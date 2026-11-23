Retraite

Départ à la retraite à 60 ans : « Oui, il y aura une perte », a admis Marine Le Pen sur France 2 pour les couples qui ont eu trois enfants

Invitée de Franc-Jeu dimanche 22 novembre sur France 2 et France Inter, Marine Le Pen a défendu son départ à la retraite à 60 ans face aux objections de Benjamin Duhamel. Interrogée sur les parents de trois enfants, elle a fini par concéder qu'un couple y perdra. Temps partiel, trimestres, capitalisation obligatoire : voici ce qu'elle a répondu, point par point, et ce que cela changerait pour votre pension.

Par Fabrice Crozier | Publié le 23 Novembre 2026 à 08:19 | mis à jour le 23 Novembre 2026 à 08:22



Départ à la retraite à 60 ans : la promesse qu'elle a défendue sur France 2



Le schéma qu'elle défend reste celui du 17 novembre. Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous pourriez partir à 60 ans avec 40 annuités, soit 160 trimestres. Si vous avez commencé après 23 ans, l'âge légal reviendrait à 62 ans avec 42 années de cotisation, avec trois paliers intermédiaires de six mois entre les deux, et l'âge du taux plein automatique resterait fixé à 67 ans. La candidate veut « abolir la réforme Borne au 1er janvier 2028 », celle qui porte l'âge légal à 64 ans et dont la marche est suspendue jusqu'à cette échéance.

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Trois enfants : « Oui, il y aura une perte » pour votre couple 12 % pour les mères, afin de « compenser l'effet sur leur carrière qu'ont les enfants ».



Or, en additionnant les deux pensions, le foyer y perd par rapport aux règles actuelles. « Oui, il y aura une perte », a admis Marine Le Pen, avant de résumer : « Un couple y perdra. » Elle a aussitôt nuancé, en assurant que ce ne serait pas « en euros courants » : la baisse de 10 % pour le père se ferait de manière progressive, par une non-indexation.



Je vous traduis ce que cela veut dire pour votre couple : la majoration du père ne disparaîtrait pas d'un coup de votre relevé, mais elle cesserait d'être revalorisée, et c'est votre pouvoir d'achat qui s'éroderait d'année en année. La candidate parle elle-même d'une perte « en euros constants », et ajoute : « Hélas, on ne peut pas faire autrement. »



En face, elle met en avant les gagnantes. Les mères de famille gagnent « entre un an et deux ans et demi », a-t-elle plaidé, puisqu'elles pourraient partir avant la date qui s'applique à elles dans les règles actuelles. Elle a aussi tenu à préciser que son projet « n'est pas une mesure de natalité ». C'est sur la majoration pour enfants que l'échange s'est tendu. Dans les règles actuelles, comme le rappelle la fiche de Service public sur la prise en compte des enfants dans la retraite du salarié , la pension de base est majorée de 10 % si vous avez eu au moins 3 enfants. Cette majoration est accordée au père et à la mère. Le RN veut la supprimer pour les pères et la porter de 10 à, afin de « compenser l'effet sur leur carrière qu'ont les enfants ».Or, en additionnant les deux pensions, le foyer y perd par rapport aux règles actuelles. « Oui, il y aura une perte », a admis Marine Le Pen, avant de résumer : « Un couple y perdra. » Elle a aussitôt nuancé, en assurant que ce ne serait pas « en euros courants » : la baisse de 10 % pour le père se ferait de manière progressive,Je vous traduis ce que cela veut dire pour votre couple : la majoration du père ne disparaîtrait pas d'un coup de votre relevé, mais elle cesserait d'être revalorisée, et c'est votre pouvoir d'achat qui s'éroderait d'année en année. La candidate parle elle-même d'une perte « en euros constants », et ajoute : « Hélas, on ne peut pas faire autrement. »En face, elle met en avant les gagnantes. Les mères de famille gagnent « entre un an et deux ans et demi », a-t-elle plaidé, puisqu'elles pourraient partir avant la date qui s'applique à elles dans les règles actuelles. Elle a aussi tenu à préciser que son projet « n'est pas une mesure de natalité ».

Temps partiel : ce que deviendraient vos trimestres Benjamin Duhamel a ensuite pris l'exemple d'une caissière ayant travaillé de 10 à 15 heures par semaine pendant une partie de sa carrière. Avec les règles du RN, validerait-elle moins de trimestres ? La question vise une mesure détaillée le 17 novembre. Les règles actuelles demandent 150 heures au Smic pour valider un trimestre. Avec la réforme, il faudrait avoir travaillé « au moins à mi-temps pendant un trimestre, sans critère de salaire », a prévenu Jordan Bardella. Sur les treize semaines d'un trimestre, un mi-temps de 17 heures 30 représente 227 heures et demie de travail.



Marine Le Pen a répondu qu'une carrière très partielle pouvait déjà déboucher sur une pension faible. Elle a surtout défendu son choix de favoriser ceux qui ont commencé jeunes et accompli une carrière complète. Pour limiter les temps partiels subis, elle propose d'appliquer des cotisations supplémentaires aux contrats inférieurs à un mi-temps, une mesure qui pousserait les employeurs, estime Marine Le Pen, à proposer davantage d'heures.

Capitalisation obligatoire : une cagnotte promise sans hausse de vos cotisations Fonds de réserve pour les retraites, puis sur la réorientation de cotisations dédiées jusqu'ici au logement et à la formation professionnelle. Elle en attend une cagnotte « de quasi 900 milliards d'euros en une génération ».

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Sur le plateau, elle a affirmé que ce montage permettrait de créer ce complément sans augmenter les cotisations des salariés. Mais le financement des dispositifs dont les ressources seraient redirigées a fait partie des objections, et la question se pose autrement pour ceux qui sont déjà retraités : ce pilier viserait au départ les actifs âgés de 52 ans au plus, pas les pensions déjà versées.



Je vous rappelle que tout cela n'est encore qu'un programme, qui ne s'appliquerait qu'en cas de victoire à l'élection présidentielle de 2027. Pour un couple qui a élevé trois enfants, la vraie question posée dimanche ne portera donc pas sur l'âge de départ, mais sur ce que vaudra encore la majoration du père après quelques années sans revalorisation. Dernier étage défendu dimanche, le pilier de capitalisation obligatoire, c'est-à-dire une épargne placée qui s'ajouterait à votre retraite par répartition. Comme mise de départ, la candidate compte sur les 20 milliards d'euros du, puis sur la réorientation de cotisations dédiées jusqu'ici au logement et à la formation professionnelle. Elle en attend une cagnotte « de quasi 900 milliards d'euros en une génération ».Sur le plateau, elle a affirmé que ce montage permettrait de créer ce complément. Mais le financement des dispositifs dont les ressources seraient redirigées a fait partie des objections, et la question se pose autrement pour ceux qui sont déjà retraités : ce pilier viserait au départ les actifs âgés de 52 ans au plus, pas les pensions déjà versées.Je vous rappelle que tout cela n'est encore qu'un programme, qui ne s'appliquerait qu'en cas de victoire à l'élection présidentielle de 2027. Pour un couple qui a élevé trois enfants, la vraie question posée dimanche ne portera donc pas sur l'âge de départ, mais sur ce que vaudra encore la majoration du père après quelques années sans revalorisation.