Retraite

Enfants et retraite : l'Agirc-Arrco ouvre 12 500 rendez-vous gratuits aux parents, à condition de ne pas avoir déjà demandé votre pension

La vie de parent peut peser sur la retraite, qu'il s'agisse de trois enfants élevés, d'un enfant encore à charge ou d'un congé parental, à condition d'avoir été bien enregistrée dans le dossier. Pour le vérifier avec un conseiller, l'Agirc-Arrco propose 12 500 rendez-vous gratuits aux parents qui n'ont pas encore demandé leur retraite. Une fois la demande déposée, ces entretiens ne leur sont plus destinés.

Par Fabrice Crozier | Publié le 10 Novembre 2026 à 08:06 | mis à jour le 10 Novembre 2026 à 08:08



Enfants et retraite : ce que l'Agirc-Arrco veut vérifier avec vous avant votre départ



C'est l'objet de l'édition spéciale des Rencontres retraite consacrée à la parentalité. Du 21 au 27 novembre, le régime complémentaire des salariés du privé proposera 12 500 rendez-vous gratuits de 20 minutes, à distance ou dans l'un de ses 226 lieux d'information, en métropole comme en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique. Les réservations se font dès maintenant sur

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Sur une carrière, la parentalité laisse des traces : un congé maternité, un congé parental à la naissance du deuxième, quelques années à temps partiel pour suivre le plus jeune. Leur poids sur votre future pension varie, et encore faut-il qu'elles figurent dans votre dossier. Selon François-Xavier Selleret, le directeur général de l'Agirc-Arrco, beaucoup de parents « ignorent encore ce qui a été pris en compte dans leur dossier ». Le moment compte aussi, car la majoration pour enfants de votre retraite complémentaire est calculée au moment de votre départ.C'est l'objet de l'édition spéciale des Rencontres retraite consacrée à la parentalité. Du 21 au 27 novembre, le régime complémentaire des salariés du privé proposeragratuits de 20 minutes, à distance ou dans l'un de ses, en métropole comme en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique. Les réservations se font dès maintenant sur le site des Rencontres retraite de l'Agirc-Arrco

Déjà retraité ou dossier déposé : ces rendez-vous gratuits ne vous sont pas destinés Une condition change tout pour une bonne partie d'entre nous. Ces entretiens sont réservés aux assurés dont la demande de retraite n'a pas encore été lancée. Si vous touchez déjà votre pension, ou si votre dossier est en cours d'instruction, l'Agirc-Arrco indique qu'ils ne vous sont pas destinés. Ils s'adressent donc aux parents qui préparent leur départ, pas à ceux qui l'ont déjà pris.



L'entretien est aussi strictement personnel. Si votre conjoint veut faire le point sur sa propre retraite, il est invité à prendre un rendez-vous distinct, même s'il vous accompagne. Pour que les 20 minutes servent vraiment, mieux vaut créer au préalable votre compte sur l'espace personnel de l'Agirc-Arrco : vous pourrez y consulter votre relevé de carrière et faire une simulation en ligne. Et si vous ne trouvez pas de créneau qui vous convienne, rien n'est perdu, puisque des rendez-vous gratuits sont proposés toute l'année depuis ce même espace.



Les deux webinaires de l'opération se réservent à part, et leur page d'inscription ne pose pas cette condition. Le premier, « Connaître l'essentiel de la retraite », aura lieu le vendredi 20 novembre de 13h30 à 14h15. Le second, le mardi 24 novembre de 14h à 14h45, portera sur l'impact d'une vie de parent au moment de la retraite.



Trois enfants ou un enfant encore à votre charge : deux majorations qui ne s'additionnent pas 10 % sur les points obtenus depuis 2012. Pour les points plus anciens, tout dépend de votre ancienne caisse : la fiche de l'Agirc-Arrco sur cette majoration explique que le taux varie selon les caisses et les périodes de carrière, et que certaines caisses Arrco n'en accordaient pas. La majoration est en outre plafonnée, et ce plafond suit la valeur du point, relevée de 1,4 % au 1er novembre. C'est précisément ce calcul, période par période, qu'un conseiller peut dérouler devant vous.



L'autre majoration concerne les parents qui ont encore un enfant à charge le jour du départ : 5 % de la totalité de vos points Agirc-Arrco, pour chaque enfant. Un enfant compte à charge jusqu'à 18 ans, jusqu'à 25 ans s'il est étudiant, apprenti ou demandeur d'emploi non indemnisé inscrit à France Travail, et sans limite d'âge s'il est invalide et que son état a été reconnu avant ses 21 ans. L'Agirc-Arrco chiffre à 210 383 le nombre de retraités qui ont bénéficié de cette majoration temporaire.

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Mais les deux ne se cumulent pas. Si vous remplissez les deux conditions, seule la majoration la plus élevée vous est attribuée. Quand c'est celle pour enfant à charge, elle vous est versée tant que vous remplissez les conditions, puis elle sera remplacée automatiquement, sans intervention de votre part, par la majoration pour trois enfants ou plus.

Commençons par la majoration réservée aux familles nombreuses. Avoir eu ou élevé au moins trois enfants ouvre droit à une majoration desur les points obtenus depuis 2012. Pour les points plus anciens, tout dépend de votre ancienne caisse : la fiche de l'Agirc-Arrco sur cette majoration explique que le taux varie selon les caisses et les périodes de carrière, et que certaines caisses Arrco n'en accordaient pas. La majoration est en outre plafonnée, et ce plafond suit la valeur du point, relevée de 1,4 % au 1er novembre. C'est précisément ce calcul, période par période, qu'un conseiller peut dérouler devant vous.L'autre majoration concerne les parents qui ont encore un enfant à charge le jour du départ :de la totalité de vos points Agirc-Arrco, pour chaque enfant. Un enfant compte à charge jusqu'à 18 ans, jusqu'à 25 ans s'il est étudiant, apprenti ou demandeur d'emploi non indemnisé inscrit à France Travail, et sans limite d'âge s'il est invalide et que son état a été reconnu avant ses 21 ans. L'Agirc-Arrco chiffre àle nombre de retraités qui ont bénéficié de cette majoration temporaire.Mais les deux ne se cumulent pas. Si vous remplissez les deux conditions, seule la majoration la plus élevée vous est attribuée. Quand c'est celle pour enfant à charge, elle vous est versée tant que vous remplissez les conditions, puis elle sera remplacée automatiquement, sans intervention de votre part, par la majoration pour trois enfants ou plus.

Enfant élevé, né sans vie, congé parental : les questions à poser au conseiller Les enfants retenus ne sont pas seulement ceux dont vous êtes le parent. L'Agirc-Arrco compte aussi ceux pour lesquels un juge vous a désigné tuteur, et ceux que vous avez élevés pendant au moins 9 ans avant leurs 16 ans. Un enfant né sans vie est lui aussi pris en compte, s'il figure sur un acte de naissance, le livret de famille ou un certificat médical d'accouchement. Ces situations-là, je les mettrais en tête des questions à poser au conseiller.



Le congé parental appelle une question directe. D'après l'Agirc-Arrco, près de 22 000 assurés ont obtenu des points Agirc-Arrco au titre de leur congé parental d'éducation en 2025. Pensez enfin que chaque parent forme un dossier à part : la majoration est attribuée à chacun des deux. Vingt minutes avant de signer votre demande de retraite, c'est un faible prix pour savoir ce que votre retraite complémentaire retiendra de vos enfants.