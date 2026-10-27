Retraite

Prime de fin d'année, 13e mois : ce que l'Agirc-Arrco versera vraiment sur votre retraite complémentaire le 2 novembre, premier versement revalorisé

Le message refait surface à l'approche des fêtes : l'Agirc-Arrco s'apprêterait à verser une prime de fin d'année, voire un 13e mois, aux 14 millions de retraités du privé. Il circule au moment précis où votre retraite complémentaire va réellement bouger. Le versement de novembre, le premier depuis la revalorisation décidée mi-octobre, arrive dans quelques jours. Entre ce que promettent ces annonces et ce que contiendra le virement, l'écart mérite d'être regardé de près.

Par Fabrice Crozier | Publié le 27 Octobre 2026 à 19:39 | mis à jour le 27 Octobre 2026 à 19:51



Prime de fin d'année et 13e mois : ce que répond l'Agirc-Arrco



Nous sommes allés chercher la réponse à la source, et elle tient en une ligne. Sur sa aucune prime d'été, de fin d'année ou de 13e mois versée par le régime. Il a même tourné une courte vidéo pour le dire, diffusée sur sa chaîne YouTube, où une série baptisée « désinfox » démonte d'autres rumeurs du même genre. Si vous aviez déjà réservé cet argent aux cadeaux des petits-enfants, mieux vaut le sortir de vos comptes dès maintenant.

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Versement de novembre : ce que contiendra réellement votre virement 1,4 % à compter du 1er novembre. L'an dernier, faute d'accord entre ces mêmes partenaires sociaux, les retraites complémentaires n'avaient pas bougé du tout, comme le rappelle la circulaire du régime publiée en octobre 2025.



Le 1er novembre tombant un dimanche, cette pension revalorisée sera mise en paiement le lundi 2 novembre, premier jour ouvré du mois, selon le calendrier publié par l'Agirc-Arrco. Le jour où l'argent apparaîtra sur votre relevé dépendra ensuite de votre banque, l'opération pouvant prendre quelques jours. Concrètement, une complémentaire de 1 000 euros bruts par mois gagnera 14 euros bruts, et la valeur du point passera de 1,4386 à 1,4587 euro, à l'arrondi près : le calcul est le nôtre, à partir du taux officiel.

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Hausse des retraites Agirc-Arrco de 1,4 % en novembre : CSG et cotisation maladie en garderont une part sur le virement de votre complémentaire Ce qui arrive en revanche sur votre compte, c'est une vraie hausse, la première depuis novembre 2024. Réuni le 14 octobre, le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco, où siègent syndicats et patronat, a décidé de revaloriser les pensions deà compter du 1er novembre. L'an dernier, faute d'accord entre ces mêmes partenaires sociaux, les retraites complémentaires n'avaient pas bougé du tout, comme le rappelle la circulaire du régime publiée en octobre 2025.Le 1er novembre tombant un dimanche, cette pension revalorisée sera mise en paiement le, premier jour ouvré du mois, selon le calendrier publié par l'Agirc-Arrco. Le jour où l'argent apparaîtra sur votre relevé dépendra ensuite de votre banque, l'opération pouvant prendre quelques jours. Concrètement, une complémentaire depar mois gagnera 14 euros bruts, et la valeur du point passera de 1,4386 à 1,4587 euro, à l'arrondi près : le calcul est le nôtre, à partir du taux officiel.

Revalorisation de 1,4 % : pourquoi votre complémentaire n'augmente pas plus 1,2 % à 1,9 %, et non jusqu'à 2 %, d'après le communiqué publié par le régime le 14 octobre.



Les partenaires sociaux se sont donc arrêtés à mi-chemin entre la valeur de référence de 1,6 % et le plancher, nettement sous le plafond. Le régime chiffre l'effort à 1,4 milliard d'euros en année pleine, financé par ses propres ressources, et il met en avant des comptes solides et sans dette. Mais pour un retraité dont la pension est restée gelée un an pendant que les prix continuaient d'augmenter, je comprends que cette hausse ait un goût d'inachevé. C'est précisément sur ce terrain que prospèrent les promesses de primes.

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Prime d'été Agirc-Arrco : la vérité derrière la fake news qui trompe 14 millions de retraités Ce taux n'a rien d'un cadeau : il découle d'une règle. L'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2023, qui encadre le pilotage du régime jusqu'en 2026, aligne la hausse sur l'inflation hors tabac estimée par l'Insee pour l'année, diminuée de 0,4 point, avec une marge de 0,4 point dans un sens ou dans l'autre, dans la limite de la progression du salaire moyen. Pour 2026, l'inflation étant estimée à 2 %, la valeur de référence s'établissait à 1,6 % ; comme le salaire moyen ne devait progresser que de 1,9 %, la fourchette autorisée allait de, et non jusqu'à 2 %, d'après le communiqué publié par le régime le 14 octobre.Les partenaires sociaux se sont donc arrêtés à mi-chemin entre la valeur de référence de 1,6 % et le plancher, nettement sous le plafond. Le régime chiffre l'effort àen année pleine, financé par ses propres ressources, et il met en avant des comptes solides et sans dette. Mais pour un retraité dont la pension est restée gelée un an pendant que les prix continuaient d'augmenter, je comprends que cette hausse ait un goût d'inachevé. C'est précisément sur ce terrain que prospèrent les promesses de primes.

Comment repérer la prochaine fausse promesse sur votre pension D'ailleurs, le mot « 13e mois » ne sort pas de nulle part. Il désigne une prime bien réelle chez certains employeurs, et beaucoup d'entre nous l'ont touchée pendant leur vie active. Sauf qu'une retraite complémentaire se calcule autrement : vos points, multipliés par la valeur du point, divisés en douze mensualités. Rien dans ce mécanisme ne prévoit un treizième versement en décembre.



L'Agirc-Arrco propose quelques réflexes pour faire le tri : regarder la date de publication, vérifier qui parle, se méfier d'un titre alarmiste ou d'une annonce sans chiffre précis, puis croiser avec un site officiel. Le régime prévient aussi que le montant net de votre complémentaire peut changer en janvier, à la hausse comme à la baisse, parce que le taux de vos prélèvements sociaux est recalculé chaque année à partir de votre revenu fiscal de référence. Un virement de janvier différent de celui de décembre ne voudra donc pas dire qu'une prime s'y est glissée, et votre espace personnel sur le site du régime restera le meilleur endroit pour le vérifier.

