Argent et patrimoine

Carburants : le gouvernement élargit l'aide de 100 € à 5,5 millions de Français, mais à la retraite, votre pension ne vous y donne pas droit

Vous êtes à la retraite, vous faites le plein comme tout le monde, et vous avez entendu mardi le gouvernement doubler l'aide sur les carburants. Sur le papier, 5,5 millions de Français y auront droit d'octobre à décembre. Une question revient pourtant dès qu'on lit les conditions ligne à ligne : qu'est-ce qui change, concrètement, quand on vit d'une pension et non d'un salaire ?

Par Fabrice Crozier | Publié le 23 Septembre 2026 à 09:03 | mis à jour le 23 Septembre 2026 à 09:03



Ce que le gouvernement a décidé mardi 100 euros pour octobre, novembre et décembre, contre 50 euros par trimestre jusqu'ici. Rapporté à la consommation moyenne, cela représente l'équivalent de 40 centimes par litre au lieu de 20.



Le cercle des bénéficiaires s'agrandit aussi. D'après ce même communiqué, 5,5 millions de Français pourront toucher l'aide, contre 3 millions jusqu'à présent, avec des plafonds relevés à 2 050 euros par mois pour une personne seule, 4 070 euros pour un couple et 6 100 euros pour un couple avec deux enfants. La fiche de Bercy écrit 2 035 euros pour la personne seule et réserve les 4 070 euros aux couples avec un enfant : le texte d'application tranchera. Ceux qui ont déjà perçu les 100 euros d'avril à septembre recevront le nouveau versement sans rien demander, et le site du gouvernement annonce un guichet ouvert jusqu'à fin décembre pour les autres.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Mardi 22 septembre, le gouvernement de Sébastien Lecornu a annoncé la prolongation de l'aide dite « grands rouleurs », ce forfait versé aux automobilistes modestes qui roulent beaucoup pour leur travail. Le communiqué publié le jour même fixe son montant à, contre 50 euros par trimestre jusqu'ici. Rapporté à la consommation moyenne, cela représente l'équivalent de 40 centimes par litre au lieu de 20.Le cercle des bénéficiaires s'agrandit aussi. D'après ce même communiqué,pourront toucher l'aide, contre 3 millions jusqu'à présent, avec des plafonds relevés à 2 050 euros par mois pour une personne seule, 4 070 euros pour un couple et 6 100 euros pour un couple avec deux enfants. La fiche de Bercy écrit 2 035 euros pour la personne seule et réserve les 4 070 euros aux couples avec un enfant : le texte d'application tranchera. Ceux qui ont déjà perçu les 100 euros d'avril à septembre recevront le nouveau versement sans rien demander, et le site du gouvernement annonce un guichet ouvert jusqu'à fin décembre pour les autres.

Votre pension n'ouvre pas la porte à l'aide



Le gouvernement ne s'en cache d'ailleurs pas. Son communiqué parle dès la première phrase de protéger le pouvoir d'achat « des Français qui travaillent », et l'aide exige d'utiliser sa voiture pour aller travailler ou pour son activité, au-delà de 15 kilomètres par trajet ou de 8 000 kilomètres par an. Vous avez une petite pension et vous faites 40 kilomètres pour voir votre médecin ou garder vos petits-enfants ? Cela ne suffit pas. La foire aux questions des impôts écarte même ceux qui ont repris un emploi en 2025 seulement, puisque seule l'année 2024 compte.

Sauf qu'une ligne des conditions écarte d'emblée la plupart d'entre nous. Pour avoir droit à l'aide, il faut avoir déclaré en 2024 un revenu d'activité : un salaire, ou des bénéfices d'indépendant, de commerçant ou d'agriculteur. La fiche du ministère de l'Économie précise que les salaires comptent « hors chômage et préretraite ». Je l'avoue, j'ai relu la liste deux fois en cherchant le mot pension : il n'y figure pas.Le gouvernement ne s'en cache d'ailleurs pas. Son communiqué parle dès la première phrase de protéger le pouvoir d'achat « des Français qui travaillent », et l'aide exige d'utiliser sa voiture pour aller travailler ou pour son activité, au-delà de 15 kilomètres par trajet ou de 8 000 kilomètres par an. Vous avez une petite pension et vous faites 40 kilomètres pour voir votre médecin ou garder vos petits-enfants ? Cela ne suffit pas. La foire aux questions des impôts écarte même ceux qui ont repris un emploi en 2025 seulement, puisque seule l'année 2024 compte.

Et si vous travaillez encore à côté ? Là, tout change. Un retraité en cumul emploi-retraite qui a déclaré un salaire en 2024 remplit la condition d'activité, à condition de prendre sa voiture pour ce travail et de dépasser les 15 kilomètres par trajet. Même chose pour l'artisan ou l'agriculteur qui touche sa pension mais garde une activité déclarée. La foire aux questions des impôts l'admet pour un travail exercé sur une partie de l'année seulement, et l'aide n'est pas versée au prorata.



