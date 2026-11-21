Retraite

Retraite 2027 : la Cnav a publié les dates de versement de votre pension de base, et trois virements seront avancés

Vous attendez votre pension de retraite autour du 9 de chaque mois, et vos prélèvements sont souvent calés sur cette date. Les dates de versement de 2027 sont désormais connues pour la retraite de base, et trois fois dans l'année le virement partira avant le jour habituel. Pour votre retraite complémentaire, en revanche, le calendrier se fait encore attendre.

Par Fabrice Crozier | Publié le 21 Novembre 2026 à 11:01 | mis à jour le 21 Novembre 2026 à 11:01



Retraite 2027 : les dates de versement de votre pension de base vendredi 8 janvier 2027 correspondra à votre pension de décembre 2026. Ce décalage d'un mois brouille souvent les comptes, surtout en début d'année.



L'Assurance retraite, c'est-à-dire la Cnav et les Carsat, a publié son calendrier pour toute l'année. Voici, mois par mois, la date à laquelle votre pension de base sera transmise à votre banque :

pension de décembre 2026 : vendredi 8 janvier 2027

janvier 2027 : mardi 9 février

février : mardi 9 mars

mars : vendredi 9 avril

avril : vendredi 7 mai

mai : mercredi 9 juin

juin : vendredi 9 juillet

juillet : lundi 9 août

août : jeudi 9 septembre

septembre : vendredi 8 octobre

octobre : mardi 9 novembre

novembre : jeudi 9 décembre

décembre 2027 : vendredi 7 janvier 2028 Ces dates sont celles où la caisse envoie l'argent, pas celles où il s'affiche sur votre relevé. Le délai dépend de votre banque, mais il faut souvent patienter un à trois jours de plus avant de voir la somme créditée sur votre compte.

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Trois virements avancés, et une attente un peu plus longue derrière



Or en 2027, chaque décalage se fera vers l'avant. Le 9 janvier tombera un samedi, d'où le virement du vendredi 8. En mai, le 8, jour férié, sera un samedi et le 9 un dimanche, ce qui ramène le paiement au vendredi 7 mai. Le 9 octobre sera encore un samedi, et la pension de septembre partira le vendredi 8 octobre. Le 9 janvier 2028 tombant un dimanche, la pension de décembre 2027 sera versée le vendredi 7 janvier 2028.



Vous voyez le revers ? Un virement avancé ne vous donne pas un mois de plus, puisque le suivant revient au 9. Entre le 7 mai et le 9 juin, il s'écoulera ainsi 33 jours sans pension de base, et 32 jours après les versements avancés de janvier et d'octobre, contre 31 pour un mois ordinaire comme de mars à avril. Je trouve ce détail plus utile que la date elle-même : si votre loyer ou votre mutuelle sont prélevés juste avant le 9, c'est en juin qu'un compte un peu juste risque de passer dans le rouge. Sur son calendrier des paiements , l'Assurance retraite indique qu'elle verse votre retraite à votre banque le 9 de chaque mois. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le versement passe au premier jour ouvré précédent ou suivant.Or en 2027, chaque décalage se fera vers l'avant. Le 9 janvier tombera un samedi, d'où le virement du vendredi 8. En mai, le 8, jour férié, sera un samedi et le 9 un dimanche, ce qui ramène le paiement au. Le 9 octobre sera encore un samedi, et la pension de septembre partira le vendredi 8 octobre. Le 9 janvier 2028 tombant un dimanche, la pension de décembre 2027 sera versée le vendredi 7 janvier 2028.Vous voyez le revers ? Un virement avancé ne vous donne pas un mois de plus, puisque le suivant revient au 9. Entre le 7 mai et le 9 juin, il s'écoulera ainsi, et 32 jours après les versements avancés de janvier et d'octobre, contre 31 pour un mois ordinaire comme de mars à avril. Je trouve ce détail plus utile que la date elle-même : si votre loyer ou votre mutuelle sont prélevés juste avant le 9, c'est en juin qu'un compte un peu juste risque de passer dans le rouge.

