Retraite

La France insoumise publie son programme pour la présidentielle 2027 : Jean-Luc Mélenchon veut toucher à votre âge de départ, à votre pension et à votre mutuelle

La France insoumise a publié vendredi 6 novembre le programme de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle 2027, un livre de 1 069 mesures. Si vous êtes à la retraite ou sur le point d'y partir, plusieurs d'entre elles touchent directement votre pension, votre âge de départ et même votre mutuelle. Encore faut-il lire le calendrier que le texte donne à la retraite à 60 ans.

Par Fabrice Crozier | Publié le 7 Novembre 2026 à 08:22 | mis à jour le 7 Novembre 2026 à 08:22



Le programme de La France insoumise pour la présidentielle 2027 est en librairie 1 069 mesures, dont 238 nouvelles, et La France insoumise l'a réorganisé autour de la planification écologique. Sur les retraites, le cap affiché reste celui des éditions précédentes : le droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour 40 annuités de cotisation.



Mais ce droit n'arriverait pas d'un coup. Selon l'AFP, le texte prévoit d'abolir la réforme des retraites avec un retour de l'âge de départ à 62 ans. Les 60 ans ne viendraient qu'ensuite. Le document budgétaire publié en octobre par le mouvement le dit sans détour : l'abrogation immédiate de la réforme Borne serait « un premier pas », et la retraite à 60 ans un « objectif sur un mandat ».

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Votre âge de départ : 62 ans d'abord, 60 ans ensuite 62 ans et 9 mois pour les personnes nées entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965, puis il monte par paliers jusqu'à 64 ans à partir du 1er janvier 1969.



Avec un âge légal ramené à 62 ans, l'écart serait de neuf mois pour les premiers, mais les personnes nées en 1963 et 1964 atteignent 62 ans et 9 mois en septembre 2027 au plus tard. Il serait de deux années entières pour les personnes nées à partir de 1969. Pour ceux d'entre nous qui ont déjà liquidé leur pension, cette mesure ne change rien, et c'est la suivante qui compte. La France insoumise chiffre cette abrogation à 9 milliards d'euros de dépense. Nous ne savons pas encore à quel rythme la seconde étape, de 62 à 60 ans, serait franchie au cours du mandat.

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Âge légal de la retraite : ce que les candidats déclarés pour 2027 ont prévu Que changerait ce retour à 62 ans pour vous ? Depuis la suspension de la réforme de 2023, votre âge de départ va de 62 ans et 9 mois à 64 ans suivant votre date de naissance. Le tableau publié par Service-Public fixe l'âge minimum àpour les personnes nées entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965, puis il monte par paliers jusqu'à 64 ans à partir du 1er janvier 1969.Avec un âge légal ramené à 62 ans, l'écart serait de neuf mois pour les premiers, mais les personnes nées en 1963 et 1964 atteignent 62 ans et 9 mois en septembre 2027 au plus tard. Il serait de deux années entières pour les personnes nées à partir de 1969. Pour ceux d'entre nous qui ont déjà liquidé leur pension, cette mesure ne change rien, et c'est la suivante qui compte. La France insoumise chiffre cette abrogation àde dépense. Nous ne savons pas encore à quel rythme la seconde étape, de 62 à 60 ans, serait franchie au cours du mandat.

Votre pension relevée de 10 % 10 %, comme les allocations familiales et les APL, pour un coût de 8 milliards d'euros selon son propre chiffrage. Le texte refuse aussi toute désindexation des pensions, mais le programme, lui, prévoit d'indexer les retraites sur les salaires, sans que le mouvement ait encore dit laquelle des deux règles s'appliquerait.



Sur une pension de 1 500 euros par mois, cette hausse représenterait 150 euros de plus. Dans ce document, La France insoumise promet en outre de porter la pension minimum au niveau du Smic pour une carrière complète. Ce Smic, les insoumis veulent le relever à 1 700 euros net. D'après LCP, ils souhaitent enfin supprimer les avantages fiscaux de la retraite par capitalisation, pour financer le système par répartition.

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« Je vis très confortablement » : Jean-Luc Mélenchon doit une part de sa retraite aux placements du Sénat, mais veut la répartition pour la vôtre Et si vous êtes déjà retraité ? La mesure la plus directe se trouve dans ce même document budgétaire. La France insoumise y annonce qu'elle indexera toutes les pensions sur l'inflation et qu'elles seront rehaussées de, comme les allocations familiales et les APL, pour un coût de 8 milliards d'euros selon son propre chiffrage. Le texte refuse aussi toute désindexation des pensions, mais le programme, lui, prévoit d'indexer les retraites sur les salaires, sans que le mouvement ait encore dit laquelle des deux règles s'appliquerait.Sur une pension de 1 500 euros par mois, cette hausse représenterait 150 euros de plus. Dans ce document, La France insoumise promet en outre de porter la pension minimum au niveau du Smic pour une carrière complète. Ce Smic, les insoumis veulent le relever à. D'après LCP, ils souhaitent enfin supprimer les avantages fiscaux de la retraite par capitalisation, pour financer le système par répartition.

Votre mutuelle absorbée par la Sécurité sociale La mesure qui pèserait le plus sur votre budget santé figure dans le plan thématique publié par la campagne. Sous le nom de « 100 % Sécu », La France insoumise veut intégrer les complémentaires privées à la Sécurité sociale, et utiliser l'argent ainsi récupéré pour rembourser à 100 % les soins prescrits, dentaire, optique et appareils auditifs compris. Votre mutuelle serait donc absorbée par l'Assurance maladie, et le plan juge ces contrats très coûteux pour les retraités.



Le même plan prévoit de recruter 300 000 soignants dans le secteur médico-social et les Ehpad. Des ratios minimum de soignants par patient y deviendraient obligatoires, et les aidants se verraient offrir des possibilités de répit, de formation et d'accompagnement.



Ce qui manque encore, c'est le coût de l'ensemble : l'AFP précise que le financement du programme doit être dévoilé début 2027. Pour ma part, c'est ce chiffrage que j'attendrai avant de mesurer ce que pèseraient vraiment les promesses de ce livre, sur nos pensions, nos cotisations, et nos impôts...



