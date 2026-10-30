Retraite

Conditions d'âge pour la pension de réversion Agirc-Arrco : si vous avez perdu votre conjoint jeune, elle peut arriver des années avant l'Assurance retraite

Vous avez perdu votre conjoint bien avant l'âge de la retraite, et une question revient avec chaque courrier : la pension de réversion de sa complémentaire vous attend-elle, ou faut-il patienter des années ? Les conditions d'âge ne sont pas les mêmes à l'Agirc-Arrco et à la Sécurité sociale. Et l'écart tient à un détail de votre foyer, apprécié le jour même du décès.

Par Fabrice Crozier | Publié le 30 Octobre 2026 à 10:15 | mis à jour le 30 Octobre 2026 à 10:16



Conditions d'âge : une même règle, deux calendriers pour vous



La règle commune est pourtant la même sur le papier. Selon la fiche réglementaire de l'Agirc-Arrco, la réversion n'est possible qu'à partir de 55 ans, l'âge que retient aussi l'Assurance retraite pour la pension de base. La complémentaire verse alors 60 % des droits du défunt, sans regarder vos ressources, à condition que vous ne soyez pas remarié. Ce qui fait toute la différence, c'est l'exception que prévoit l'article 110 de l'accord national interprofessionnel qui régit le régime.

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Avant 55 ans, les deux cas où l'Agirc-Arrco verse deux enfants à charge à la date du décès, ou lorsqu'il est invalide. Les enfants pris en compte doivent avoir moins de 25 ans, d'après Malakoff Humanis, l'un des groupes qui gèrent le régime pour les salariés du privé. Concrètement, deux enfants encore à votre charge le jour du décès suffisent à ouvrir le droit, quel que soit votre âge.



L'invalidité obéit à une logique un peu différente, puisqu'elle peut être reconnue au moment du décès ou plus tard, et la réversion démarre alors avec elle. Côté Sécurité sociale, en revanche, la 25 001,60 € par an si vous vivez seul, ce que la complémentaire ne vous demande jamais.

Cette exception tient en une phrase, et elle vaut d'être lue lentement. L'Agirc-Arrco lève la condition d'âge lorsque le conjoint survivant a au moinsà la date du décès, ou lorsqu'il est invalide. Les enfants pris en compte doivent avoir moins de 25 ans, d'après Malakoff Humanis, l'un des groupes qui gèrent le régime pour les salariés du privé. Concrètement, deux enfants encore à votre charge le jour du décès suffisent à ouvrir le droit, quel que soit votre âge.L'invalidité obéit à une logique un peu différente, puisqu'elle peut être reconnue au moment du décès ou plus tard, et la réversion démarre alors avec elle. Côté Sécurité sociale, en revanche, la fiche de Service-Public consacrée à la réversion de l'Assurance retraite s'en tient à un âge minimal de 55 ans. Elle y ajoute un plafond de ressources depar an si vous vivez seul, ce que la complémentaire ne vous demande jamais.

Vos enfants grandissent, votre réversion continue 719,58 € net par mois en 2026, d'après les montants relayés par Previssima. Elle n'est versée que deux ans, sauf si vous aviez au moins 50 ans au décès : elle court alors jusqu'à vos 55 ans.



Mettons maintenant un chiffre sur la complémentaire, avec un exemple simple. Un salarié décédé qui avait acquis 6 000 points Agirc-Arrco aurait touché 8 752 € brut par an, avec un point qui vaudra 1,4587 € à partir du 1er novembre. Sa réversion de 60 % représente donc environ 438 € brut par mois pour son conjoint, et le calcul est le nôtre. Avec deux enfants à charge, cette somme peut arriver des années avant la moindre pension de base.

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Allocation veuvage 2026 : cette aide de 719 € par mois que la majorité des conjoints survivants oublient de demander Pour la pension de base, la porte reste fermée jusqu'à 55 ans, et c'est l'allocation veuvage qui prend le relais. Elle est réservée aux veufs et veuves de moins de 55 ans, sous conditions de ressources, et atteint au plusen 2026, d'après les montants relayés par Previssima. Elle n'est versée que deux ans, sauf si vous aviez au moins 50 ans au décès : elle court alors jusqu'à vos 55 ans.Mettons maintenant un chiffre sur la complémentaire, avec un exemple simple. Un salarié décédé qui avait acquisAgirc-Arrco aurait touché 8 752 € brut par an, avec un point qui vaudra 1,4587 € à partir du 1er novembre. Sa réversion de 60 % représente donc environpour son conjoint, et le calcul est le nôtre. Avec deux enfants à charge, cette somme peut arriver des années avant la moindre pension de base.

En attendant vos 55 ans, ce que paie la Sécurité sociale 719,58 € net par mois en 2026, d'après les montants relayés par Previssima. Elle n'est versée que deux ans, sauf si vous aviez au moins 50 ans au décès : elle court alors jusqu'à vos 55 ans.



Mettons maintenant un chiffre sur la complémentaire, avec un exemple simple. Un salarié décédé qui avait acquis 6 000 points Agirc-Arrco aurait touché 8 752 € brut par an, avec un point qui vaudra 1,4587 € à partir du 1er novembre. Sa réversion de 60 % représente donc environ 437 € brut par mois pour son conjoint, et le calcul est le nôtre. Avec deux enfants à charge, cette somme peut arriver des années avant la moindre pension de base.

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Comment demander votre réversion sans perdre de mois 3960, comme l'a rappelé Service-Public dans une note du 23 octobre. Attention toutefois, ce formulaire ne vaut que pour la pension de base, et la complémentaire suit son propre circuit.

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Pension de réversion : ce que le formulaire prérempli ne dit pas

Un dernier point concerne celles et ceux qui ont perdu leur conjoint avant 2019. Un accord du 17 novembre 2017 a aligné tout le régime sur 55 ans à partir du 1er janvier 2019, alors que l'ancienne caisse des cadres, l'Agirc, appliquait jusque-là 60 ans, avec une minoration avant cet âge pour les décès survenus jusqu'au 31 décembre 2018. Si vous êtes dans ce cas, ce sont les règles en vigueur à la date du décès qui s'appliquent, et c'est votre caisse qu'il faut interroger avant de renoncer à un droit que vous croyiez hors de portée. Ni la réversion de base ni celle de l'Agirc-Arrco ne tombent d'elles-mêmes sur votre compte : il faut les demander. Le plus simple consiste à passer par votre espace personnel Agirc-Arrco, qui transmet en une seule fois la demande à tous les régimes où votre conjoint a cotisé. Depuis mars 2026, l'Assurance retraite propose aussi un formulaire en partie prérempli, à réclamer au, comme l'a rappelé Service-Public dans une note du 23 octobre. Attention toutefois, ce formulaire ne vaut que pour la pension de base, et la complémentaire suit son propre circuit.Un dernier point concerne celles et ceux qui ont perdu leur conjoint avant 2019. Un accord du 17 novembre 2017 a aligné tout le régime sur 55 ans à partir du 1er janvier 2019, alors que l'ancienne caisse des cadres, l'Agirc, appliquait jusque-là 60 ans, avec une minoration avant cet âge pour les décès survenus jusqu'au 31 décembre 2018. Si vous êtes dans ce cas, ce sont les règles en vigueur à la date du décès qui s'appliquent, et c'est votre caisse qu'il faut interroger avant de renoncer à un droit que vous croyiez hors de portée.