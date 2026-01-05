Retraite

Retraite : voici le salaire minimal à atteindre en 2026 pour valider un trimestre

Avec la hausse du SMIC au 1er janvier 2026, le seuil de revenus pour valider un trimestre de retraite passe à 1 803 euros brut. Une augmentation de 21 euros qui peut pénaliser les seniors en temps partiel ou en cumul emploi-retraite.



1 803 euros brut : le nouveau seuil à atteindre Le décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 a officialisé la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026. Le salaire minimum horaire brut passe à 12,02 euros, contre 11,88 euros en 2025, soit une hausse de 1,18%.



Cette augmentation entraîne mécaniquement un relèvement du seuil de validation des trimestres de retraite. Pour valider un trimestre, il faut désormais percevoir un revenu brut équivalent à 150 heures payées au SMIC, soit 1 803 euros brut. En 2025, ce seuil était de 1 782 euros.



Pour valider les quatre trimestres de l'année 2026, le revenu annuel brut doit atteindre au minimum 7 212 euros, contre 7 128 euros l'année précédente. Une différence de 84 euros qui peut sembler modeste, mais qui pénalise les personnes aux revenus irréguliers.

Les seniors en temps partiel dans le viseur Pour un salarié à temps plein rémunéré au SMIC (1 823,03 euros brut par mois), la validation des quatre trimestres reste automatique. Le salaire mensuel dépasse le seuil trimestriel dès le premier mois travaillé.



La situation est plus délicate pour les seniors en temps partiel. Pour valider ses trimestres, il faut désormais percevoir en moyenne plus de 601 euros brut par mois. Un mi-temps au SMIC (environ 911 euros brut) permet encore de valider tous ses trimestres, mais la marge se réduit.



Les personnes en cumul emploi-retraite doivent également surveiller leurs revenus. Depuis la réforme de 2023, les cotisations versées dans ce cadre peuvent générer de nouveaux droits. Mais encore faut-il atteindre les seuils de validation.

Les indépendants soumis à des règles différentes

1 trimestre : 322 euros de cotisations

: 322 euros de cotisations 2 trimestres : 644 euros

: 644 euros 4 trimestres : 1 289 euros Ces seuils sont distincts de ceux des salariés car ils portent sur les cotisations versées et non sur les revenus perçus. Les auto-entrepreneurs doivent être particulièrement vigilants : un chiffre d'affaires insuffisant peut entraîner la perte de trimestres. Pour les travailleurs non-salariés affiliés à la Cnav (artisans, commerçants, auto-entrepreneurs), les montants de cotisations à verser en 2026 pour valider des trimestres sont les suivants :Ces seuils sont distincts de ceux des salariés car ils portent sur les cotisations versées et non sur les revenus perçus. Les auto-entrepreneurs doivent être particulièrement vigilants : un chiffre d'affaires insuffisant peut entraîner la perte de trimestres.

Chaque trimestre perdu coûte cher décote qui réduit définitivement la retraite, sauf à attendre l'âge du taux plein automatique fixé à 67 ans.



Avec la suspension de la réforme des retraites jusqu'à fin 2027, le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein est temporairement gelé à 172 trimestres pour les générations nées à partir de 1965. Mais cette pause ne dispense pas de valider ses droits année après année.



Pour vérifier votre situation, consultez votre relevé de carrière sur le site Ne pas valider un trimestre a des conséquences durables sur le montant de la pension. Chaque trimestre manquant entraîne unequi réduit définitivement la retraite, sauf à attendre l'âge du taux plein automatique fixé à 67 ans.Avec la suspension de la réforme des retraites jusqu'à fin 2027, le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein est temporairement gelé àpour les générations nées à partir de 1965. Mais cette pause ne dispense pas de valider ses droits année après année.Pour vérifier votre situation, consultez votre relevé de carrière sur le site info-retraite.fr . En cas de trimestre manquant, des dispositifs de rachat existent, mais leur coût peut atteindre plusieurs milliers d'euros.

Sources

- Décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du SMIC, Légifrance

Circulaire Cnav du 23 décembre 2025 relative aux paramètres d'assurance vieillesse 2026

Service-public.fr, Validation des trimestres de retraite, janvier 2026

