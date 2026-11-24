Retraite

Votre départ à la retraite approche : la Cour des comptes propose d'ajuster l'âge des retraites et de limiter les départs anticipés

Votre départ à la retraite n'a pas encore sonné, et l'âge auquel vous pourrez partir semblait réglé par votre année de naissance. La Cour des comptes vient de rouvrir la question : dans une note publiée lundi, elle propose d'ajuster l'âge des retraites et de limiter les départs anticipés. Ceux qui touchent déjà leur pension ne sont pas tranquilles pour autant, car sa revalorisation figure aussi parmi les pistes.

Par Fabrice Crozier | Publié le 24 Novembre 2026 à 08:40 | mis à jour le 24 Novembre 2026 à 08:40



Retraites : la Cour des comptes veut repousser l'âge de départ nous partons plus tard, et le déficit se creuse quand même.



Sans nouvelle réforme, le déficit du système atteindrait 12,8 milliards d'euros en 2035, puis 44,6 milliards en 2050, en euros de 2025. Pour l'enrayer, la Cour avance d'abord un « relèvement progressif à 65 ans, entre les générations 1968 et 1972 ». Cette mesure améliorerait le solde du système de retraite d'un peu moins de 5 milliards d'euros en 2035, et de 10 milliards pour l'ensemble des administrations publiques, une fois comptés les cotisations et impôts du surcroît d'activité.

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Né entre 1968 et 1972, votre âge de départ est en jeu



La proposition de la Cour repousserait donc encore la porte de sortie pour ces cinq générations. Au bout de la montée en charge, l'écart atteindrait un an de travail en plus pour les personnes nées en 1972, qui partiraient à 65 ans au lieu de 64. Je pense en particulier à ceux qui, nés en 1968, voyaient enfin la date se rapprocher et pouvaient déjà l'inscrire sur leur calendrier.



La Cour recommande toutefois d'accompagner la mesure de dispositifs en faveur de l'emploi des seniors. Elle évoque aussi une autre voie, l'allongement de la durée d'assurance requise pour partir à taux plein, dont les effets en 2035 seraient comparables à ceux d'un relèvement de l'âge, mais plus progressifs.

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Le Sénat rétablit la réforme des retraites de 2023, contre l'avis du gouvernement : né entre juillet 1964 et 1968, voici de combien votre départ reculerait à partir du 1er juillet 2027 En l'état du droit, votre âge de départ dépend de votre année de naissance. D'après le tableau publié par Service-Public , l'âge légal est de 63 ans et 9 mois pour une personne née en 1968. À partir de la génération 1969, l'âge légal atteint 64 ans.La proposition de la Cour repousserait donc encore la porte de sortie pour ces cinq générations. Au bout de la montée en charge, l'écart atteindrait, qui partiraient à 65 ans au lieu de 64. Je pense en particulier à ceux qui, nés en 1968, voyaient enfin la date se rapprocher et pouvaient déjà l'inscrire sur leur calendrier.La Cour recommande toutefois d'accompagner la mesure de dispositifs en faveur de l'emploi des seniors. Elle évoque aussi une autre voie, l'allongement de la durée d'assurance requise pour partir à taux plein, dont les effets en 2035 seraient comparables à ceux d'un relèvement de l'âge, mais plus progressifs.

Départs anticipés : la Cour veut fermer des portes de sortie En 2025, un assuré sur deux est parti à la retraite de façon anticipée, rappelle la Cour des comptes. C'est l'autre chantier de la Cour, et le ton y est sans détour : « une limitation de ces possibilités de départs anticipés à la retraite doit être recherchée », écrit-elle à propos de ces dispositions dérogatoires qui permettent de partir avant l'âge légal.



D'ailleurs, la Cour avait déjà ouvert ce dossier en septembre, dans son rapport sur les retraites des fonctionnaires de l'État. Elle y estimait à 850 millions d'euros en 2025 le surcroît de dépenses de retraite lié aux départs anticipés en catégorie active ou super active, ces emplois publics qui ouvrent un départ plus tôt, et jugeait que leur périmètre « mériterait d'être réexaminé ». Si votre métier ou votre carrière vous permet de partir avant l'âge légal, c'est donc cette partie du texte qui vous concerne le plus directement, bien avant le seuil de 65 ans.

Déjà retraité, votre pension pourrait progresser moins vite Les retraités actuels ne sont pas hors du champ. La Cour estime qu'une sous-indexation d'un point sous l'inflation permettrait une économie d'environ 3 milliards d'euros, tout en appelant à tenir compte des retraités aux pensions les plus faibles. Concrètement, avec des prix en hausse de 2 % sur un an, votre pension ne progresserait que de 1 %.



Le gouvernement avait déjà ouvert cette porte dans son projet de budget initial pour 2027, avec une désindexation des pensions supérieures à 1 260 euros. En revanche, la Cour déconseille d'augmenter les cotisations, vu le poids déjà élevé des prélèvements, et se montre réservée sur un recul de l'âge d'annulation de la décote, actuellement fixé à 67 ans.



À plus long terme, elle suggère de faire évoluer les pensions en tenant compte des salaires et du rapport entre le nombre de retraités et le nombre de cotisants. Plusieurs de nos voisins font déjà évoluer le niveau des pensions en fonction d'indicateurs économiques, et leur âge de départ en fonction de l'espérance de vie.

Une piste pour la présidentielle, pas encore une loi

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Sauf que la démographie ne se négocie pas. Le nombre de cotisants par retraité passerait de 1,77 en 2025 à 1,54 en 2050, et c'est cette évolution qui pèsera sur le prochain quinquennat. Que la proposition de la Cour passe ou non, nous savons au moins une chose : pour les générations nées entre 1968 et 1972, la date de départ affichée sur les simulations actuelles n'est plus tout à fait une certitude. Rien de tout cela n'est voté. La Cour conseille, elle ne décide pas, et sa note arrive alors que les candidats à l'élection présidentielle affûtent leurs propositions sur les retraites. Certains promettent même l'inverse, un retour au départ à 60 ans pour une partie des assurés.Sauf que la démographie ne se négocie pas. Le nombre de cotisants par retraité passerait de 1,77 en 2025 à 1,54 en 2050, et c'est cette évolution qui pèsera sur le prochain quinquennat. Que la proposition de la Cour passe ou non, nous savons au moins une chose : pour les générations nées entre 1968 et 1972, la date de départ affichée sur les simulations actuelles n'est plus tout à fait une certitude.