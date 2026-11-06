Retraite

Un mois payé au Smic suffit pour valider un trimestre : le RN de Jordan Bardella veut durcir cette règle si vous n'avez pas travaillé toute l'année

Avec les règles actuelles, quatre mois payés au Smic suffisent pour valider une année entière de retraite. Le Rassemblement national veut changer cette règle, que beaucoup découvrent en lisant leur relevé de carrière. Dans son livre paru mercredi, Jordan Bardella propose de durcir les conditions pour valider un trimestre, et ceux qui n'ont pas travaillé toute l'année seraient les premiers concernés.

Par Fabrice Crozier | Publié le 6 Novembre 2026 à 16:09 | mis à jour le 6 Novembre 2026 à 16:21



Jordan Bardella veut durcir la validation d'un trimestre de retraite taux plein.



Son raisonnement part d'un constat qui surprend souvent : avec la règle actuelle, quatre trimestres peuvent être validés sans avoir travaillé douze mois dans l'année. Il veut donc rapprocher la validation des trimestres « de la réalité du travail et des cotisations versées », pour que la durée d'activité colle davantage aux 42 ans et demi à 43 ans de cotisation actuellement exigés pour une pension à taux plein.

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Un mois payé au Smic vaut un trimestre pour votre retraite 1 803 €. Il faut donc 7 212 € dans l'année pour obtenir les quatre trimestres.



Or 1 803 €, c'est un peu moins qu'un mois de salaire brut au Smic à temps plein, que la fiche de paie établit chaque mois sur 151,67 heures, même quand le mois ne compte que quatre semaines de travail. Un salarié payé quatre mois au Smic à temps plein fait donc le plein de l'année, tout comme celui qui garde un emploi de 12 heures par semaine pendant douze mois. Le compteur s'arrête à quatre trimestres par an, même avec un salaire élevé.



La règle a d'ailleurs déjà bougé une fois. De 1972 à 2013, il fallait 200 heures payées au Smic pour un trimestre, et l'abaissement à 150 heures devait aider les petits temps partiels. Le RN propose d'aller dans l'autre sens.

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Retraite : voici le salaire minimal à atteindre en 2026 pour valider un trimestre Ce constat, lui, est exact, et il mérite qu'on le regarde de près. Votre nombre de trimestres ne dépend pas du temps passé au travail, mais du salaire sur lequel vous avez cotisé dans l'année. Comme le rappelle la fiche de Service-Public consacrée à la durée d'assurance , un trimestre se valide depuis 2014 dès que vos revenus atteignent le Smic horaire brut du 1er janvier multiplié par 150 heures, soit. Il faut donc 7 212 € dans l'année pour obtenir les quatre trimestres.Or 1 803 €, c'est un peu moins qu'un mois de salaire brut au Smic à temps plein, que la fiche de paie établit chaque mois sur 151,67 heures, même quand le mois ne compte que quatre semaines de travail. Un salarié payé quatre mois au Smic à temps plein fait donc le plein de l'année, tout comme celui qui garde un emploi de 12 heures par semaine pendant douze mois. Le compteur s'arrête à quatre trimestres par an, même avec un salaire élevé.La règle a d'ailleurs déjà bougé une fois. De 1972 à 2013, il fallait 200 heures payées au Smic pour un trimestre, et l'abaissement à 150 heures devait aider les petits temps partiels. Le RN propose d'aller dans l'autre sens.

Vos années incomplètes dans le viseur du RN Qui serait concerné si la règle changeait ? D'abord vous, si vous êtes encore en activité et que certaines de vos années ne couvrent pas douze mois de travail, mais aussi si vous tenez un petit temps partiel toute l'année et que le nombre d'heures exigé augmente. Concrètement, ce sont les années de contrats courts, de saisons ou de missions d'intérim qui font, avec les règles actuelles, le plein de trimestres sans couvrir l'année entière.



En revanche, Jordan Bardella promet de préserver les périodes liées à la maternité, à la maladie, au handicap ou aux accidents de la vie, et de maintenir les facilités de départ pour les carrières longues. Ces périodes suivent déjà leurs propres règles, sans passer par le salaire : un arrêt maladie indemnisé vous donne par exemple un trimestre par période de 60 jours.



Ce que le président du RN ne dit pas encore, c'est le nouveau seuil. Jordan Bardella parle de renforcer progressivement les conditions de validation. Les extraits du livre que nous avons pu lire ne donnent ni nombre d'heures ni date d'application. Impossible, à ce stade, de savoir combien d'heures il faudrait à l'avenir pour un trimestre.



Ce que votre relevé de carrière peut déjà vous dire Rien ne change pour l'instant : cette proposition figure dans un livre, pas dans un texte de loi. Si vous êtes encore en activité, le moment est pourtant bien choisi pour regarder vos années incomplètes. Votre relevé de carrière, consultable dans votre compte sur le site Info-Retraite, récapitule vos périodes professionnelles, avec les trimestres acquis.



Pour ma part, je chercherais d'abord les années à moins de quatre trimestres, ou celles où un emploi manque. Nous sommes nombreux à découvrir ainsi des années oubliées, souvent celles des premiers jobs d'été. À partir de 55 ans, vous pouvez signaler ces anomalies à vos caisses et en demander la correction en ligne, avec le service Corriger ma carrière.



Le 17 novembre, Marine Le Pen dévoilera le reste de la réforme



Le parti mise aussi sur des exonérations de cotisations pour garder les salariés en fin de carrière, équivalant à une baisse de 30 % du coût du travail, et sur un fonds souverain où les volontaires pourraient placer une partie de leur épargne. Sauf que le seuil pour valider un trimestre, celui qui dira si vos années courtes comptent encore, reste à écrire. C'est la première chose que nous lirons le 17 novembre, avant de vous inquiéter pour vos propres trimestres.

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