Retraite

Réforme des retraites suspendue : les premiers nés en 1964 partent depuis le 1er octobre, mais la loi de financement ne rend rien à la génération 1963

Vous êtes né en 1964 et vous attendiez vos 63 ans pour partir ? Avec la réforme des retraites suspendue, les premiers de votre génération peuvent toucher leur pension depuis le 1er octobre. Sauf que la suspension ne rend pas le même nombre de mois à tout le monde, et qu'une partie des assurés nés au début des années 60 n'y gagne rien.

Par Fabrice Crozier | Publié le 11 Octobre 2026 à 08:53 | mis à jour le 11 Octobre 2026 à 08:53



Réforme des retraites suspendue : les premiers départs ont commencé 1er septembre 2026. D'après la 62 ans et 9 mois. Les tout premiers d'entre eux ont donc pu partir le 1er octobre : un assuré né le 1er janvier 1964 a atteint 62 ans et 9 mois le 1er octobre 2026, et sa retraite a pu démarrer le jour même.



Vous êtes né plus tard dans l'année ? Votre départ suit le même calendrier, décalé de vos mois de naissance. Né le 15 mars 1964, vous atteindrez 62 ans et 9 mois le 15 décembre 2026 et pourrez partir le 1er janvier 2027, quand la réforme de 2023 vous aurait fait attendre le 1er avril. Le calcul est le nôtre, mais il ne fait qu'appliquer le barème officiel.



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Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). La suspension votée dans la loi de financement de la Sécurité sociale du 30 décembre 2025 ne s'est appliquée qu'à partir du. D'après la page que Service-Public consacre à la suspension de la réforme , l'âge légal des assurés nés en 1964 passe de 63 ans à. Les tout premiers d'entre eux ont donc pu partir le 1er octobre : un assuré né le 1er janvier 1964 a atteint 62 ans et 9 mois le 1er octobre 2026, et sa retraite a pu démarrer le jour même.Vous êtes né plus tard dans l'année ? Votre départ suit le même calendrier, décalé de vos mois de naissance. Né le 15 mars 1964, vous atteindrez 62 ans et 9 mois le 15 décembre 2026 et pourrez partir le 1er janvier 2027, quand la réforme de 2023 vous aurait fait attendre le 1er avril. Le calcul est le nôtre, mais il ne fait qu'appliquer le barème officiel.La Newsletter SeniorActuChaque vendrediRetraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail.Adresse e-mailS'INSCRIREMerci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables).

Nés en 1964, en 1965 ou après : combien de mois vous gagnez



Nés en 1964, vous gagnez trois mois sur l'âge et un trimestre de cotisation, puisque 170 trimestres suffisent désormais au lieu de 171. Nés entre le 1er janvier et le 31 mars 1965, vous êtes les mieux servis : votre âge passe de 63 ans et 3 mois à 62 ans et 9 mois, soit six mois, et il vous faut 170 trimestres au lieu de 172. Nés entre avril et décembre 1965, vous partirez à 63 ans avec 171 trimestres, soit trois mois et un trimestre de gagnés.



Pour les générations 1966, 1967 et 1968, le gain se limite à trois mois sur l'âge : 63 ans et 3 mois, 63 ans et 6 mois, puis 63 ans et 9 mois. La durée de cotisation, elle, reste à 172 trimestres, soit 43 ans. Si vous avez commencé à travailler tard, c'est souvent cette durée, et non l'âge, qui fixe votre départ à taux plein, et la suspension ne la touche pas.

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Retraite : nés en 1964, ce que votre simulateur ne calcule pas encore et pourquoi ça coûte cher Le terme de suspension laisse croire que tout le monde gagne autant. Or le tableau publié par Service-Public montre des écarts sensibles d'une génération à l'autre, sur l'âge comme sur la durée de cotisation exigée pour le taux plein.Nés en 1964, vous gagnezsur l'âge et un trimestre de cotisation, puisque 170 trimestres suffisent désormais au lieu de 171. Nés entre le 1er janvier et le 31 mars 1965, vous êtes les mieux servis : votre âge passe de 63 ans et 3 mois à 62 ans et 9 mois, soit, et il vous faut 170 trimestres au lieu de 172. Nés entre avril et décembre 1965, vous partirez à 63 ans avec 171 trimestres, soit trois mois et un trimestre de gagnés.Pour les générations 1966, 1967 et 1968, le gain se limite à trois mois sur l'âge : 63 ans et 3 mois, 63 ans et 6 mois, puis 63 ans et 9 mois. La durée de cotisation, elle, reste à 172 trimestres, soit 43 ans. Si vous avez commencé à travailler tard, c'est souvent cette durée, et non l'âge, qui fixe votre départ à taux plein, et la suspension ne la touche pas.

