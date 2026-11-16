Retraite

En Grèce, la retraite pourrait passer à 68 ans dès 2030, puis 72 ans : Bruno Retailleau veut lui aussi lier l'âge de votre taux plein à l'espérance de vie

En Grèce, l'âge de la retraite est lié par la loi à l'espérance de vie, et les projections européennes le voient grimper jusqu'à 72 ans. Vous n'êtes pas encore parti et cette affaire grecque vous paraît lointaine ? Le même principe s'invite pourtant dans la campagne présidentielle française, à propos de l'âge de votre retraite à taux plein.

Par Fabrice Crozier | Publié le 16 Novembre 2026 à 09:00 | mis à jour le 16 Novembre 2026 à 09:02



Retraite à 68 ans en 2030, puis 72 ans : le scénario grec



Selon la Commission européenne, l'âge légal de départ passerait en Grèce de 67 à 68 ans dès 2030, puis à 70 ans en 2055 et à 72 ans en 2080. L'âge anticipé, actuellement fixé à 62 ans, suivrait le même chemin et monterait à 63 ans en 2030. Le pays part déjà de haut, puisque ses 67 ans le placent parmi les âges légaux les plus élevés de l'Union, au côté du Danemark, des Pays-Bas et de l'Italie.

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Un recul automatique de l'âge de départ, réglé sur l'espérance de vie Depuis 2021, l'âge légal et l'âge minimum grecs sont ajustés en fonction de l'espérance de vie à 65 ans, et ce tous les trois ans. Quand celle-ci gagne une année entière, les deux âges reculent d'un an : de 67 à 68 ans pour le premier, de 62 à 63 ans pour le second.



En 2024, la révision n'a rien bougé, car l'espérance de vie à 65 ans avait progressé de moins d'un an depuis 2010, freinée par la Covid-19. La prochaine aura lieu en 2027, puis une autre en 2030. La ministre grecque du Travail, Niki Kerameus, n'attend pas de changement lors de l'examen de 2027. Le rendez-vous de 2030 paraît plus serré, puisque les experts de Bruxelles voient le seuil franchi d'ici là.



Pourquoi la Grèce en arrive là Avec environ 1,2 enfant par femme, la Grèce a l'une des natalités les plus faibles d'Europe, et la crise des années 2010 a poussé nombre de jeunes diplômés à partir travailler à l'étranger. Résultat, sa population pourrait passer de 10,4 millions en 2025 à 7,6 millions d'habitants en 2080.



Or ce sont les actifs qui financent les pensions, dans un système par répartition comme le nôtre. La Grèce compte environ 41 personnes de plus de 65 ans pour 100 personnes de 20 à 64 ans, et ce rapport pourrait approcher 70 pour 100 en 2080. Nous comprenons mieux, dès lors, pourquoi le pays a voulu un âge de départ qui se règle de lui-même plutôt qu'au gré des majorités.



En France, votre âge de départ ne bouge que par la loi taux plein automatique à 67 ans, quelle que soit votre durée de cotisation, sans indexation sur l'espérance de vie.



Votre âge de départ dépend donc d'abord de votre année de naissance. Né entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965, vous pouvez partir à 62 ans et 9 mois ; né à partir du 1er janvier 1969, à 64 ans, d'après le tableau que tient à jour

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Âge légal de la retraite : ce que les candidats déclarés pour 2027 ont prévu Chez nous, rien ne recule de lui-même. Contrairement à la Grèce, chaque relèvement de l'âge de départ passe en France par une réforme politique, avec ses débats et ses votes. La réforme de 2023 porte ainsi l'âge minimum de 62 à 64 ans et maintient le, quelle que soit votre durée de cotisation, sans indexation sur l'espérance de vie.Votre âge de départ dépend donc d'abord de votre année de naissance. Né entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965,; né à partir du 1er janvier 1969,, d'après le tableau que tient à jour Service Public . Ce calendrier intègre déjà la suspension de la réforme votée dans le budget de la Sécurité sociale pour 2026, qui gèle l'âge légal à 62 ans et 9 mois jusqu'en janvier 2028. J'y vois la preuve qu'en France, cet âge ne bouge que par la loi.

Votre taux plein lié à l'espérance de vie, l'idée de Bruno Retailleau départ à taux plein automatique à 65 ans, au lieu de 67 ans actuellement. En revanche, cet âge pourrait « bouger » : il veut établir une relation « entre l'âge de départ à taux plein et l'espérance de vie », sur un principe proche du modèle grec.

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L'âge minimal de départ, fixé à 63 ans dans son projet avec une décote de 7 % par an, ne serait pas indexé. Lors de sa présentation, son équipe n'avait pas encore fixé les détails du calcul, ce qui laisse entière la question qui vous intéresse : de combien, et à quel rythme ?



En Grèce, la réponse tient dans une formule inscrite dans la loi depuis des années. En France, elle se jouera dans l'élection présidentielle de 2027, et c'est votre date de naissance qui dira si elle vous concerne. Un candidat veut justement faire entrer une part de cette mécanique dans notre système. Bruno Retailleau, candidat des Républicains à la présidentielle, propose en effet un, au lieu de 67 ans actuellement. En revanche, cet âge pourrait « bouger » : il veut établir une relation « entre l'âge de départ à taux plein et l'espérance de vie », sur un principe proche du modèle grec.L'âge minimal de départ, fixé à 63 ans dans son projet avec une décote de 7 % par an, ne serait pas indexé. Lors de sa présentation, son équipe n'avait pas encore fixé les détails du calcul, ce qui laisse entière la question qui vous intéresse : de combien, et à quel rythme ?En Grèce, la réponse tient dans une formule inscrite dans la loi depuis des années. En France, elle se jouera dans l'élection présidentielle de 2027, et c'est votre date de naissance qui dira si elle vous concerne.