« Je vis très confortablement » : Jean-Luc Mélenchon doit une part de sa retraite aux placements du Sénat, mais veut la répartition pour la vôtre

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Sauf que le reste de sa carrière ne relève pas de ce modèle. Au Parlement européen, un fonds de pension volontaire avait bien été créé en 1990, mais il a été fermé aux nouveaux élus en 2009, avec l'entrée en vigueur du statut commun des eurodéputés le 14 juillet. Entré à Strasbourg à cette date et resté jusqu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon relève de ce statut, qui prévoit, selon les règles rappelées par L'Essentiel de l'Éco,du salaire de référence par année de mandat.Côté Assemblée nationale, où il a été député de 2017 à 2022, le régime des élus est aligné depuis le 1er janvier 2018 sur celui des fonctionnaires, comme l'a rappelé Public Sénat. Le montant total de sa retraite n'est pas public. En octobre 2024, les députés insoumis avaient d'ailleurs proposé, par un amendement au budget de la Sécurité sociale pour 2025, d'écrêter les hautes pensions cumulées des anciens élus, caisse du Sénat comprise, un texte resté sans suite.Et votre retraite à vous ? Votre pension de base comme votre complémentaire Agirc-Arrco reposent sur la répartition, ce sont donc les cotisations des actifs en poste qui les paient chaque mois. Les partisans de la capitalisation, comme le site Contrepoints, rétorquent que l'épargne des salariés américains qui cotisaient sans interruption depuis 2007 avait dépassé son niveau d'avant la crise dès la fin de 2011. Entre ces deux lectures, nous aurons à trancher d'ici le premier tour, et l'aveu de Jean-Luc Mélenchon a au moins le mérite de nous rappeler qui paie vraiment chaque pension.