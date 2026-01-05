Retraite : voici le salaire minimal à atteindre en 2026 pour valider un trimestre

1 803 euros brut : le nouveau seuil à atteindre
Le décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 a officialisé la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026. Le salaire minimum horaire brut passe à 12,02 euros, contre 11,88 euros en 2025, soit une hausse de 1,18%.
Cette augmentation entraîne mécaniquement un relèvement du seuil de validation des trimestres de retraite. Pour valider un trimestre, il faut désormais percevoir un revenu brut équivalent à 150 heures payées au SMIC, soit 1 803 euros brut. En 2025, ce seuil était de 1 782 euros.
Pour valider les quatre trimestres de l'année 2026, le revenu annuel brut doit atteindre au minimum 7 212 euros, contre 7 128 euros l'année précédente. Une différence de 84 euros qui peut sembler modeste, mais qui pénalise les personnes aux revenus irréguliers.
Cette augmentation entraîne mécaniquement un relèvement du seuil de validation des trimestres de retraite. Pour valider un trimestre, il faut désormais percevoir un revenu brut équivalent à 150 heures payées au SMIC, soit 1 803 euros brut. En 2025, ce seuil était de 1 782 euros.
Pour valider les quatre trimestres de l'année 2026, le revenu annuel brut doit atteindre au minimum 7 212 euros, contre 7 128 euros l'année précédente. Une différence de 84 euros qui peut sembler modeste, mais qui pénalise les personnes aux revenus irréguliers.
Femme senior vérifiant son bulletin de salaire pour s'assurer de valider ses trimestres retraite © SeniorActu
Les seniors en temps partiel dans le viseur
Pour un salarié à temps plein rémunéré au SMIC (1 823,03 euros brut par mois), la validation des quatre trimestres reste automatique. Le salaire mensuel dépasse le seuil trimestriel dès le premier mois travaillé.
La situation est plus délicate pour les seniors en temps partiel. Pour valider ses trimestres, il faut désormais percevoir en moyenne plus de 601 euros brut par mois. Un mi-temps au SMIC (environ 911 euros brut) permet encore de valider tous ses trimestres, mais la marge se réduit.
Les personnes en cumul emploi-retraite doivent également surveiller leurs revenus. Depuis la réforme de 2023, les cotisations versées dans ce cadre peuvent générer de nouveaux droits. Mais encore faut-il atteindre les seuils de validation.
La situation est plus délicate pour les seniors en temps partiel. Pour valider ses trimestres, il faut désormais percevoir en moyenne plus de 601 euros brut par mois. Un mi-temps au SMIC (environ 911 euros brut) permet encore de valider tous ses trimestres, mais la marge se réduit.
Les personnes en cumul emploi-retraite doivent également surveiller leurs revenus. Depuis la réforme de 2023, les cotisations versées dans ce cadre peuvent générer de nouveaux droits. Mais encore faut-il atteindre les seuils de validation.
Les indépendants soumis à des règles différentes
Pour les travailleurs non-salariés affiliés à la Cnav (artisans, commerçants, auto-entrepreneurs), les montants de cotisations à verser en 2026 pour valider des trimestres sont les suivants :
- 1 trimestre : 322 euros de cotisations
- 2 trimestres : 644 euros
- 4 trimestres : 1 289 euros
Chaque trimestre perdu coûte cher
Ne pas valider un trimestre a des conséquences durables sur le montant de la pension. Chaque trimestre manquant entraîne une décote qui réduit définitivement la retraite, sauf à attendre l'âge du taux plein automatique fixé à 67 ans.
Avec la suspension de la réforme des retraites jusqu'à fin 2027, le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein est temporairement gelé à 172 trimestres pour les générations nées à partir de 1965. Mais cette pause ne dispense pas de valider ses droits année après année.
Pour vérifier votre situation, consultez votre relevé de carrière sur le site info-retraite.fr. En cas de trimestre manquant, des dispositifs de rachat existent, mais leur coût peut atteindre plusieurs milliers d'euros.
Avec la suspension de la réforme des retraites jusqu'à fin 2027, le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein est temporairement gelé à 172 trimestres pour les générations nées à partir de 1965. Mais cette pause ne dispense pas de valider ses droits année après année.
Pour vérifier votre situation, consultez votre relevé de carrière sur le site info-retraite.fr. En cas de trimestre manquant, des dispositifs de rachat existent, mais leur coût peut atteindre plusieurs milliers d'euros.
Sources
- Décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du SMIC, Légifrance
Circulaire Cnav du 23 décembre 2025 relative aux paramètres d'assurance vieillesse 2026
Service-public.fr, Validation des trimestres de retraite, janvier 2026
- Décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du SMIC, Légifrance
Circulaire Cnav du 23 décembre 2025 relative aux paramètres d'assurance vieillesse 2026
Service-public.fr, Validation des trimestres de retraite, janvier 2026