Le piège se loge dans le plafond de ressources. Jusqu'ici, la condition portait sur le revenu fiscal de référence par part, qui additionne la pension et le salaire. Le site du gouvernement traduit l'ancien seuil de 16 880 euros par part en 1 508 euros nets par mois pour une personne seule. Autrement dit, une pension de 1 200 euros et un petit salaire de 400 euros suffisaient à vous en priver, en ordre de grandeur et selon notre calcul. Les nouveaux plafonds sont annoncés en salaire net, et le texte qui les fixera dira si votre pension entre dans le compte.



Le simulateur d'impots.gouv.fr tranche en quelques minutes, avec le numéro fiscal, la plaque d'immatriculation et le numéro de carte grise. Si vous êtes salarié, votre employeur peut aussi vous verser une prime carburant défiscalisée, dont le plafond passe à 1 000 euros par an.



Le chèque énergie arrivera dès janvier 48 et 277 euros pour 5,8 millions de ménages. Trois mois d'avance en plein hiver, ce n'est pas rien quand la cuve de fioul se vide.



Encore faut-il y avoir droit. En 2026, selon Bercy, le chèque allait aux foyers dont le revenu fiscal de référence restait sous 11 000 euros par unité de consommation, le premier adulte comptant pour une unité et le second pour une demie. Pour un couple de retraités, cela donne un revenu fiscal de référence inférieur à 16 500 euros par an, le calcul est le nôtre. Ce chiffre figure en première page de votre avis d'impôt.

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Un malentendu guette, en revanche : ce chèque ne paie pas le plein. Il règle l'électricité, le gaz, le fioul, le bois, ou les charges de chauffage en Ehpad et en résidence autonomie. Si vous y aviez droit cette année sans l'avoir reçu, la demande reste possible jusqu'au 31 décembre 2026 sur

Pour les retraités sans activité, une seule annonce du 22 septembre les vise directement. Le chèque énergie de 2027 sera envoyé en janvier au lieu d'avril, indique le communiqué, qui le chiffre entrepour 5,8 millions de ménages. Trois mois d'avance en plein hiver, ce n'est pas rien quand la cuve de fioul se vide.Encore faut-il y avoir droit. En 2026, selon Bercy, le chèque allait aux foyers dont le revenu fiscal de référence restait sous, le premier adulte comptant pour une unité et le second pour une demie. Pour un couple de retraités, cela donne un revenu fiscal de référence inférieur à 16 500 euros par an, le calcul est le nôtre. Ce chiffre figure en première page de votre avis d'impôt.Un malentendu guette, en revanche : ce chèque ne paie pas le plein. Il règle l'électricité, le gaz, le fioul, le bois, ou les charges de chauffage en Ehpad et en résidence autonomie. Si vous y aviez droit cette année sans l'avoir reçu, la demande reste possible jusqu'au 31 décembre 2026 sur chequeenergie.gouv.fr

Ceux qui viennent chez vous, eux, sont aidés

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Nous l'écrivions dès le printemps : quand le plein coûte trop cher, les visites les plus éloignées sautent en premier. Ces coups de pouce pèsent donc sur une question très concrète, celle de savoir si l'aide à domicile de votre mère viendra toujours le mardi matin.

Le plan touche aussi votre quotidien par un autre chemin, celui des professionnels qui passent chez vous. Les aides à domicile, dont l'indemnité kilométrique est passée de 38 à 40 centimes le 1er juin, auront accès à l'aide grands rouleurs dès 30 kilomètres parcourus par jour de travail. Quant aux infirmiers libéraux des zones rurales, ils toucheront 80 euros de l'Assurance maladie.Nous l'écrivions dès le printemps : quand le plein coûte trop cher, les visites les plus éloignées sautent en premier. Ces coups de pouce pèsent donc sur une question très concrète, celle de savoir si l'aide à domicile de votre mère viendra toujours le mardi matin.

La promesse qui court jusqu'au budget 2027 Dernier étage des annonces, la « règle d'or » promise par le Premier ministre. Le communiqué l'énonce sans détour : l'État ne fera aucun profit sur la hausse des prix des carburants, et le surplus de TVA et d'accise sera reversé en aides. Le gouvernement proposera un amendement au projet de loi de finances pour 2027 afin de l'inscrire dans le texte. Personne ne sait encore quelle part de ces recettes irait aux ménages qui ne travaillent plus.



En attendant, deux vérifications suffisent pour savoir où vous en êtes. Si vous travaillez encore, le simulateur des impôts vous répond en quelques minutes ; si vous n'avez reçu aucun chèque énergie cette année, votre revenu fiscal de référence dira s'il vous en manque un. Et si vous ne cochez aucune case, la réponse à la question « et les seniors ? » tient en une phrase : pour votre plein, rien, et pour votre chauffage, un chèque qui arrivera trois mois plus tôt.