Argent et patrimoine Livret A 2026 : Voici le montant exact que vous allez perdre ou gagner après la révision du taux en février Par Fabrice Crozier | Publié le 17/12/2025 à 09:53 C'est une échéance que tous les épargnants seniors doivent anticiper. Au 1er février 2026, le taux du Livret A, gelé à 3 % pendant longtemps, va connaître une révision majeure. Avec le ralentissement de l'inflation constaté fin 2025, la formule de calcul mathématique laisse présager une baisse de la rémunération. Mais une opportunité de repli existe pour les retraités : le Livret d'Épargne Populaire (LEP). Entre perte de rendement et stratégie de transfert, voici comment protéger votre capital et vos intérêts pour cette nouvelle année. Partager : W f X in @

Taux du Livret A en 2026 : pourquoi la baisse semble inévitable Le verdict tombera officiellement à la mi-janvier, mais les indicateurs de l'INSEE permettent déjà de tracer la tendance pour le 1er février 2026. Le taux du Livret A est calculé deux fois par an en fonction de la moyenne de l'inflation et des taux interbancaires. Après avoir servi de rempart contre la hausse des prix avec un taux maintenu à 3 %, le livret préféré des Français s'apprête à refléter la nouvelle réalité économique : une inflation qui s'est stabilisée autour de 2 % sur les derniers mois de 2025.



Selon les projections actuelles basées sur la formule de calcul de la Banque de France, le taux pourrait ainsi glisser vers 2,50 % ou 2,75 %. Pour un retraité ayant atteint le plafond de son livret (22 950 euros), une baisse de seulement 0,5 point représente une perte sèche de 114,75 euros d'intérêts sur une année complète. Dans un contexte où chaque euro compte pour faire face aux charges fixes, ce manque à gagner n'est pas négligeable. Il est donc urgent de ne pas laisser dormir ses liquidités sur un support qui rapporte de moins en moins en termes réels.

Le LEP : le refuge méconnu pour doubler vos intérêts dès février Face à l'érosion du rendement du Livret A, la meilleure stratégie pour un grand nombre de seniors réside dans le Livret d'Épargne Populaire (LEP). Bien que son taux soit également indexé sur l'inflation et risque de baisser légèrement, il restera contractuellement supérieur d'au moins 0,5 point à celui du Livret A. En réalité, l'écart est souvent bien plus important. En 2026, le LEP devrait continuer de proposer une rémunération proche de 4 %, soit une performance nette d'impôts imbattable sur le marché monétaire.



Le problème est que beaucoup de retraités se pensent trop "riches" pour y avoir droit. Pourtant, les plafonds de revenus pour être éligible ont été significativement relevés ces dernières années. Pour une personne seule, il ne faut pas dépasser un Revenu Fiscal de Référence (RFR) d'environ 22 419 euros (basé sur les revenus de l'année N-2 ou N-1). Pour un couple de retraités (deux parts fiscales), ce plafond grimpe à 34 393 euros. Si vous êtes sous ces seuils, vous faites une erreur financière majeure en privilégiant le Livret A. Le plafond de dépôt du LEP est désormais de 10 000 euros, ce qui permet de générer jusqu'à 400 euros d'intérêts annuels sans aucun risque.

La méthode pour vérifier votre éligibilité et transférer vos fonds avis d'imposition reçu à l'automne 2025. Regardez votre revenu fiscal de référence. S'il est inférieur aux plafonds en vigueur, contactez immédiatement votre conseiller bancaire.



La procédure est simple :

Virement interne : Demandez le transfert de 10 000 euros de votre Livret A (ou de votre compte courant) vers un nouveau LEP.

Demandez le transfert de 10 000 euros de votre Livret A (ou de votre compte courant) vers un nouveau LEP. Pas de frais : L'ouverture et la gestion d'un LEP sont totalement gratuites.

L'ouverture et la gestion d'un LEP sont totalement gratuites. Disponibilité : Comme pour le Livret A, l'argent reste disponible à tout moment en cas de coup dur ou de besoin de trésorerie immédiat. Attention, si vous possédez déjà un LEP, vérifiez que vous avez bien atteint le plafond de 10 000 euros. Avec la capitalisation des intérêts au 1er janvier 2026, votre solde pourrait dépasser ce montant, mais vous ne pouvez plus effectuer de versements complémentaires si le capital hors intérêts est déjà au maximum. Le passage du Livret A vers le LEP ne se fait pas automatiquement. En 2026, les banques ont l'obligation de vérifier votre éligibilité chaque année, mais elles ne vous proposeront pas forcément de faire le transfert de vous-même. La première étape consiste à consulter votre dernierreçu à l'automne 2025. Regardez votre revenu fiscal de référence. S'il est inférieur aux plafonds en vigueur, contactez immédiatement votre conseiller bancaire.La procédure est simple :Attention, si vous possédez déjà un LEP, vérifiez que vous avez bien atteint le. Avec la capitalisation des intérêts au 1er janvier 2026, votre solde pourrait dépasser ce montant, mais vous ne pouvez plus effectuer de versements complémentaires si le capital hors intérêts est déjà au maximum.

Calendrier et tactique : pourquoi agir avant le 1er février ? En matière d'épargne réglementée, le temps c'est de l'argent, en raison de la règle des quinzaines. Les intérêts sont calculés le 1er et le 16 de chaque mois. Pour que votre stratégie soit pleinement efficace en 2026, vous devez effectuer vos mouvements de fonds avant le 31 janvier. En versant sur votre LEP avant cette date, vous commencerez à percevoir les intérêts au taux plein dès la quinzaine de février.



Si vous attendez le mois de mars pour réagir, vous aurez déjà perdu deux quinzaines de haute rémunération. Pour un foyer qui sature deux LEP (soit 20 000 euros pour un couple), l'écart de rémunération entre un Livret A à 2,5 % et un LEP à 4 % représente un gain supplémentaire de 25 euros par mois. Sur une année, cela finance une partie de votre mutuelle ou de vos factures d'énergie.



Enfin, restez vigilants sur les offres de livrets "boostés" que certaines banques en ligne pourraient vous proposer en ce début d'année 2026. Si les taux affichés paraissent séduisants (parfois 5 % ou 6 %), ils ne sont souvent valables que pendant 3 mois et sont soumis aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu (Flat Tax de 30 %). Le Livret A et le LEP restent, pour un senior, les seuls placements garantis, liquides et totalement exonérés de fiscalité.

Sources :

- Banque de France (Règles de calcul du taux de l'épargne réglementée)

- ervice-public.fr (Plafonds d'éligibilité au LEP 2026)

- INSEE (Indices des prix à la consommation), Direction Générale des Finances Publiques.

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