Retraite

Débat présidentiel aux Restos du Cœur : face à Odile, 73 ans, Marine Le Pen et ses quatre rivaux ont dit ce qu'ils changeraient à votre retraite

Au milieu des rayonnages d'un entrepôt des Restos du Cœur, Odile, 73 ans, raconte qu'elle vit difficilement avec une petite retraite et demande aux candidats ce qu'ils feront une fois élus. Face à elle, lors du débat diffusé lundi soir sur TF1 et LCI, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Bruno Retailleau et Gabriel Attal déroulent chacun leur réforme. Leurs réponses disent déjà ce qui changerait pour votre retraite, en fonction du nom qui sortira des urnes.

Par Fabrice Crozier | Publié le 17 Novembre 2026 à 08:26 | mis à jour le 17 Novembre 2026 à 08:27



Odile, 73 ans, a posé la question de votre retraite une petite retraite.



Sa question tenait en quelques mots : que feront-ils une fois élus ? Je la trouve plus utile que bien des tribunes, parce qu'elle a obligé chacun à dire ce qu'il ferait des pensions, et pas seulement de l'âge de départ des actifs. Or les cinq n'ont pas répondu sur le même terrain, les uns parlant d'âge de départ, les autres de durée de cotisation ou du niveau des petites pensions.

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Marine Le Pen réserve les 60 ans aux carrières longues, Jean-Luc Mélenchon en fait la règle 60 ans avec 40 annuités, et elle veut indexer les aides et les minima sur l'inflation, pour que « la vie soit moins chère ». Elle s'est aussi prononcée pour un pilier de capitalisation, c'est-à-dire une part de la retraite financée par une épargne placée, en plus des cotisations versées par les actifs.



Le détail de son projet arrive vite. La candidate du Rassemblement national présentera sa réforme des retraites ce mardi 17 novembre, lors d'une conférence de presse prévue à 11 heures, aux côtés de Jordan Bardella. D'après franceinfo, le projet est de revenir à un départ à 62 ans, avec 42 annuités.

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Marine Le Pen a lancé sa campagne à Orléans : ce que la candidate du RN prévoit pour votre retraite, vos parents âgés et les aidants

Jean-Luc Mélenchon, lui, défend depuis des mois le retour à la retraite à 60 ans pour 40 années de cotisation. Lundi soir, il a qualifié le pilier de capitalisation de « piège » et fixé un cap : « le but à atteindre pour tout le monde, c'est le Smic ». Ce plan lui a valu une pique de Bruno Retailleau : « Vous êtes un David Copperfield ». Marine Le Pen a choisi de parler d'abord des carrières longues. Elle souhaite que les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans puissent partir à, et elle veut indexer les aides et les minima sur l'inflation, pour que « la vie soit moins chère ». Elle s'est aussi prononcée pour un pilier de capitalisation, c'est-à-dire une part de la retraite financée par une épargne placée, en plus des cotisations versées par les actifs.Le détail de son projet arrive vite. La candidate du Rassemblement national présentera sa réforme des retraites ce mardi 17 novembre, lors d'une conférence de presse prévue à 11 heures, aux côtés de Jordan Bardella. D'après franceinfo, le projet est de revenir à un départ àJean-Luc Mélenchon, lui, défend depuis des mois le retour à la retraite à. Lundi soir, il a qualifié le pilier de capitalisation de « piège » et fixé un cap : « le but à atteindre pour tout le monde, c'est le Smic ». Ce plan lui a valu une pique de Bruno Retailleau : « Vous êtes un David Copperfield ».

Bruno Retailleau tient à 65 ans, Gabriel Attal à la durée de cotisation À l'autre bout de l'arc de cercle, Bruno Retailleau n'a pas cherché à rassurer. Le candidat des Républicains juge qu'« on est au bord du gouffre » et défend un âge légal à 65 ans, avec cet argument : « Sans cette borne d'âge on fabrique de la pauvreté ». Il veut lui aussi un pilier de capitalisation, ce que Jean-Luc Mélenchon a qualifié de piège.



Gabriel Attal a pris un autre chemin, en écartant le débat sur l'âge légal. « Je suis pour qu'on conserve la durée de cotisation en prenant en compte la pénibilité avec un pilier de capitalisation », a résumé le candidat de Renaissance. Si vous êtes encore en activité, la nuance pèse : avec lui, c'est votre nombre d'années cotisées qui compterait d'abord, plus que votre date d'anniversaire.

Votre petite retraite, là où quatre candidats se rejoignent revaloriser les petites retraites au-dessus de l'inflation, et l'indexation des minima voulue par Marine Le Pen va dans le même sens. Hormis cet objectif du Smic, ces promesses arrivent pour l'instant sans montant : on ignore à partir de quel niveau une pension serait jugée petite.



En attendant 2027, un filet existe déjà pour ceux d'entre nous dont la pension est modeste. L'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'Aspa, complète vos ressources jusqu'à 1 043,59 euros par mois si vous vivez seul, montant en vigueur depuis le 1er janvier 2026 d'après



Si le total de vos pensions reste sous ce plafond, la demande vaut d'être faite sans attendre le printemps 2027. Les candidats ont encore des mois pour chiffrer leurs promesses, alors que ce complément-là se demande dès à présent auprès de votre caisse. Sur les petites pensions, en revanche, les positions se rapprochent. Jean-Luc Mélenchon y place la barre la plus haute, avec son objectif du Smic, et Gabriel Attal souhaite une « revalorisation des toutes petites retraites ». Raphaël Glucksmann, qui dit sa fierté du système de retraite par répartition, veut, et l'indexation des minima voulue par Marine Le Pen va dans le même sens. Hormis cet objectif du Smic, ces promesses arrivent pour l'instant sans montant : on ignore à partir de quel niveau une pension serait jugée petite.En attendant 2027, un filet existe déjà pour ceux d'entre nous dont la pension est modeste. L'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'Aspa, complète vos ressources jusqu'à, montant en vigueur depuis le 1er janvier 2026 d'après Service Public . Elle s'adresse en règle générale aux retraités d'au moins 65 ans, et la demande se dépose auprès de l'organisme qui vous verse votre retraite.Si le total de vos pensions reste sous ce plafond, la demande vaut d'être faite sans attendre le printemps 2027. Les candidats ont encore des mois pour chiffrer leurs promesses, alors que ce complément-là se demande dès à présent auprès de votre caisse.