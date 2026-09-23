Relevé à 1,7 %, le taux du Livret A a ramené 460 millions d'euros en août : l'Insee mesure pourtant des prix qui montent plus vite que votre livret

Pourtant, à 1,7 %, votre Livret A ne suit plus la hausse des prix. L'Insee a publié le 15 septembre une inflation de 2,4 % sur un an en août, tirée par l'énergie, dont les prix ont bondi de 16,7 %. Hors tabac, la mesure qui sert au calcul du livret, la hausse atteint 2,3 %. Votre épargne rapporte donc 0,6 point de moins que ce que coûte la vie.



Nous avons chiffré ce que cet écart représente d'ici au 31 janvier 2027, date jusqu'à laquelle le taux de 1,7 % est fixé. Le calcul est le nôtre et suppose des prix qui continuent de monter au même rythme. Un livret de 10 000 euros produit 85 euros d'intérêts en six mois, quand il en faudrait 115 pour garder le même pouvoir d'achat. Au plafond de 22 950 euros, le livret rapporte 195 euros sur le semestre, et les prix en grignotent 264 : l'écart atteint 69 euros.



Faut-il pour autant vider votre livret ?



Votre capital, lui, ne baisse pas d'un centime. Le Livret A reste garanti par l'État, disponible à tout moment, et ses intérêts échappent à l'impôt comme aux prélèvements sociaux. Pour l'argent de précaution, celui qu'on garde pour une chaudière qui lâche ou une facture imprévue, ces trois atouts comptent davantage que le rendement. Pour l'épargne qui dort au-delà, la suite se jouera en janvier.