Nés en 1963 ou à partir de 1969 : rien ne change pour vous Deux groupes restent à l'écart. Les assurés nés en 1963 partaient déjà à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres sous la réforme de 2023, et Service-Public ne les fait d'ailleurs pas figurer dans son tableau. À l'autre bout, ceux nés à partir de 1969 gardent les 64 ans et les 172 trimestres prévus en 2023 : pour eux, rien ne bouge.



Il y a aussi ce que la suspension ne touche pour personne. L'âge auquel la décote disparaît, quel que soit le nombre de trimestres, reste fixé à 67 ans : c'est la limite que rappelle Service-Public sur sa fiche consacrée aux trimestres. Pour une carrière hachée née à partir de 1966, la suspension n'apporte donc qu'un gain d'âge légal, sans effet sur la pension. Nés en 1964 et 1965, vous devez en revanche moins de trimestres, et votre décote sera plus faible si vous partez avant de les avoir.

Votre retraite a démarré avant le 1er septembre ? Rien n'est recalculé La date qui compte n'est pas votre naissance, c'est celle où votre retraite prend effet. Le Conseil d'orientation des retraites le rappelle dans son rapport annuel de juin 2026, la suspension ne s'applique qu'aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2026.



Si votre retraite a démarré avant cette date, elle reste calculée selon les anciennes règles, et rien n'est revu après coup. Avant de fixer votre date, vérifiez donc qu'elle tombe bien après cette borne, et ne croyez pas qu'un départ déjà acté sera recalculé au nouveau barème.

Carrières longues : vérifiez votre propre calendrier Justement, les départs anticipés profitent eux aussi du décalage. Selon Service-Public, la suspension s'étend aux carrières longues des assurés nés entre 1964 et 1968, et un décret du 7 mai 2026 en a fixé les modalités, que l'Assurance retraite applique aux assurés nés jusqu'en 1970 : votre âge de départ anticipé se calcule désormais selon l'âge auquel vous avez commencé à travailler, avant 16, 18, 20 ou 21 ans.



Je vous conseille de ne pas vous fier à une règle de tête sur ce point. L'Assurance retraite publie sur son site un tableau qui donne, pour chaque année de naissance à partir de 1964, l'âge possible de départ en carrière longue, et votre relevé de carrière dira si vous avez réellement les trimestres cotisés exigés.



Que vous partiez à l'âge légal ou en carrière longue, la démarche, elle, ne change pas. Service-Public conseille de déposer votre demande au moins cinq mois avant la date choisie, et une seule demande en ligne vaut pour toutes vos caisses, de base comme complémentaires. Né à la fin de 1964 ou au début de 1965, vous êtes donc dans la fenêtre pour la préparer dès maintenant.

Après 2028, un calendrier suspendu à la présidentielle Mais combien de temps ce calendrier tiendra-t-il ? Service-Public écrit que le relèvement de l'âge et de la durée d'assurance est suspendu jusqu'en 2028, et l'élection présidentielle de 2027 se jouera en partie sur ce terrain. À gauche, Jean-Luc Mélenchon défend le retour à 60 ans, quand Édouard Philippe plaide au contraire pour reculer de nouveau l'âge légal et allonger la durée de cotisation.



Pour nous, la conséquence pratique est simple. Les assurés nés en 1964 et au début de 1965, qui atteindront l'âge légal avant la fin de 2027, sont les seuls à pouvoir compter sur ce calendrier sans réserve. Pour les générations suivantes, l'âge inscrit dans le tableau officiel publié en février est une date de départ probable, pas encore une date acquise.