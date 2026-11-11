Retraites : 64 % des Français veulent une part de capitalisation, mais selon l'Ifop, 4 sur 10 ignorent qui paie votre pension chaque mois

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables).

On pourrait croire que les plus âgés, dont la pension est payée par les cotisations des actifs, seraient les premiers à défendre le système tel qu'il est. C'est l'inverse que montre le sondage réalisé par l'Ifop pour Yomoni, du 22 au 26 octobre, auprès de 2 000 personnes représentatives de la population. Parmi les plus de 65 ans,souhaitent introduire une part de capitalisation dans le système de retraite, contrede l'ensemble des Français. C'est même dans cette tranche d'âge que l'envie de changement culmine.Mais il nous faut lire la suite des réponses pour comprendre ce que recouvre cette envie. Le camp le plus nombreux veut un système mixte, où la répartition reste le socle, complétée par une part de capitalisation obligatoire. Un camp plus réduit veut un système reposant principalement sur la capitalisation, et ceux qui veulent garder le modèle actuel en l'état ne forment qu'une petite minorité. Chez les plus de 65 ans, ce second camp ne pèse plus que. Les plus âgés veulent donc, pour la plupart, ajouter une épargne au système qui paie leur pension, pas le remplacer.