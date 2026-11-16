Retraite

Verser sur un PER avant le 31 décembre peut baisser votre impôt 2027 : si vous fêtez vos 70 ans d'ici là, le fisc fixe une autre date

Chaque fin d'année, le même conseil revient : verser sur un PER avant le 31 décembre pour alléger l'impôt de l'année suivante. Le montant à ne pas dépasser figure sur votre avis d'impôt, et une partie de ce droit s'éteint avec l'année. Si vous fêtez vos 70 ans en 2026, ou si votre conjoint les fête, le calendrier se resserre encore.

Par Fabrice Crozier | Publié le 16 Novembre 2026 à 14:08 | mis à jour le 16 Novembre 2026 à 14:08



Avant le 31 décembre, votre versement allège votre impôt 2027



Le principe, lui, ne bouge pas. Comme le rappelle déductibles de vos revenus imposables de 2026, que vous déclarerez au printemps 2027. Le montant à ne pas dépasser figure sur votre avis d'impôt reçu cet été, à la rubrique « plafond épargne retraite ». Si vous êtes à la retraite, sans revenus d'activité, votre plafond pour cette année est de 4 710 €, auquel s'ajoutent les parts inutilisées des années précédentes.



Ce versement réduit votre revenu imposable, pas directement votre impôt, si bien que l'économie dépend de votre taux d'imposition. Encore faut-il que l'argent arrive à temps, car c'est la date d'encaissement de votre versement qui compte, pas celle de votre ordre de virement. Mieux vaut ne pas attendre les derniers jours de décembre.

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Une part de votre plafond disparaît avec l'année la part non utilisée de votre plafond de 2023 disparaît le 31 décembre 2026, et le report sur cinq ans inscrit dans le budget 2026 ne la sauve pas. Ce nouveau délai ne vaut que pour les plafonds nés à partir de 2026 : les premiers droits à en profiter pleinement sont ceux de cette année.



Si vous ne comptiez pas verser plus que votre plafond de cette année, cette disparition ne change rien à votre impôt. Elle pèse en revanche dès que vous envisagez un versement important d'ici au 31 décembre, et c'est pourquoi nous vous invitons à relire votre avis avant de signer votre ordre de virement.

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PER : le report du plafond de déduction passe à 5 ans, mais vous n'en profiterez pas avant 2030 Ce total additionne pourtant des droits qui n'ont pas la même date de péremption. Selectra le souligne :disparaît le 31 décembre 2026, et le report sur cinq ans inscrit dans le budget 2026 ne la sauve pas. Ce nouveau délai ne vaut que pour les plafonds nés à partir de 2026 : les premiers droits à en profiter pleinement sont ceux de cette année.Si vous ne comptiez pas verser plus que votre plafond de cette année, cette disparition ne change rien à votre impôt. Elle pèse en revanche dès que vous envisagez un versement important d'ici au 31 décembre, et c'est pourquoi nous vous invitons à relire votre avis avant de signer votre ordre de virement.

À 70 ans, votre anniversaire devient la date limite Depuis le 1er janvier 2026, un versement sur un PER n'est plus déductible lorsque vous avez 70 ans ou plus le jour où vous le faites. La loi de finances pour 2026 a posé la règle, et l'administration fiscale en a fixé l'application dans sa doctrine mise à jour le 10 août : c'est votre âge « à la date de ces versements » qui compte, pas l'année de votre anniversaire.



Concrètement, si vous fêtez vos 70 ans le 15 septembre 2026, un versement fait avant cette date reste déductible, mais plus celui que vous feriez à partir de votre anniversaire. Pour vous, le 31 décembre ne sert donc plus de repère : votre vraie date limite tombe juste avant vos 70 ans. Et si vous aviez déjà 70 ans au 1er janvier, vos versements de cette année ne réduiront plus votre impôt. Avant de regarder votre plafond, c'est votre date de naissance que je vérifierais en premier.

En couple, le plafond de votre conjoint ne dure pas La règle touche aussi les couples soumis à une imposition commune, mariés ou pacsés, qui peuvent mettre en commun leurs plafonds pour déduire davantage. Previssima, qui a décortiqué la mise à jour de la doctrine fiscale, relève que la mutualisation reste possible l'année des 70 ans. Si votre conjoint fête les siens en 2026, vous pouvez encore puiser dans ses plafonds non utilisés pour vos propres versements de cette année.



Dès l'année suivante, la porte se ferme pour le foyer. À partir de vos versements de 2027, vous ne pourrez plus utiliser les plafonds inutilisés de votre conjoint, même s'ils ont été constitués avant ses 70 ans. Si vous comptiez sur sa réserve pour un gros versement, c'est d'ici au 31 décembre qu'il faut la mobiliser.

Après 70 ans, votre PER change de rôle Passé ce cap, rien ne vous empêche de continuer à alimenter votre PER : vous perdez la déduction, pas le droit de verser. En contrepartie, ces sommes suivent le régime des versements pour lesquels vous auriez renoncé à la déduction.



Lors d'une sortie en capital, la part qui correspond à ces versements échappe à l'impôt sur le revenu, et les gains, eux, restent taxés. Nous voilà loin de l'outil de défiscalisation de décembre : après 70 ans, votre PER redevient un placement parmi d'autres, à comparer avec votre assurance-vie avant d'y remettre de l'argent.