Votre hausse de janvier n'arrivera que le 9 février mardi 9 février 2027. La caisse ajoute que cette revalorisation n'est pas systématique.



Pour 2027, le montant de cette hausse n'est d'ailleurs pas encore arrêté. Le projet de budget de la Sécurité sociale réservait la hausse complète aux retraités dont les pensions totalisent 1 260 euros par mois ou moins, complémentaire et réversion comprises, avec une hausse réduite jusqu'à 1 281 euros, puis une hausse fixée à zéro au-delà. Seule la pension de base était visée : avec 900 euros de base et 500 euros de complémentaire, vous dépasseriez donc le seuil. Le Sénat a voté l'indexation complète des pensions sur l'inflation en 2027, mais le gouvernement peut encore rétablir le gel. C'est donc sur votre virement de février que nous verrons, concrètement, le résultat de ces arbitrages.

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Le Sénat veut supprimer l'abattement de 10 % des retraités imposables pour indexer les pensions : le ministre du Travail se dit ouvert à ce marché, qui alourdirait votre impôt L'Assurance retraite le précise sur sa page de paiement : la revalorisation annuelle s'effectue sur la retraite de janvier. Comme cette pension est payée le mois suivant, votre éventuelle hausse n'apparaîtra pas sur le virement du 8 janvier, qui règle décembre, mais sur celui du. La caisse ajoute que cette revalorisation n'est pas systématique.Pour 2027, le montant de cette hausse n'est d'ailleurs pas encore arrêté. Le projet de budget de la Sécurité sociale réservait la hausse complète aux retraités dont les pensions totalisent 1 260 euros par mois ou moins, complémentaire et réversion comprises, avec une hausse réduite jusqu'à 1 281 euros, puis une hausse fixée à zéro au-delà. Seule la pension de base était visée : avec 900 euros de base et 500 euros de complémentaire, vous dépasseriez donc le seuil. Le Sénat a voté l'indexation complète des pensions sur l'inflation en 2027, mais le gouvernement peut encore rétablir le gel. C'est donc sur votre virement de février que nous verrons, concrètement, le résultat de ces arbitrages.

Agirc-Arrco : votre complémentaire attend encore son calendrier 2027 Pour votre retraite complémentaire, le tableau 2027 manque encore. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la page de l'Agirc-Arrco consacrée au calendrier des paiements s'arrête à l'année 2026, dont la dernière date prévue est le mardi 1er décembre 2026.



Son principe, lui, est connu : votre retraite complémentaire est versée d'avance et en début de mois. Le paiement intervient le premier jour ouvré de chaque mois, hors week-end et jours fériés. Autrement dit, le virement de début janvier de l'Agirc-Arrco paiera janvier, quand celui de la retraite de base réglera décembre.



Le 1er janvier 2027 tombera un vendredi férié, et le premier jour ouvré suivant sera le lundi 4 janvier. C'est la date que laisse attendre la règle de la caisse, mais elle reste une déduction tant que l'Agirc-Arrco ne l'a pas annoncée. L'Agirc-Arrco prévient aussi que la date de virement effective sur votre compte dépend de votre banque.

Alsace-Moselle, alerte par e-mail : vérifiez ce qui vous concerne Si vous dépendez de la Carsat Alsace-Moselle, votre calendrier est différent, puisque la retraite y est payée au 1er jour du mois concerné. Quand ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le paiement passe au premier jour ouvré qui suit. En 2027, votre pension de janvier partira ainsi le lundi 4 janvier, celle de mai le lundi 3 mai, celle d'août le lundi 2 août et celle de novembre le mardi 2 novembre.



Pour ne plus avoir à chercher ces dates, l'Assurance retraite propose une alerte par e-mail à chaque paiement. Dans votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr, il suffit d'ouvrir la rubrique « Mon profil/Mes abonnements/Mes abonnements retraite » puis de cliquer sur « Paiements ». Le même espace permet de consulter vos trois derniers paiements, de quoi vérifier en février si une hausse a bien été appliquée. Un e-mail le jour du virement vaut mieux qu'un coup d'œil inquiet sur son relevé en fin de mois.