de la même année. Elle engage l'Assurance retraite à vous verser votre retraite de base dès le mois qui suit votre date de départ. Encore faut-il remplir sa condition : avoir déposé une demande complète, signée et accompagnée de toutes ses pièces justificatives, au moinsavant cette date.Or « complète » ne veut pas dire « envoyée ». Si la caisse n'a pas encore reçu tous les éléments de votre carrière, la garantie tient malgré tout : elle met en place un versement provisoire, calculé sur ce qu'elle sait, en attendant le montant définitif, comme le précise une circulaire de la Cnav du 29 octobre 2015. Une pièce justificative oubliée dans votre demande, en revanche, vous fait sortir du dispositif. L'Assurance retraite rappelle d'ailleurs qu'elle s'engage sur le premier versement dès le mois suivant le départ pour les dossiers complets transmis six à quatre mois avant . Transposé à 2027, l'exemple donné par la circulaire est sans appel : pour un départ au 1er mars, votre dossier complet doit avoir été reçu au plus tard le dimanche

La retraite progressive, l'autre surprise de la Cnav Ce n'est pourtant pas la vague des départs qui a le plus étonné la Cnav. Paul Bazin reconnaît ne pas avoir vu venir le succès de la retraite progressive : de janvier à septembre, l'Assurance retraite en a attribué 46 000, contre 22 000 sur la même période de 2025. Le nombre a donc plus que doublé en un an. Ce dispositif permet de passer à temps partiel en touchant déjà une partie de sa pension, et il est ouvert dès 60 ans depuis le 1er septembre 2025, à condition d'avoir validé au moins 150 trimestres.



Le vrai changement, lui, tient à l'employeur. Depuis la réforme de 2023, il ne peut plus s'opposer à une demande de retraite progressive, sauf motif légitime, comme le rappelle l'AFP. Le salarié ramène alors son temps de travail entre 40 % et 80 % d'un temps plein. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une façon de quitter le travail sans couper net, en gardant un salaire et un pied dans l'entreprise. La suspension de la réforme prendra fin le 1er janvier 2028 : d'ici là, la fenêtre demeure ouverte, et un dossier bouclé à temps reste le meilleur moyen d'en profiter sans attendre sa première pension.