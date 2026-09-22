Vous roulez peu en voiture diesel : le gazole d'été que l'État autorise jusqu'au 15 novembre peut passer les premières gelées dans votre réservoir

C'est là que la mesure vous concerne davantage qu'un automobiliste qui fait le plein chaque semaine. Le 15 novembre marque la fin de la vente, pas la fin de l'usage. Le gazole d'été acheté le 14 reste dans votre réservoir tant que vous ne l'avez pas consommé. Et beaucoup d'entre nous, une fois à la retraite, roulent nettement moins qu'avant.



Faisons le compte sur un cas simple. Avec 5 000 kilomètres par an et une voiture qui consomme 6 litres aux 100, vous brûlez environ 300 litres par an, soit 25 litres par mois. Un plein de 50 litres fait à la mi-novembre vous mène alors jusqu'à la mi-janvier, en plein hiver. Le calcul est le nôtre, mais l'ordre de grandeur suffit : chez un petit rouleur, le gazole d'été peut encore occuper le réservoir quand arrivent les premières gelées.



Je vois deux situations où ce risque grimpe. La voiture qui passe ses nuits dehors, d'abord, bien plus exposée qu'une voiture rangée dans un garage. La géographie, ensuite. Le texte demande aux distributeurs de prévenir leurs clients des risques de figeage dans les zones sujettes au gel précoce, et la dérogation de mars citait déjà les zones de montagne, où les nuits sous zéro n'attendent pas décembre.



Un dernier point mérite votre attention. Les distributeurs qui profitent de la dérogation assument, selon l'arrêté, l'entière responsabilité des problèmes liés à l'utilisation de ce gazole. Si votre voiture reste bloquée, le ticket du plein pourra servir : c'est lui qui dira où et quand vous l'avez fait.

