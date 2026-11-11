Retraites : 64 % des Français veulent une part de capitalisation, mais selon l'Ifop, 4 sur 10 ignorent qui paie votre pension chaque mois

Une retraitée discute avec de jeunes actifs dans un tram bondé du matin - Illustration générée par IA
Capitalisation : ce que veulent vraiment les plus de 65 ans
On pourrait croire que les plus âgés, dont la pension est payée par les cotisations des actifs, seraient les premiers à défendre le système tel qu'il est. C'est l'inverse que montre le sondage réalisé par l'Ifop pour Yomoni, du 22 au 26 octobre, auprès de 2 000 personnes représentatives de la population. Parmi les plus de 65 ans, 75 % souhaitent introduire une part de capitalisation dans le système de retraite, contre 64 % de l'ensemble des Français. C'est même dans cette tranche d'âge que l'envie de changement culmine.
Mais il nous faut lire la suite des réponses pour comprendre ce que recouvre cette envie. Le camp le plus nombreux veut un système mixte, où la répartition reste le socle, complétée par une part de capitalisation obligatoire. Un camp plus réduit veut un système reposant principalement sur la capitalisation, et ceux qui veulent garder le modèle actuel en l'état ne forment qu'une petite minorité. Chez les plus de 65 ans, ce second camp ne pèse plus que 11 %. Les plus âgés veulent donc, pour la plupart, ajouter une épargne au système qui paie leur pension, pas le remplacer.
Mais il nous faut lire la suite des réponses pour comprendre ce que recouvre cette envie. Le camp le plus nombreux veut un système mixte, où la répartition reste le socle, complétée par une part de capitalisation obligatoire. Un camp plus réduit veut un système reposant principalement sur la capitalisation, et ceux qui veulent garder le modèle actuel en l'état ne forment qu'une petite minorité. Chez les plus de 65 ans, ce second camp ne pèse plus que 11 %. Les plus âgés veulent donc, pour la plupart, ajouter une épargne au système qui paie leur pension, pas le remplacer.
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Qui paie votre pension ? 4 Français sur 10 se trompent
Cette envie de changement repose sur des connaissances fragiles. Interrogés sur le principe du système obligatoire, base et complémentaire comprises, 4 Français sur 10 se trompent ou l'ignorent : ils ne savent pas que les cotisations versées par les actifs servent immédiatement à payer les pensions des retraités actuels. Certains pensent que leurs cotisations sont placées pour leur propre retraite, d'autres que le système mélange les deux logiques, d'autres encore ne savent pas répondre.
Vous faites d'ailleurs partie des mieux informés, car la confusion est nettement moins répandue chez les plus de 65 ans que chez les jeunes, dont une bonne part croit que l'argent cotisé est mis de côté sur un compte à leur nom. Le mode de financement trompe encore davantage. Près de la moitié des Français ignorent que le système n'est pas financé seulement par les cotisations, mais aussi par d'autres ressources, comme la CSG.
Vous faites d'ailleurs partie des mieux informés, car la confusion est nettement moins répandue chez les plus de 65 ans que chez les jeunes, dont une bonne part croit que l'argent cotisé est mis de côté sur un compte à leur nom. Le mode de financement trompe encore davantage. Près de la moitié des Français ignorent que le système n'est pas financé seulement par les cotisations, mais aussi par d'autres ressources, comme la CSG.
6,4 cotisants imaginés pour chaque retraité, 1,8 en réalité
Le décalage devient vertigineux quand on demande combien d'actifs financent chaque retraité. Les trois quarts des Français ne savent pas répondre, et ceux qui se risquent à répondre en imaginent en moyenne 6,4. Dans son rapport annuel de juin 2026, le Conseil d'orientation des retraites établit que le rapport entre cotisants et retraités s'est dégradé depuis 2002, passant de 2,1 à 1,8 en 2025. Dans son scénario de référence, il ne serait plus que de 1,3 cotisant par retraité en 2070.
Je retiens surtout que cette illusion de nombre n'empêche pas le pessimisme sur son propre sort. Parmi les personnes qui ont cotisé, 62 % pensent qu'elles toucheront moins, ou touchent déjà moins, que ce qu'elles ont versé au cours de leur carrière. Ce sentiment est nettement moins répandu chez les plus de 65 ans que chez les 50-64 ans, ceux qui approchent du départ. Les plus âgés sont donc moins sévères sur le système que ceux qui vont bientôt le rejoindre.
Je retiens surtout que cette illusion de nombre n'empêche pas le pessimisme sur son propre sort. Parmi les personnes qui ont cotisé, 62 % pensent qu'elles toucheront moins, ou touchent déjà moins, que ce qu'elles ont versé au cours de leur carrière. Ce sentiment est nettement moins répandu chez les plus de 65 ans que chez les 50-64 ans, ceux qui approchent du départ. Les plus âgés sont donc moins sévères sur le système que ceux qui vont bientôt le rejoindre.
Une part de capitalisation : la question qui touche votre pension
Le système mixte que réclame près d'un Français sur deux n'a rien d'une abstraction, car la capitalisation fait déjà partie de la vie de beaucoup d'épargnants. Yomoni rappelle que l'assurance-vie reste le placement favori des Français et que le plan d'épargne retraite, créé en 2019, compte déjà près de 13 millions de titulaires. Il faut aussi savoir qui pose la question. Yomoni, qui a commandé ce sondage, est un gestionnaire d'épargne en ligne qui propose lui-même l'assurance-vie et le PER, et son président, Sébastien d'Ornano, estime que le débat ouvert par la présidentielle ne porte plus sur le principe de la capitalisation, mais sur la manière de la mettre en œuvre.
Pour votre pension, la vraie question est celle du passage d'un système à l'autre. Le Conseil d'orientation des retraites rappelle que, dans un système par répartition, accumuler des réserves revient à exiger d'une génération un effort supplémentaire, sous la forme de cotisations plus élevées pour les actifs ou de prestations plus faibles pour les retraités. Une part de capitalisation obligatoire soulève une question voisine, puisque les cotisations des actifs continueraient de payer les pensions en cours pendant qu'ils épargnent pour eux-mêmes. Quand les candidats préciseront leurs projets, regardez donc d'abord qui financerait cette épargne nouvelle, et si votre pension servirait de variable d'ajustement.
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