Un départ entre 60 et 62 ans, selon l'âge de votre premier emploi stable
Le cœur du projet est l'âge de départ. Le RN veut revenir à 62 ans avec 42 annuités, et ouvrir le départ dès 60 ans avec 40 annuités pour ceux qui sont entrés dans un emploi stable avant 20 ans. Entre les deux, Jordan Bardella a mentionné cinq seuils : 60 ans, 60 ans et six mois, 61 ans, 61 ans et six mois, puis 62 ans, en fonction de l'âge du premier emploi stable.
Quant au calendrier, la réforme « abolira la réforme Borne au 1er janvier 2028 », a précisé Marine Le Pen. Elle remplacerait celle de 2023, qui porte progressivement l'âge légal à 64 ans avec 43 années de cotisation, une hausse suspendue jusqu'au 1er janvier 2028. Elle se déploierait par étapes jusqu'en 2032. La candidate assure que, sous son premier quinquennat, « des centaines de milliers de travailleurs partiront plus tôt, entre 2 et 3 années gagnées par rapport à ce qu'aurait imposé la réforme Borne ».
Quant au calendrier, la réforme « abolira la réforme Borne au 1er janvier 2028 », a précisé Marine Le Pen. Elle remplacerait celle de 2023, qui porte progressivement l'âge légal à 64 ans avec 43 années de cotisation, une hausse suspendue jusqu'au 1er janvier 2028. Elle se déploierait par étapes jusqu'en 2032. La candidate assure que, sous son premier quinquennat, « des centaines de milliers de travailleurs partiront plus tôt, entre 2 et 3 années gagnées par rapport à ce qu'aurait imposé la réforme Borne ».
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Trimestres et décote : des règles plus strictes, un geste pour les seniors
Pour financer ces départs plus précoces, le RN veut « rapprocher la durée effective de cotisation de la cible de 42 ans ». Un salarié devrait avoir travaillé au moins à mi-temps pendant le trimestre pour le valider, alors qu'un trimestre s'acquiert aujourd'hui avec des cotisations équivalentes à 150 heures rémunérées au Smic. Les périodes de chômage validées sans cotisations seraient plafonnées à quatre trimestres sur l'ensemble de la carrière, plus deux entre 55 et 60 ans et deux entre 60 et 65 ans. Le RN fixerait en outre à 160 le nombre minimal de trimestres requis pour liquider sa retraite.
La décote se durcirait aussi pour les carrières incomplètes. Aujourd'hui, chaque trimestre manquant retire 1,25 % à votre pension de base, dans la limite de 20 trimestres. Jordan Bardella a annoncé une décote rehaussée « à 5 % par trimestre manquant, dans la limite de 50 % », soit quatre fois plus par trimestre manquant. Si ces 5 % portent sur la pension, comme aujourd'hui, une pension de base de 1 000 euros à taux plein tomberait à 800 euros avec quatre trimestres manquants, contre 950 euros aujourd'hui.
Trois règles joueraient en revanche en faveur des seniors. Après 55 ans, les trimestres de chômage supplémentaires s'ajouteraient à ce plafond, eux aussi sans cotisation. Marine Le Pen assure que son projet « maintient l'âge de 67 ans pour prendre sa retraite à taux plein », âge auquel la décote s'efface. Et Jordan Bardella promet que « celui qui a acquis tous ses droits et décide de continuer à travailler » serait exempté de cotisations retraite et chômage.
La décote se durcirait aussi pour les carrières incomplètes. Aujourd'hui, chaque trimestre manquant retire 1,25 % à votre pension de base, dans la limite de 20 trimestres. Jordan Bardella a annoncé une décote rehaussée « à 5 % par trimestre manquant, dans la limite de 50 % », soit quatre fois plus par trimestre manquant. Si ces 5 % portent sur la pension, comme aujourd'hui, une pension de base de 1 000 euros à taux plein tomberait à 800 euros avec quatre trimestres manquants, contre 950 euros aujourd'hui.
