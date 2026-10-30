Conditions d'âge pour la pension de réversion Agirc-Arrco : si vous avez perdu votre conjoint jeune, elle peut arriver des années avant l'Assurance retraite

Conditions d'âge : une même règle, deux calendriers pour vous
Prenons une veuve de 47 ans, qui élève encore deux adolescents au lycée. L'Agirc-Arrco peut lui verser dès maintenant la réversion de la retraite complémentaire de son mari, alors que la Sécurité sociale lui demandera d'attendre encore plusieurs années pour la pension de base. Deux caisses, un même décès, et un calendrier qui n'a rien à voir. Je trouve que ce décalage mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il pèse sur le budget d'une famille au moment précis où elle vacille.
La règle commune est pourtant la même sur le papier. Selon la fiche réglementaire de l'Agirc-Arrco, la réversion n'est possible qu'à partir de 55 ans, l'âge que retient aussi l'Assurance retraite pour la pension de base. La complémentaire verse alors 60 % des droits du défunt, sans regarder vos ressources, à condition que vous ne soyez pas remarié. Ce qui fait toute la différence, c'est l'exception que prévoit l'article 110 de l'accord national interprofessionnel qui régit le régime.
La règle commune est pourtant la même sur le papier. Selon la fiche réglementaire de l'Agirc-Arrco, la réversion n'est possible qu'à partir de 55 ans, l'âge que retient aussi l'Assurance retraite pour la pension de base. La complémentaire verse alors 60 % des droits du défunt, sans regarder vos ressources, à condition que vous ne soyez pas remarié. Ce qui fait toute la différence, c'est l'exception que prévoit l'article 110 de l'accord national interprofessionnel qui régit le régime.
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Avant 55 ans, les deux cas où l'Agirc-Arrco verse
Cette exception tient en une phrase, et elle vaut d'être lue lentement. L'Agirc-Arrco lève la condition d'âge lorsque le conjoint survivant a au moins deux enfants à charge à la date du décès, ou lorsqu'il est invalide. Les enfants pris en compte doivent avoir moins de 25 ans, d'après Malakoff Humanis, l'un des groupes qui gèrent le régime pour les salariés du privé. Concrètement, deux enfants encore à votre charge le jour du décès suffisent à ouvrir le droit, quel que soit votre âge.
L'invalidité obéit à une logique un peu différente, puisqu'elle peut être reconnue au moment du décès ou plus tard, et la réversion démarre alors avec elle. Côté Sécurité sociale, en revanche, la fiche de Service-Public consacrée à la réversion de l'Assurance retraite s'en tient à un âge minimal de 55 ans. Elle y ajoute un plafond de ressources de 25 001,60 € par an si vous vivez seul, ce que la complémentaire ne vous demande jamais.
L'invalidité obéit à une logique un peu différente, puisqu'elle peut être reconnue au moment du décès ou plus tard, et la réversion démarre alors avec elle. Côté Sécurité sociale, en revanche, la fiche de Service-Public consacrée à la réversion de l'Assurance retraite s'en tient à un âge minimal de 55 ans. Elle y ajoute un plafond de ressources de 25 001,60 € par an si vous vivez seul, ce que la complémentaire ne vous demande jamais.
Vos enfants grandissent, votre réversion continue
Pour la pension de base, la porte reste fermée jusqu'à 55 ans, et c'est l'allocation veuvage qui prend le relais. Elle est réservée aux veufs et veuves de moins de 55 ans, sous conditions de ressources, et atteint au plus 719,58 € net par mois en 2026, d'après les montants relayés par Previssima. Elle n'est versée que deux ans, sauf si vous aviez au moins 50 ans au décès : elle court alors jusqu'à vos 55 ans.
Mettons maintenant un chiffre sur la complémentaire, avec un exemple simple. Un salarié décédé qui avait acquis 6 000 points Agirc-Arrco aurait touché 8 752 € brut par an, avec un point qui vaudra 1,4587 € à partir du 1er novembre. Sa réversion de 60 % représente donc environ 438 € brut par mois pour son conjoint, et le calcul est le nôtre. Avec deux enfants à charge, cette somme peut arriver des années avant la moindre pension de base.
Mettons maintenant un chiffre sur la complémentaire, avec un exemple simple. Un salarié décédé qui avait acquis 6 000 points Agirc-Arrco aurait touché 8 752 € brut par an, avec un point qui vaudra 1,4587 € à partir du 1er novembre. Sa réversion de 60 % représente donc environ 438 € brut par mois pour son conjoint, et le calcul est le nôtre. Avec deux enfants à charge, cette somme peut arriver des années avant la moindre pension de base.
En attendant vos 55 ans, ce que paie la Sécurité sociale
Pour la pension de base, la porte reste fermée jusqu'à 55 ans, et c'est l'allocation veuvage qui prend le relais. Elle est réservée aux veufs et veuves de moins de 55 ans, sous conditions de ressources, et atteint au plus 719,58 € net par mois en 2026, d'après les montants relayés par Previssima. Elle n'est versée que deux ans, sauf si vous aviez au moins 50 ans au décès : elle court alors jusqu'à vos 55 ans.
Mettons maintenant un chiffre sur la complémentaire, avec un exemple simple. Un salarié décédé qui avait acquis 6 000 points Agirc-Arrco aurait touché 8 752 € brut par an, avec un point qui vaudra 1,4587 € à partir du 1er novembre. Sa réversion de 60 % représente donc environ 437 € brut par mois pour son conjoint, et le calcul est le nôtre. Avec deux enfants à charge, cette somme peut arriver des années avant la moindre pension de base.
Mettons maintenant un chiffre sur la complémentaire, avec un exemple simple. Un salarié décédé qui avait acquis 6 000 points Agirc-Arrco aurait touché 8 752 € brut par an, avec un point qui vaudra 1,4587 € à partir du 1er novembre. Sa réversion de 60 % représente donc environ 437 € brut par mois pour son conjoint, et le calcul est le nôtre. Avec deux enfants à charge, cette somme peut arriver des années avant la moindre pension de base.
Comment demander votre réversion sans perdre de mois
Ni la réversion de base ni celle de l'Agirc-Arrco ne tombent d'elles-mêmes sur votre compte : il faut les demander. Le plus simple consiste à passer par votre espace personnel Agirc-Arrco, qui transmet en une seule fois la demande à tous les régimes où votre conjoint a cotisé. Depuis mars 2026, l'Assurance retraite propose aussi un formulaire en partie prérempli, à réclamer au 3960, comme l'a rappelé Service-Public dans une note du 23 octobre. Attention toutefois, ce formulaire ne vaut que pour la pension de base, et la complémentaire suit son propre circuit.
Un dernier point concerne celles et ceux qui ont perdu leur conjoint avant 2019. Un accord du 17 novembre 2017 a aligné tout le régime sur 55 ans à partir du 1er janvier 2019, alors que l'ancienne caisse des cadres, l'Agirc, appliquait jusque-là 60 ans, avec une minoration avant cet âge pour les décès survenus jusqu'au 31 décembre 2018. Si vous êtes dans ce cas, ce sont les règles en vigueur à la date du décès qui s'appliquent, et c'est votre caisse qu'il faut interroger avant de renoncer à un droit que vous croyiez hors de portée.
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