Prime d'été Agirc-Arrco : la vérité derrière la fake news qui trompe 14 millions de retraités

- Des articles générés par intelligence artificielle annoncent une prime de 100 à 300 € — l'Agirc-Arrco dément formellement
- 14 millions de retraités du privé sont ciblés par cette vague de désinformation, amplifiée à chaque changement de saison
- Derrière certaines de ces pages, des mécanismes de collecte de données personnelles et bancaires
Une mécanique bien rodée, pas un hasard de calendrier
100 à 300 euros versés automatiquement à 500 000 bénéficiaires. Un treizième mois masqué, transmis par bouche à oreille. Une mesure discrète qui ferait doucement du bruit dans les cercles de retraités. Les formules se ressemblent d'un site à l'autre. Et pour cause : ces contenus sont générés par intelligence artificielle, hébergés sur des plateformes inconnues, et conçus pour un seul objectif — le clic.
La rumeur revient chaque année à l'approche du printemps, puis de l'été. Elle cible systématiquement les retraités affiliés au régime complémentaire du privé, soit environ 14 millions de personnes. L'Agirc-Arrco a consacré une page entière de son site officiel à ce phénomène. Le message est sans ambiguïté : il n'existe aucune prime d'été, de fin d'année ou de 13e mois versée par le régime de retraite complémentaire.
En septembre 2025, l'organisme avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Six mois plus tard, les mêmes contenus circulent toujours — avec des variantes saisonnières.
La rumeur revient chaque année à l'approche du printemps, puis de l'été. Elle cible systématiquement les retraités affiliés au régime complémentaire du privé, soit environ 14 millions de personnes. L'Agirc-Arrco a consacré une page entière de son site officiel à ce phénomène. Le message est sans ambiguïté : il n'existe aucune prime d'été, de fin d'année ou de 13e mois versée par le régime de retraite complémentaire.
En septembre 2025, l'organisme avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Six mois plus tard, les mêmes contenus circulent toujours — avec des variantes saisonnières.
Ce que les faux articles promettent — et pourquoi c'est crédible
Le ressort est toujours le même. Le titre promet un gain financier concret. Le texte reste volontairement flou. Aucun article de loi, aucun décret, aucune circulaire n'est jamais cité. Les formulations jouent sur trois registres : le secret (une aide que « personne ne connaît »), l'urgence (« avant qu'il ne soit trop tard ») et la légitimité apparente (logos, ton administratif, mise en page soignée).
Ces pages fonctionnent d'autant mieux que le contexte s'y prête. La valeur du point Agirc-Arrco, fixée à 1,4386 € au 1er novembre 2024, n'a pas été revalorisée au 1er novembre 2025. Aucune revalorisation n'est intervenue, faute d'accord entre syndicats et patronat lors du conseil d'administration du 17 octobre 2025. La prochaine hausse possible n'interviendra pas avant le 1er novembre 2026, au plus tôt. Dans ce climat de frustration légitime, l'idée d'un virement surprise trouve un terrain fertile.
Ces pages fonctionnent d'autant mieux que le contexte s'y prête. La valeur du point Agirc-Arrco, fixée à 1,4386 € au 1er novembre 2024, n'a pas été revalorisée au 1er novembre 2025. Aucune revalorisation n'est intervenue, faute d'accord entre syndicats et patronat lors du conseil d'administration du 17 octobre 2025. La prochaine hausse possible n'interviendra pas avant le 1er novembre 2026, au plus tôt. Dans ce climat de frustration légitime, l'idée d'un virement surprise trouve un terrain fertile.
Trois fausses informations que l'Agirc-Arrco a dû démentir officiellement
Sur sa page dédiée aux fausses informations, l'Agirc-Arrco recense les rumeurs les plus tenaces. Trois reviennent en boucle depuis des mois.
Le point commun de ces trois intox : elles exploitent des termes réels (revalorisation, calendrier de paiement, pension complémentaire) pour crédibiliser un contenu entièrement fabriqué.
Fake n°1 FAUX
Prime d'été, 13e mois, prime de fin d'année
Aucune de ces primes n'existe. Le versement est mensuel, sans bonus.
Fake n°2 FAUX
Retards généralisés de paiement
La pension est versée d'avance, le 1er jour ouvré du mois, selon un calendrier fixe.
Fake n°3 FAUX
Revalorisation déjà connue ou décidée en début d'année
Le taux est fixé chaque automne par le conseil d'administration paritaire.
