Argent et patrimoine

Aide carburant de 100 euros : le guichet ouvre ce mardi, et si vous prenez la voiture pour travailler, le fisc vérifie une ligne de votre avis d'impôt

Ce mardi, le guichet de l'aide carburant s'ouvre en ligne à ceux qui n'y avaient pas droit d'avril à septembre. Si vous prenez la voiture pour travailler, que vous ayez 58 ans ou que vous cumuliez emploi et retraite, la réponse tient dans une ligne d'un avis d'impôt que vous avez peut-être déjà rangé. Encore faut-il savoir lequel, et ce que votre conjoint ou vos enfants changent à l'affaire.

Par Fabrice Crozier | Publié le 27 Octobre 2026 à 11:36 | mis à jour le 27 Octobre 2026 à 11:52



Aide carburant de 100 euros : le guichet de ce mardi vise les nouveaux bénéficiaires



Le décret du 15 octobre 2026 a porté la limite de revenu fiscal de référence par part de 16 880 euros à 22 770 euros, au titre des revenus de 2024. Selon l'administration fiscale, cela correspond par exemple à un salaire allant jusqu'à 2 050 euros net par mois pour une personne seule, ou 4 070 euros pour un couple sans enfant, et le nombre de bénéficiaires potentiels passe de 3 à 5,5 millions. L'aide reste de 100 euros pour octobre, novembre et décembre, soit l'équivalent de 40 centimes par litre sur trois mois.



Si vous l'avez déjà perçue pour avril à septembre, vous n'avez rien à faire : d'après impots.gouv.fr, la nouvelle aide a été versée le 16 octobre aux 1,6 million de bénéficiaires de la première. Les autres doivent la demander en ligne, et ils auront jusqu'au 31 décembre pour le faire.

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Le bon avis d'impôt est celui de 2025, pas celui de cet été Le fisc ne regarde pas vos revenus d'aujourd'hui. La foire aux questions de la DGFiP le précise : seul compte le revenu fiscal de référence de 2024, celui qui figure en première page de l'avis d'impôt reçu en 2025. Le piège est bien là, car l'avis arrivé dans votre boîte aux lettres cet été porte sur vos revenus de 2025, et c'est souvent celui que l'on a sous la main.



Le calcul se fait en deux gestes : vous divisez le revenu fiscal de référence du foyer par son nombre de parts, et le résultat doit rester inférieur ou égal à 22 770 euros. Pour un couple marié ou pacsé sans enfant à charge, qui compte deux parts, cela autorise un revenu fiscal de référence allant jusqu'à 45 540 euros pour le foyer, et le calcul est le nôtre. Sauf que la pension d'un conjoint déjà retraité entre dans ce revenu au même titre que votre salaire : quand l'un travaille encore et que l'autre touche sa retraite, il faut additionner les deux avant de diviser.



Vous approchez de la retraite, ou la touchez déjà en travaillant



En cumul emploi-retraite, votre pension ne compte pas comme un revenu d'activité, mais votre salaire, lui, compte. Le retraité qui a déclaré un salaire en 2024 et qui prend sa voiture pour se rendre à son travail remplit donc la condition d'activité, sous réserve du plafond, où sa pension pèse aussi. À l'inverse, je dois le dire franchement, celui qui a cessé de travailler en 2025 ne peut plus attester les kilomètres professionnels exigés pour 2026, même si ses revenus de 2024 le rendaient éligible.

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Carburants : le gouvernement élargit l'aide de 100 € à 5,5 millions de Français, mais à la retraite, votre pension ne vous y donne pas droit Être à quelques années de la retraite ne change rien aux conditions, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les salariés de 55 à 64 ans qui roulent pour travailler. Il faut avoir déclaré en 2024 un salaire ou des bénéfices d'artisan, de commerçant, de profession libérale ou d'agriculteur, chômage et préretraite exclus, puis parcourir plus de 15 kilomètres par trajet entre domicile et travail, ou plus de 8 000 kilomètres dans l'année pour son activité. Vous télétravaillez deux ou trois jours par semaine ? L'administration répond simplement que la règle ne change pas : la distance se compte par trajet jusqu'à votre lieu de travail, ou sur plus de 8 000 kilomètres de déplacements professionnels dans l'année.En cumul emploi-retraite, votre pension ne compte pas comme un revenu d'activité, mais votre salaire, lui, compte. Le retraité qui a déclaré un salaire en 2024 et qui prend sa voiture pour se rendre à son travail remplit donc la condition d'activité, sous réserve du plafond, où sa pension pèse aussi. À l'inverse, je dois le dire franchement, celui qui a cessé de travailler en 2025 ne peut plus attester les kilomètres professionnels exigés pour 2026, même si ses revenus de 2024 le rendaient éligible.

Une voiture pour deux : le fisc ne versera l'aide qu'une fois Si vous et votre conjoint partez travailler chacun de votre côté avec la même voiture, une seule aide sera versée. Le questions-réponses publié par les impôts tranche le cas des couples qui déclarent séparément : un même véhicule ne peut faire l'objet que d'un versement, et seul l'un des deux demandeurs l'obtiendra. Avec deux voitures, chacun peut en revanche déposer sa propre demande, s'il remplit les conditions.



D'ailleurs, la voiture n'a pas besoin d'être à votre nom, car c'est son usage qui compte. Si votre fils ou votre petite-fille emprunte votre voiture pour aller au travail, il ou elle peut demander l'aide à condition qu'aucune indemnité n'ait déjà été accordée pour ce véhicule. Celui-ci doit rouler à l'essence, au gazole ou en hybride non rechargeable, et être assuré le jour de la demande, ce qui écarte une voiture électrique comme un véhicule de fonction.



Comment demander l'aide carburant avant le 31 décembre



Aucun justificatif n'est réclamé au moment du dépôt, les données étant contrôlées de façon automatisée : vous attestez toutefois sur l'honneur de vos kilomètres et devez garder vos preuves pendant cinq ans. Si la création de votre espace bloque, la DGFiP répond au 0 809 401 401, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 heures. Le montant ne dépend pas de la date de votre demande, et nous avons jusqu'au 31 décembre ; mais ce jour-là, nous aurons sans doute la tête aux fêtes plus qu'aux formulaires. La démarche passe par votre espace Finances publiques, qui doit être activé, et se fait sur le site des impôts ouvert dans un navigateur, puisque l'application mobile ne propose pas le formulaire. Comme le rappelle la page consacrée à l'aide sur impots.gouv.fr , vous commencez par le simulateur, qui vérifie vos conditions en quelques questions, puis un lien vous mène au formulaire si la réponse est positive. Une fois la demande faite, comptez une dizaine de jours avant le virement des 100 euros, et jusqu'à quinze selon la foire aux questions des impôts.Aucun justificatif n'est réclamé au moment du dépôt, les données étant contrôlées de façon automatisée : vous attestez toutefois sur l'honneur de vos kilomètres et devez garder vos preuves pendant cinq ans. Si la création de votre espace bloque, la DGFiP répond au 0 809 401 401, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 heures. Le montant ne dépend pas de la date de votre demande, et nous avons jusqu'au 31 décembre ; mais ce jour-là, nous aurons sans doute la tête aux fêtes plus qu'aux formulaires.