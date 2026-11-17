Retraite

Marine Le Pen présente sa réforme des retraites : âge de départ, décote, pensions, capitalisation, ce que Bardella et Tanguy ont détaillé pour votre retraite

Au siège du Rassemblement national à Paris, Marine Le Pen a présenté mardi 17 novembre, avec Jordan Bardella et Jean-Philippe Tanguy, la réforme des retraites qu'elle appliquerait si elle était élue. Âge de départ, validation des trimestres, décote, revalorisation des pensions, majoration pour enfants, capitalisation et financement : le projet touche à chaque étage de votre retraite, que vous soyez encore en activité ou déjà retraité.

Par Fabrice Crozier | Publié le 17 Novembre 2026 à 14:16 | mis à jour le 17 Novembre 2026 à 14:16



Un départ entre 60 et 62 ans, selon l'âge de votre premier emploi stable cinq seuils : 60 ans, 60 ans et six mois, 61 ans, 61 ans et six mois, puis 62 ans, en fonction de l'âge du premier emploi stable.



Quant au calendrier, la réforme « abolira la réforme Borne au 1er janvier 2028 », a précisé Marine Le Pen. Elle remplacerait celle de 2023, qui porte progressivement l'âge légal à 64 ans avec 43 années de cotisation, une hausse suspendue jusqu'au 1er janvier 2028. Elle se déploierait par étapes jusqu'en 2032. La candidate assure que, sous son premier quinquennat, « des centaines de milliers de travailleurs partiront plus tôt, entre 2 et 3 années gagnées par rapport à ce qu'aurait imposé la réforme Borne ».

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Trimestres et décote : des règles plus strictes, un geste pour les seniors au moins à mi-temps pendant le trimestre pour le valider, alors qu'un trimestre s'acquiert aujourd'hui avec des cotisations équivalentes à 150 heures rémunérées au Smic. Les périodes de chômage validées sans cotisations seraient plafonnées à quatre trimestres sur l'ensemble de la carrière, plus deux entre 55 et 60 ans et deux entre 60 et 65 ans. Le RN fixerait en outre à 160 le nombre minimal de trimestres requis pour liquider sa retraite.



La décote se durcirait aussi pour les carrières incomplètes. Aujourd'hui, chaque trimestre manquant retire 1,25 % à votre pension de base, dans la limite de 20 trimestres. Jordan Bardella a annoncé une décote rehaussée « à 5 % par trimestre manquant, dans la limite de 50 % », soit quatre fois plus par trimestre manquant. Si ces 5 % portent sur la pension, comme aujourd'hui, une pension de base de 1 000 euros à taux plein tomberait à 800 euros avec quatre trimestres manquants, contre 950 euros aujourd'hui.



Trois règles joueraient en revanche en faveur des seniors. Après 55 ans, les trimestres de chômage supplémentaires s'ajouteraient à ce plafond, eux aussi sans cotisation. Marine Le Pen assure que son projet « maintient l'âge de 67 ans pour prendre sa retraite à taux plein », âge auquel la décote s'efface. Et Jordan Bardella promet que « celui qui a acquis tous ses droits et décide de continuer à travailler » serait exempté de cotisations retraite et chômage.

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Une capitalisation obligatoire pour les actifs de 52 ans au plus La grande nouveauté est un étage de capitalisation. Marine Le Pen a confirmé « la création d'un pilier de capitalisation obligatoire » pour les actifs, en commençant par ceux qui ont 52 ans au plus. Ce fonds serait géré sous l'égide de la Caisse des dépôts.



Le RN veut l'alimenter en réaffectant les cotisations du 1 % logement, celles du Fonds national d'aide au logement et la moitié de celles de la formation professionnelle, soit un flux minimum de 12 milliards d'euros par an. La candidate compte ainsi bâtir un fonds de « quasi 900 milliards d'euros en une génération ». Si vous avez passé 52 ans, vous resteriez en dehors de cette épargne à son lancement.



Coût, financement et référendum : comment le RN compte faire adopter sa réforme Jean-Philippe Tanguy évalue le coût brut à 18,6 milliards d'euros en 2032 et le coût net à 10,1 milliards. « Notre réforme des retraites est pleinement financée », assure Marine Le Pen, qui résume son projet d'une formule : « travailler plus pour partir plus tôt ».



Pour le faire adopter, la candidate n'exclut pas un référendum en cas d'absence de majorité à l'Assemblée nationale. D'ici là, rien ne change pour nous : tant qu'une loi n'a pas été votée et publiée, ce sont les règles du code de la sécurité sociale qui s'appliquent. Je vous invite donc à juger ce projet sur ses deux faces, des départs plus précoces pour les uns et des règles plus strictes pour ceux dont la carrière a connu des trous.