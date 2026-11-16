Retraite

Manifestation des retraités le 19 novembre à Paris : le Sénat propose d'indexer votre pension, mais de supprimer votre abattement de 10 %

Des cars partiront de Lorient, de Poitiers ou de Marseille, et une voiture entière de TGV est réservée au départ de Valence : jeudi 19 novembre, la manifestation des retraités donne rendez-vous à Paris. Ceux qui défileront refusent que votre pension ne soit plus pleinement revalorisée en janvier, et que l'on touche à l'abattement de 10 % sur votre impôt. Or le Sénat met justement sur la table un compromis qui règle le premier point en sacrifiant le second.

Par Fabrice Crozier | Publié le 16 Novembre 2026 à 09:10 | mis à jour le 16 Novembre 2026 à 09:11



Manifestation des retraités du 19 novembre : de Montparnasse aux Invalides



Le rassemblement commencera à 11h, sur le parvis de la gare Montparnasse. Une conférence de presse est prévue à 12h30, puis le cortège partira au plus tard à 13h30 pour rejoindre la place Vauban, au pied des Invalides, avec une fin annoncée vers 16h30. Au 16 novembre, le tracé exact entre les deux points n'avait pas encore été rendu public, et l'objectif affiché est de réunir 30 000 manifestants.



Les unions départementales des syndicats organisent les départs en car, et dans la Drôme l'UCR-CGT a réservé une voiture de 99 places dans un TGV au départ de Valence. Ceux qui ne feront pas le voyage trouveront aussi des rassemblements en région, comme à Saint-Brieuc, où l'intersyndicale des retraités des Côtes-d'Armor appelle à se retrouver le même jour. Si vous montez à Paris, prévoyez une tenue chaude et de bonnes chaussures : l'attente sur le parvis avant le départ peut durer plus de deux heures.

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Votre pension de janvier au cœur des revendications 1 260 euros par mois. Au-delà, la hausse serait réduite, puis nulle au-dessus de 1 281 euros, à moins qu'un décret ne la rétablisse plus tard.



Les neuf organisations qui appellent à manifester, dont l'UCR-CGT, la FSU, Solidaires et la CFE-CGC, réclament l'indexation de toutes les pensions sur l'inflation dès le 1er janvier 2027. Elles demandent aussi qu'aucune pension ne soit inférieure au Smic pour une carrière complète, et refusent toute modification de l'abattement de 10 %. Si votre retraite dépasse le seuil retenu par le gouvernement, c'est donc votre revalorisation de janvier qui se joue cette semaine au Sénat.

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Gel de votre pension au-delà de 1 260 €, report du départ pour les nés de 1964 à 1968 : le budget de la Sécu arrive ce lundi au Sénat Ce qui fait descendre les retraités dans la rue, c'est d'abord l'article 35 du budget de la Sécurité sociale. Il ne prévoit de revaloriser intégralement en janvier que les retraités dont le total des pensions ne dépasse pas. Au-delà, la hausse serait réduite, puis nulle au-dessus de 1 281 euros, à moins qu'un décret ne la rétablisse plus tard.Les neuf organisations qui appellent à manifester, dont l'UCR-CGT, la FSU, Solidaires et la CFE-CGC, réclament l'indexation de toutes les pensions sur l'inflation dès le 1er janvier 2027. Elles demandent aussi qu'aucune pension ne soit inférieure au Smic pour une carrière complète, et refusent toute modification de l'abattement de 10 %. Si votre retraite dépasse le seuil retenu par le gouvernement, c'est donc votre revalorisation de janvier qui se joue cette semaine au Sénat.

Le compromis du Sénat : votre pension indexée, votre abattement supprimé La majorité sénatoriale propose de régler la question de votre pension en allant chercher l'argent ailleurs, et précisément dans votre impôt. Dans le budget de la Sécurité sociale, elle défend l'indexation complète des retraites sur l'inflation, une mesure déjà adoptée en commission. Dans le budget de l'État, elle veut en même temps supprimer complètement l'abattement de 10 % appliqué aux pensions pour le calcul de l'impôt sur le revenu.



Avec les deux mesures, Christine Lavarde, rapporteure générale du budget au Sénat, y voit un « équilibre socialement plus juste ». La suppression rapporterait 4,7 milliards d'euros à l'État en 2027. Le gouvernement, lui, se contentait d'abaisser le plafond de l'abattement de 4 439 à 3 000 euros, une baisse que les députés avaient déjà écartée.



Ce que la fin de l'abattement changerait sur votre impôt minimum de 454 euros par pensionné et un maximum de 4 439 euros par foyer fiscal, comme le rappelle la 2 400 euros de revenu imposable en plus si l'abattement disparaît.



D'ailleurs, la rapporteure le reconnaît elle-même : l'abattement « ne concerne pas tous les retraités », puisqu'il faut payer des impôts pour en profiter. Rien n'est encore voté, et les sénateurs n'examineront le budget de l'État en séance qu'à partir du vendredi 20 novembre, juste après la manifestation. Nous suivrons ce vote de près, et je vous dirai dès qu'il tombe ce qu'il change pour votre déclaration, car jeudi, ceux qui marcheront vers les Invalides défendront aussi votre impôt sur le revenu. En l'état, l'abattement retire 10 % de vos pensions avant le calcul de l'impôt, avec un, comme le rappelle la fiche officielle sur la déclaration des pensions de retraite . Le supprimer reviendrait à faire entrer l'ensemble de vos pensions dans le revenu imposé. Prenons un célibataire qui touche 2 000 euros de pension par mois, soit 24 000 euros par an : à ce rythme, ce sontsi l'abattement disparaît.D'ailleurs, la rapporteure le reconnaît elle-même : l'abattement « ne concerne pas tous les retraités », puisqu'il faut payer des impôts pour en profiter. Rien n'est encore voté, et les sénateurs n'examineront le budget de l'État en séance qu'à partir du vendredi 20 novembre, juste après la manifestation. Nous suivrons ce vote de près, et je vous dirai dès qu'il tombe ce qu'il change pour votre déclaration, car jeudi, ceux qui marcheront vers les Invalides défendront aussi votre impôt sur le revenu.