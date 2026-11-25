Retraite

Le Sénat a sauvé l'abattement de 10 % des retraités : à 1 000 € de plafond, voici à partir de quelle retraite votre impôt augmenterait

Au Sénat, la suppression de l'abattement de 10 % des retraités était défendue par la rapporteure générale et soutenue par le gouvernement. Hier, les sénateurs l'ont rejetée, puis ils ont choisi d'en raboter fortement le plafond. Si vous touchez une retraite imposable, le niveau de pension à partir duquel vous seriez concerné tomberait très bas, et votre prochaine déclaration de revenus pourrait s'en ressentir.

Par Fabrice Crozier | Publié le 25 Novembre 2026 à 08:24 | mis à jour le 25 Novembre 2026 à 08:24



Hier au Sénat, la suppression de l'abattement a échoué rejeté à main levée, la gauche et le groupe RN-UDR s'opposant à toute réduction de l'abattement.



Cette suppression devait financer une autre décision des sénateurs. Dans le budget de la Sécurité sociale, ils ont voté l'indexation complète des retraites de base sur l'inflation, là où le gouvernement prévoyait de geler les pensions au-delà de 1 260 euros par mois. L'abattement en était la contrepartie, et c'est ce marché que l'hémicycle n'a pas voulu conclure tel quel.

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Un plafond ramené à 1 000 euros par foyer adopté par 175 voix contre 161 un sous-amendement de Jean-François Husson (LR) et Michel Canévet (UC), qui fixe son plafond à 1 000 euros par foyer fiscal. Le groupe RDPI proposait 2 200 euros, et le gouvernement 3 000 euros dans son projet de budget.



Or ce plafond est aujourd'hui de 4 439 euros. Sur



Le nouveau plafond, en revanche, serait atteint très vite. Il est atteint dès 10 000 euros de pension par an pour le foyer, soit environ 833 euros par mois, quand le plafond actuel ne joue qu'au-delà de 44 390 euros. Un couple de retraités partage ces 1 000 euros, puisque le plafond s'apprécie par foyer et non par pensionné. Le rejet n'a pas pour autant laissé l'abattement intact. Dans la foulée, les sénateurs ontun sous-amendement de Jean-François Husson (LR) et Michel Canévet (UC), qui fixe son plafond à 1 000 euros par foyer fiscal. Le groupe RDPI proposait 2 200 euros, et le gouvernement 3 000 euros dans son projet de budget.Or ce plafond est aujourd'hui de 4 439 euros. Sur Service-Public , la fourchette de l'abattement est affichée : 454 euros minimum par pensionné, 4 439 euros maximum par foyer fiscal. Ce minimum, qui protège les très petites pensions, le vote d'hier ne le supprime pas.Le nouveau plafond, en revanche, serait atteint très vite. Il est atteint dès, soit environ 833 euros par mois, quand le plafond actuel ne joue qu'au-delà de 44 390 euros. Un couple de retraités partage ces 1 000 euros, puisque le plafond s'apprécie par foyer et non par pensionné.

Ce que votre impôt pourrait prendre en plus Pour mesurer l'effet, il faut partir de votre revenu imposable. Chaque euro d'abattement perdu s'ajoute à la somme sur laquelle le fisc calcule votre impôt, et au maximum, un foyer déclarerait 3 439 euros de revenu imposable en plus, soit l'écart entre l'ancien et le nouveau plafond.



Les simulations de JeChange donnent des ordres de grandeur. Un retraité seul qui perçoit 30 000 euros par an paierait 319 euros d'impôt de plus, et un couple à 40 000 euros paierait 479 euros de plus, contre 160 euros avec le texte du gouvernement. Dans la tranche à 30 %, la hausse atteint au plus 1 032 euros par an, et 1 410 euros dans la tranche à 41 %.



Une partie d'entre nous ne verrait rien changer sur son avis d'impôt. Pour un retraité seul, l'impôt ne monte qu'à partir d'environ 18 300 euros de pensions par an, et vers 33 500 euros pour un couple. Je pense surtout aux couples aux pensions moyennes, qui découvriraient une hausse de plusieurs centaines d'euros sans que rien n'ait changé dans leur vie.

Pourquoi le Sénat n'a pas tout supprimé



Sauf que le plafond garde une partie du dispositif debout. Les pensions les plus modestes conservent leur abattement de 10 % jusqu'à 10 000 euros par an, et le minimum de 454 euros par pensionné reste en place. Selon le sénateur centriste Olivier Cadic, le dixième des foyers bénéficiaires aux revenus les plus élevés concentre près de 30 % du coût du dispositif.

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Le Sénat veut supprimer l'abattement de 10 % des retraités imposables pour indexer les pensions : le ministre du Travail se dit ouvert à ce marché, qui alourdirait votre impôt Sur le plan budgétaire, l'écart entre les deux options reste limité. L'abattement coûte 5,6 milliards d'euros en 2026, et le plafond à 1 000 euros rapporterait 1,5 milliard d'euros de moins qu'une suppression totale.Sauf que le plafond garde une partie du dispositif debout. Les pensions les plus modestes conservent leur abattement de 10 % jusqu'à 10 000 euros par an, et le minimum de 454 euros par pensionné reste en place. Selon le sénateur centriste Olivier Cadic, le dixième des foyers bénéficiaires aux revenus les plus élevés concentre près de 30 % du coût du dispositif.

Votre déclaration du printemps 2027 en jeu Si le plafond survit, il s'appliquerait dès les revenus de 2026, que nous déclarerons au printemps 2027. Mais rien n'est joué : l'examen du budget se poursuit au Sénat jusqu'au 9 décembre, puis une commission mixte paritaire de 7 députés et 7 sénateurs cherchera un texte commun. Le plafond de 1 000 euros devra figurer dans ce texte final pour s'appliquer.



Les retraités ont déjà vécu ce scénario. En 2025, le Sénat avait adopté un plafond abaissé à 3 000 euros. Après l'échec de la commission mixte paritaire, les députés l'ont supprimé en nouvelle lecture, et l'abattement de 10 % est sorti intégralement préservé du budget 2026. D'ici décembre, votre retraite imposable garde l'abattement actuel, et c'est la fin de la navette qui dira si le plafond de 1 000 euros entre dans la loi.