Trois règles joueraient en revanche en faveur des seniors. Après 55 ans, les trimestres de chômage supplémentaires s'ajouteraient à ce plafond, eux aussi sans cotisation. Marine Le Pen assure que son projet « maintient l'âge de 67 ans pour prendre sa retraite à taux plein », âge auquel la décote s'efface. Et Jordan Bardella promet que « celui qui a acquis tous ses droits et décide de continuer à travailler » serait exempté de cotisations retraite et chômage.
Déjà retraité : votre pension indexée, la majoration pour enfants revue
Pour ceux d'entre nous qui sont déjà à la retraite, Marine Le Pen affirme que son projet « permet d'assurer l'indexation de toutes les retraites pour les cinq ans à venir ». En clair, votre pension serait revalorisée chaque année pendant tout un quinquennat, sans année de gel.
La majoration pour enfants changerait, elle, de visage. Aujourd'hui, avoir eu au moins trois enfants majore de 10 % la pension de base, et Service Public précise que la majoration est accordée au père et à la mère. Le RN veut la porter de 10 à 12 % pour les mères, tandis qu'elle disparaîtrait progressivement pour les pères. Pour eux, la suppression se ferait « sans baisse en valeur nominale du montant de la pension », et le parti en attend 5 milliards d'euros d'économies en 2032.
La majoration pour enfants changerait, elle, de visage. Aujourd'hui, avoir eu au moins trois enfants majore de 10 % la pension de base, et Service Public précise que la majoration est accordée au père et à la mère. Le RN veut la porter de 10 à 12 % pour les mères, tandis qu'elle disparaîtrait progressivement pour les pères. Pour eux, la suppression se ferait « sans baisse en valeur nominale du montant de la pension », et le parti en attend 5 milliards d'euros d'économies en 2032.
Une capitalisation obligatoire pour les actifs de 52 ans au plus
La grande nouveauté est un étage de capitalisation. Marine Le Pen a confirmé « la création d'un pilier de capitalisation obligatoire » pour les actifs, en commençant par ceux qui ont 52 ans au plus. Ce fonds serait géré sous l'égide de la Caisse des dépôts.
Le RN veut l'alimenter en réaffectant les cotisations du 1 % logement, celles du Fonds national d'aide au logement et la moitié de celles de la formation professionnelle, soit un flux minimum de 12 milliards d'euros par an. La candidate compte ainsi bâtir un fonds de « quasi 900 milliards d'euros en une génération ». Si vous avez passé 52 ans, vous resteriez en dehors de cette épargne à son lancement.
Le RN veut l'alimenter en réaffectant les cotisations du 1 % logement, celles du Fonds national d'aide au logement et la moitié de celles de la formation professionnelle, soit un flux minimum de 12 milliards d'euros par an. La candidate compte ainsi bâtir un fonds de « quasi 900 milliards d'euros en une génération ». Si vous avez passé 52 ans, vous resteriez en dehors de cette épargne à son lancement.
Coût, financement et référendum : comment le RN compte faire adopter sa réforme
Jean-Philippe Tanguy évalue le coût brut à 18,6 milliards d'euros en 2032 et le coût net à 10,1 milliards. « Notre réforme des retraites est pleinement financée », assure Marine Le Pen, qui résume son projet d'une formule : « travailler plus pour partir plus tôt ».
Pour le faire adopter, la candidate n'exclut pas un référendum en cas d'absence de majorité à l'Assemblée nationale. D'ici là, rien ne change pour nous : tant qu'une loi n'a pas été votée et publiée, ce sont les règles du code de la sécurité sociale qui s'appliquent. Je vous invite donc à juger ce projet sur ses deux faces, des départs plus précoces pour les uns et des règles plus strictes pour ceux dont la carrière a connu des trous.
Pour le faire adopter, la candidate n'exclut pas un référendum en cas d'absence de majorité à l'Assemblée nationale. D'ici là, rien ne change pour nous : tant qu'une loi n'a pas été votée et publiée, ce sont les règles du code de la sécurité sociale qui s'appliquent. Je vous invite donc à juger ce projet sur ses deux faces, des départs plus précoces pour les uns et des règles plus strictes pour ceux dont la carrière a connu des trous.