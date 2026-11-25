Retraite

En 2025, un assuré sur deux a pu partir avant l'âge légal de la retraite : la Cour des comptes a détaillé ce chiffre choc, voici par quelle porte vous pourriez sortir

Vous pensiez peut-être partir avant l'âge légal grâce à une carrière commencée tôt, et vous n'êtes pas un cas isolé. La Cour des comptes vient de mettre en ligne sa note sur les retraites, qui décompose un chiffre : en 2025, un assuré sur deux est parti à la retraite de façon anticipée. Derrière ce « un sur deux », on ne trouve pas seulement des carrières longues, et c'est là que le détail devient intéressant pour vous.

Par Fabrice Crozier | Publié le 25 Novembre 2026 à 09:01 | mis à jour le 25 Novembre 2026 à 09:01



Un assuré sur deux, mais pas pour les mêmes raisons



Ce tableau découpe les 47 % de nouveaux retraités partis de façon anticipée en quatre groupes. Les carrières longues en représentent 18 %, les départs pour invalidité ou inaptitude 17 %, la retraite progressive 7 %, et les métiers des catégories actives, les militaires et le compte pénibilité 5 %. Autrement dit, la moitié environ de ces départs anticipés concerne soit une personne dont l'état de santé est dégradé, soit une personne qui continue de travailler à temps partiel.

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Votre carrière longue, la première porte de sortie un nouveau retraité sur cinq.



La Cour des comptes a souligné sa « trop grande instabilité » et préconisé un réexamen de ses conditions d'éligibilité. On ignore encore lesquelles seraient touchées : l'âge de début de carrière, le nombre de trimestres, ou les deux. Je pense en particulier à ceux qui ont démarré à 18 ou 19 ans et qui faisaient déjà leurs comptes sur cette base.

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Votre départ à la retraite approche : la Cour des comptes propose d'ajuster l'âge des retraites et de limiter les départs anticipés Si vous avez commencé à travailler jeune, c'est la porte qui vous concerne. Le dispositif des carrières longues existe depuis 2003. D'abord réservé aux assurés qui avaient commencé à travailler avant 17 ans, il a été élargi jusqu'à ceux entrés sur le marché du travail avant 21 ans, et il bénéficie àLa Cour des comptes a souligné sa « trop grande instabilité » et préconisé un réexamen de ses conditions d'éligibilité. On ignore encore lesquelles seraient touchées : l'âge de début de carrière, le nombre de trimestres, ou les deux. Je pense en particulier à ceux qui ont démarré à 18 ou 19 ans et qui faisaient déjà leurs comptes sur cette base.

Inaptitude et invalidité : quand votre santé décide Le deuxième groupe change le regard que nous portons sur ce « un sur deux ». Le principal dispositif lié à la santé couvre une personne sur sept : il accorde automatiquement le taux plein, dès que le départ est possible, aux personnes reconnues inaptes au travail, parmi lesquelles les anciens titulaires d'une pension d'invalidité.



D'ailleurs, c'est la réforme de 2023 qui a rangé ces départs parmi les départs anticipés, en maintenant pour ces personnes la possibilité de partir à taux plein à 62 ans pendant que l'âge légal monte progressivement à 64 ans, dans la mesure où un retour à l'emploi n'est pas envisageable. La Cour relève aussi le revers des reports d'âge passés : pour les ouvriers, les personnes ayant des difficultés de santé et les femmes, ils se sont traduits dans les années 2010 par davantage de temps passé « ni en emploi ni en retraite ». Le document ne détaille pas de piste propre à l'inaptitude.

Retraite progressive : partir sans vraiment s'arrêter travailler à temps partiel dès 60 ans et de toucher une fraction de votre pension après avoir validé 37,5 annuités.



Or son succès est récent. Dans le secteur privé, les liquidations sont passées de 8 900 en 2016 à 35 900 en 2025. Les fonctionnaires, qui y ont accès depuis la réforme de 2023, y recourent de plus en plus : environ 14 600 en ont bénéficié en 2025, contre 9 200 en 2024. Quant au cumul emploi-retraite, il a déjà été encadré et plafonné par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à la suite des recommandations de la Cour.

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105 000 dossiers de plus que prévu en 2026 : la Cnav déborde, et si votre départ à la retraite approche, un délai protège votre pension Le troisième groupe surprendra davantage : la retraite progressive figure parmi les départs anticipés, pour 7 % des nouveaux retraités. Assoupli après l'accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 sur l'emploi des salariés expérimentés, ce dispositif vous permet désormais deet de toucher une fraction de votre pension après avoir validé 37,5 annuités.Or son succès est récent. Dans le secteur privé, les liquidations sont passées de 8 900 en 2016 à 35 900 en 2025. Les fonctionnaires, qui y ont accès depuis la réforme de 2023, y recourent de plus en plus : environ 14 600 en ont bénéficié en 2025, contre 9 200 en 2024. Quant au cumul emploi-retraite, il a déjà été encadré et plafonné par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à la suite des recommandations de la Cour.

Catégories actives et pénibilité : un périmètre à revoir Le dernier groupe, 5 % des nouveaux retraités, rassemble les fonctionnaires des catégories actives et super actives, les militaires et les salariés du privé qui partent grâce au compte professionnel de prévention. Aides-soignants, policiers, sapeurs-pompiers ou personnel pénitentiaire bénéficient de bornes d'âge anticipées de cinq à dix ans. Selon la Cour, il conviendrait de réexaminer le périmètre des métiers concernés et, au sein de ces métiers, les fonctions qui justifient ce départ plus tôt.



Côté privé, les salariés acquièrent depuis 2014 des points en fonction de leur exposition à certains critères de pénibilité, points qui peuvent ouvrir un départ anticipé. La Cour a déjà appelé à une remise à plat de ce compte, qu'elle juge « complexe et entaché de fraudes », en raisonnant plutôt à partir d'une liste de métiers.



Pour l'instant, rien de tout cela n'est voté : la Cour conseille, elle ne décide pas. Le ministre du travail et des solidarités, lui, n'avait pas répondu à la Cour à la date de publication de la note. Si vous comptez sur l'une de ces quatre portes, c'est donc le bon moment pour vérifier sur votre relevé de carrière que vos trimestres sont bien comptés.