Prime d'été Agirc-Arrco : la vérité derrière la fake news qui trompe 14 millions de retraités

La désinformation ne s'arrête pas au titre accrocheur. Certains de ces sites servent de porte d'entrée vers des arnaques au phishing. Le schéma est rodé : un article promet une aide méconnue, un bouton invite à « vérifier votre éligibilité », un formulaire demande numéro de sécurité sociale, identifiants et coordonnées bancaires.



L'été 2025 a marqué un tournant. La CNAV a signalé une vague inédite de faux sites reproduisant à la perfection l'interface officielle de l'Assurance retraite. Certains intégraient même un chat en ligne piloté par intelligence artificielle, capable d'imiter le ton d'un conseiller pour rassurer l'internaute et l'inciter à transmettre ses informations. L'Agirc-Arrco fait face au même phénomène : des mails et SMS usurpent son identité visuelle pour orienter les retraités vers des pages frauduleuses.



Les retraités les moins familiers avec le numérique restent les plus exposés. Les retraités les moins familiers avec le numérique restent les plus exposés. Plusieurs associations d'aide aux aînés en milieu rural signalent une multiplication des signalements de messages frauduleux se faisant passer pour un organisme de retraite.