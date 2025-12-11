Retraite Retraite : ce que la suspension de la réforme change pour votre date de départ Par Fabrice Crozier | Publié le 11/12/2025 à 13:52 | mis à jour le 02/02/2026 à 18:18 La suspension de la réforme des retraites modifie les conditions de départ de millions d'actifs, mais tous n'en mesurent pas encore l'impact. Une échéance précise, à partir de laquelle les nouvelles règles s'appliquent. Partager : W f X in @

Une adoption de justesse après des semaines de tractations Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a été adopté le 9 décembre 2025 par l'Assemblée nationale, à l'issue d'un vote particulièrement serré. Les députés ont approuvé le texte par 247 voix pour et 234 contre, avec 93 abstentions. Cette majorité fragile, obtenue sans recours au 49.3, résulte notamment du soutien du Parti socialiste et de l'abstention des écologistes, qui ont conditionné leur position à un relèvement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.



La suspension de la réforme des retraites constituait la principale monnaie d'échange négociée entre le gouvernement Lecornu et les socialistes depuis la déclaration de politique générale du Premier ministre le 14 octobre. L'article 45 bis du texte, adopté une première fois le 12 novembre puis supprimé par le Sénat le 25 novembre, a finalement été rétabli par les députés lors de cette nouvelle lecture. Le texte doit encore repasser devant le Sénat avant une adoption définitive prévue le 12 décembre.

3,5 millions de bénéficiaires selon le gouvernement L'estimation officielle avancée par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale s'établit à 3,5 millions de Français concernés par cette suspension. Ce chiffre englobe cinq générations, de 1964 à 1968, qui verront leur calendrier de départ modifié par rapport aux dispositions prévues par la réforme de 2023. Le ministre du Travail et des Solidarités a précisé que l'élargissement du dispositif aux carrières longues et à certaines catégories de fonctionnaires représentait environ 20 % de bénéficiaires supplémentaires par rapport au périmètre initial.



Concrètement, l'âge légal de départ est gelé à 62 ans et 9 mois jusqu'au 1er janvier 2028, alors que la réforme prévoyait une progression à 63 ans en 2026 puis 63 ans et 3 mois en 2027. La durée de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein reste fixée à 170 trimestres, au lieu des 171 puis 172 trimestres programmés. Les premiers concernés sont les personnes nées en 1964, qui pourront partir trois mois plus tôt que prévu initialement.

Une extension aux carrières longues et aux fonctionnaires Un amendement gouvernemental déposé le 12 novembre a élargi le champ d'application de la suspension. Les personnes bénéficiant du dispositif carrières longues, qui ont commencé à travailler avant 20 ans, pourront désormais partir avec 170 trimestres au lieu de 171, à condition que leur pension prenne effet à compter du 1er septembre 2026. Les générations 1964 et premier trimestre 1965 concernées par ce dispositif pourront ainsi partir à 60 ans et 3 mois au lieu de 60 ans et 6 mois.



Les fonctionnaires des catégories actives et super actives, comme les policiers, pompiers ou contrôleurs aériens, bénéficient également de cette extension. La date d'application pour ces professions est fixée au 1er mars 2026. Les régimes spécifiques de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont aussi intégrés au dispositif. En revanche, les personnes nées entre avril et décembre 1965 restent soumises aux conditions initiales de la réforme, avec un âge légal de 63 ans et 171 trimestres requis.

Un coût estimé à 2,2 milliards d'euros sur deux ans Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a confirmé les projections financières lors d'une intervention le 10 décembre. Le coût de la suspension s'élève à 400 millions d'euros pour 2026 et 1,9 milliard d'euros pour 2027. Le Premier ministre avait initialement annoncé 1,8 milliard pour la deuxième année, un écart qui s'explique par l'élargissement du dispositif aux carrières longues et aux fonctionnaires de catégories actives.



Cette dépense supplémentaire devra être compensée par des économies, comme l'a rappelé Sébastien Lecornu lors de sa déclaration de politique générale. La suspension entraînera le départ anticipé d'environ 70 000 personnes en 2026 par rapport au calendrier prévu. La Cnav a indiqué que près de 400 programmes informatiques devaient être adaptés pour prendre en compte ces nouvelles dispositions. Les simulateurs permettant aux assurés de connaître leur date de départ et le montant de leur pension seront mis à jour d'ici mars 2026.

Une pause qui ne remet pas en cause l'objectif des 64 ans La suspension votée ne constitue pas une abrogation de la réforme de 2023. À compter du 1er janvier 2028, le calendrier de relèvement de l'âge légal reprendra son cours, avec l'objectif d'atteindre 64 ans en 2033 au lieu de 2030. Les générations 1965 à 1968 bénéficieront d'un décalage de trois mois par rapport aux dispositions initiales, mais seront tout de même concernées par la montée en charge progressive vers les 64 ans.



L'avenir de cette réforme dépendra des résultats de l'élection présidentielle de 2027. Une conférence sociale sur le travail et les retraites doit être lancée par le gouvernement, avec des premières conclusions attendues au printemps 2026. Les partenaires sociaux y aborderont des thèmes comme la pénibilité, les carrières longues et l'attractivité des métiers. La CFDT considère cette suspension comme une opportunité de construire un nouveau système plus juste, tandis que la CGT juge la mesure insuffisante et continue de réclamer l'abrogation totale de la réforme.

Sources :

« Ce qu'il faut retenir de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu », Gouvernement français, 14 octobre 2025

« Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 : adoption en nouvelle lecture », Assemblée nationale, 9 décembre 2025

Partager cet article W f X in @ Ajouter SeniorActu à mes

sources d’info préférées



La rédaction vous conseille < > Sondage Ifop : 5 % des retraités acceptent de baisser leur pension, et ce chiffre protège la vôtre Retraite : nés en 1964, ce que votre simulateur ne calcule pas encore et pourquoi ça coûte cher