Le point commun de ces trois intox : elles exploitent des termes réels (revalorisation, calendrier de paiement, pension complémentaire) pour crédibiliser un contenu entièrement fabriqué.
Le vrai danger : du clic au vol de données
La désinformation ne s'arrête pas au titre accrocheur. Certains de ces sites servent de porte d'entrée vers des arnaques au phishing. Le schéma est rodé : un article promet une aide méconnue, un bouton invite à « vérifier votre éligibilité », un formulaire demande numéro de sécurité sociale, identifiants et coordonnées bancaires.
L'été 2025 a marqué un tournant. La CNAV a signalé une vague inédite de faux sites reproduisant à la perfection l'interface officielle de l'Assurance retraite. Certains intégraient même un chat en ligne piloté par intelligence artificielle, capable d'imiter le ton d'un conseiller pour rassurer l'internaute et l'inciter à transmettre ses informations. L'Agirc-Arrco fait face au même phénomène : des mails et SMS usurpent son identité visuelle pour orienter les retraités vers des pages frauduleuses.
Les retraités les moins familiers avec le numérique restent les plus exposés. Les retraités les moins familiers avec le numérique restent les plus exposés. Plusieurs associations d'aide aux aînés en milieu rural signalent une multiplication des signalements de messages frauduleux se faisant passer pour un organisme de retraite.
L'été 2025 a marqué un tournant. La CNAV a signalé une vague inédite de faux sites reproduisant à la perfection l'interface officielle de l'Assurance retraite. Certains intégraient même un chat en ligne piloté par intelligence artificielle, capable d'imiter le ton d'un conseiller pour rassurer l'internaute et l'inciter à transmettre ses informations. L'Agirc-Arrco fait face au même phénomène : des mails et SMS usurpent son identité visuelle pour orienter les retraités vers des pages frauduleuses.
Les retraités les moins familiers avec le numérique restent les plus exposés. Les retraités les moins familiers avec le numérique restent les plus exposés. Plusieurs associations d'aide aux aînés en milieu rural signalent une multiplication des signalements de messages frauduleux se faisant passer pour un organisme de retraite.
Les quatre vérifications qui protègent votre pension
Avant de croire ou de partager une information sur votre retraite complémentaire, l'Agirc-Arrco recommande quatre réflexes simples.
- Vérifier la source. Le seul site officiel est agirc-arrco.fr. Toute variation dans l'adresse (tirets, ajouts de mots, extensions inhabituelles) signale un faux site.
- Regarder la date. Une information ancienne peut être obsolète. Les règles évoluent chaque année, notamment les barèmes de prélèvements sociaux.
- Se méfier du ton. Un titre alarmiste ou une promesse trop belle sont les deux signaux d'alerte les plus fiables.
- Ne jamais transmettre ses coordonnées bancaires. L'Agirc-Arrco ne demande jamais de RIB, de mot de passe ni de numéro de sécurité sociale par mail, SMS ou téléphone.
Ce qu'il faut retenir
- La prime d'été Agirc-Arrco n'existe pas. Aucune prime exceptionnelle (été, fin d'année, 13e mois) n'est prévue par le régime complémentaire.
- Cette fake news revient chaque année, amplifiée par des contenus générés par intelligence artificielle sur des sites frauduleux.
- Le contexte actuel (gel du point depuis novembre 2024, prochaine revalorisation pas avant novembre 2026) crée un terrain favorable à la désinformation.
- Certains faux articles mènent vers des formulaires de phishing qui collectent données personnelles et coordonnées bancaires.
- Seul agirc-arrco.fr fait foi. En cas de doute, appeler le 0 970 660 660 ou consulter son espace personnel en ligne.
Sources :
- Agirc-Arrco, « Fausses informations sur la retraite : les bons réflexes », page mise à jour en décembre 2025
- France Bleu (ICI), « Non, les retraités Agirc-Arrco ne touchent pas une prime d'été », septembre 2025
- Agirc-Arrco, communiqué sur l'absence de revalorisation au 1er novembre 2025
- Agirc-Arrco, « Fausses informations sur la retraite : les bons réflexes », page mise à jour en décembre 2025
- France Bleu (ICI), « Non, les retraités Agirc-Arrco ne touchent pas une prime d'été », septembre 2025
- Agirc-Arrco, communiqué sur l'absence de revalorisation au 1er novembre 2025