Retraite

105 000 dossiers de plus que prévu en 2026 : la Cnav déborde et si votre départ à la retraite approche, un délai protège votre pension

Dans les caisses de l'Assurance retraite, les dossiers s'empilent plus vite que prévu. Cet afflux de dossiers de départ à la retraite met les équipes en flux tendu, et certains nouveaux retraités attendent leur première pension depuis des mois. Si votre départ à la retraite approche, le jour où votre dossier arrive à la caisse pèse lourd sur celui de votre premier virement.

Par Fabrice Crozier | Publié le 23 Novembre 2026 à 08:34 | mis à jour le 23 Novembre 2026 à 08:34



Afflux de dossiers à l'Assurance retraite : 105 000 de plus que prévu Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), Paul Bazin, tablait sur 905 000 dossiers de départ en 2026, soit 70 000 de plus qu'en 2025. La Cnav confirme que ce volume représente 105 000 entrées de plus que sa prévision initiale. La caisse assure en avoir traité plus de 800 000 au 30 octobre, ce qui laisse encore un gros volume à absorber avant la fin décembre.



Pour vous qui préparez votre départ à la retraite, cet afflux change une chose très concrète. Le premier versement de votre pension de base n'est garanti le mois suivant votre départ que si votre dossier complet est arrivé à la caisse au moins quatre mois civils avant la date de départ choisie. Arrivé plus tard, il ne vous fait pas perdre vos droits s'il précède cette date, mais votre premier virement suit alors le rythme de caisses débordées.

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Pourquoi tant de départs à la retraite en 2026 La cause est connue. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a suspendu la réforme de 2023 : le recul de l'âge légal vers 64 ans et la hausse du nombre de trimestres pour le taux plein sont gelés jusqu'en janvier 2028. Des générations qui devaient patienter quelques mois de plus peuvent donc partir plus tôt, et nous voyons bien qu'elles ne s'en privent pas.



Or le mouvement dépasse le simple effet mécanique de la suspension. Régis Mezzasalma, qui suit les retraites à la CGT et siège au conseil d'administration de la Cnav, parle d'un appel d'air : selon la CGT, « les gens n'attendent pas 2027 pour prendre leur retraite, de peur que les choses changent après les élections ». Le syndicat assure que la caisse s'attendait à 60 000 dossiers supplémentaires, quand les équipes en absorbent 120 000.



Rien ne dit que ces 120 000 et les 105 000 de la Cnav se calculent sur la même base, et les éléments publiés ne permettent pas de les départager. Le syndicat et la caisse se rejoignent pourtant sur le fond : la vague de départs dépasse ce que la Cnav avait prévu au départ.

Des agents en flux tendu, des retraités qui attendent leur pension Derrière ces chiffres, il y a des agents qui tiennent la barre comme ils peuvent. « Nous sommes déjà en flux tendu. Et là, on sent que l'on tire sur la corde encore un peu plus », confie Régis Mezzasalma. D'après la CGT, l'enveloppe des heures supplémentaires de la Cnav a été entièrement consommée cet été, et les caisses recourent à des contrats courts puis à l'intérim. Un salarié raconte que certains nouveaux venus sont formés « en quinze jours au lieu d'un an ». De son côté, la Cnav assure que ses directions restent attentives aux conditions de travail des équipes.



Côté assurés, l'attente se compte parfois en mois. Le Parisien raconte ainsi le cas de Marièle, qui attend depuis huit mois de toucher sa pension. Nous ne connaissons pas le détail de son dossier, mais son histoire dit bien ce que représente un premier virement qui n'arrive pas, quand le salaire, lui, s'est arrêté.

Votre dossier complet à temps, votre première pension à l'heure cinq mois avant la date de départ souhaitée, soit un mois de marge sur le seuil de la garantie. Prenons un départ au 1er avril 2027 : quatre mois civils avant, votre dossier complet doit être arrivé à la caisse le 1er décembre 2026, c'est-à-dire dans huit jours. Un dossier complet comprend l'intégralité des pièces justificatives demandées, et c'est la date de réception qui compte, pas celle de l'envoi.

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Avec plus de 900 000 dossiers à absorber cette année, la bonne volonté des agents ne suffira pas à tout lisser. C'est la date de réception de votre dossier complet qui vous met à l'abri d'un premier virement en retard. D'ailleurs, l'Assurance retraite ne vous laisse pas deviner le bon moment : elle vous demande de déposer votre demande, soit un mois de marge sur le seuil de la garantie. Prenons un départ au 1er avril 2027 : quatre mois civils avant, votre dossier complet doit être arrivé à la caisse le 1er décembre 2026, c'est-à-dire dans huit jours. Un dossier complet comprend l'intégralité des pièces justificatives demandées, et c'est la date de réception qui compte, pas celle de l'envoi.Le plus simple passe par le service en ligne « Demander ma retraite », dans votre espace personnel. Sur sa fiche consacrée à la demande de retraite des salariés , Service-Public précise que cette demande unique est transmise automatiquement à l'ensemble des caisses de retraite, et que vous pouvez en suivre l'avancement à tout moment. Je vous conseille de viser les cinq mois plutôt que quatre, d'autant que votre retraite ne peut pas démarrer avant la date de votre demande : elle commence au plus tôt le premier jour du mois qui suit sa réception.Avec plus de 900 000 dossiers à absorber cette année, la bonne volonté des agents ne suffira pas à tout lisser. C'est la date de réception de votre dossier complet qui vous met à l'abri d'un premier virement en retard.