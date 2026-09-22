Vous roulez peu en voiture diesel : le gazole d'été que l'État autorise jusqu'au 15 novembre peut passer les premières gelées dans votre réservoir

Deux semaines de gazole d'été en plus à la pompe
Selon l'arrêté publié ce mardi 22 septembre au Journal officiel, rapporté par franceinfo, les distributeurs sont autorisés, à titre exceptionnel, à vendre du gazole d'été jusqu'au 15 novembre. En temps normal, ils doivent passer au gazole d'hiver dès le 1er novembre. Le gouvernement justifie ce report de deux semaines par des difficultés d'approvisionnement exceptionnelles liées à la situation au Moyen-Orient.
Ce report tombe au pire moment de la crise. D'après l'analyse de l'AFP sur les données publiques, le litre de gazole a atteint près de 2,41 euros en moyenne dimanche 20 septembre, un record. Lundi matin, le ministre de l'Économie Roland Lescure indiquait sur France Inter que 17 % des stations manquaient d'au moins un carburant. Dans ce contexte, garder à la pompe le produit disponible passe avant le changement de saison.
Ce report tombe au pire moment de la crise. D'après l'analyse de l'AFP sur les données publiques, le litre de gazole a atteint près de 2,41 euros en moyenne dimanche 20 septembre, un record. Lundi matin, le ministre de l'Économie Roland Lescure indiquait sur France Inter que 17 % des stations manquaient d'au moins un carburant. Dans ce contexte, garder à la pompe le produit disponible passe avant le changement de saison.
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Zéro degré au lieu de moins quinze
Les deux gazoles portent le même nom à la pompe. Ce qui les distingue tient à une mesure technique, la « température limite de filtrabilité », c'est-à-dire la température la plus basse à laquelle le carburant traverse encore un filtre sans le boucher. L'arrêté du 23 décembre 1999, qui fixe les caractéristiques du gazole, la plafonne à 0 °C en été, du 1er avril au 31 octobre, et à -15 °C en hiver, du 1er novembre au 31 mars. Il existe aussi un gazole dit « grand froid », donné pour -20 °C.
Or sous zéro, le gazole d'été commence à former des cristaux de paraffine. Ces cristaux s'agglomèrent dans le filtre de votre voiture et privent peu à peu le moteur de carburant. Démarrage laborieux, moteur qui tousse puis qui cale : c'est ce que les garagistes appellent le « figeage ». Le plus souvent, tout rentre dans l'ordre quand le carburant se réchauffe, mais une voiture qui refuse de démarrer un matin de novembre, c'est un rendez-vous manqué, parfois une dépanneuse.
Or sous zéro, le gazole d'été commence à former des cristaux de paraffine. Ces cristaux s'agglomèrent dans le filtre de votre voiture et privent peu à peu le moteur de carburant. Démarrage laborieux, moteur qui tousse puis qui cale : c'est ce que les garagistes appellent le « figeage ». Le plus souvent, tout rentre dans l'ordre quand le carburant se réchauffe, mais une voiture qui refuse de démarrer un matin de novembre, c'est un rendez-vous manqué, parfois une dépanneuse.
Votre réservoir ne change pas de saison le 15 novembre
C'est là que la mesure vous concerne davantage qu'un automobiliste qui fait le plein chaque semaine. Le 15 novembre marque la fin de la vente, pas la fin de l'usage. Le gazole d'été acheté le 14 reste dans votre réservoir tant que vous ne l'avez pas consommé. Et beaucoup d'entre nous, une fois à la retraite, roulent nettement moins qu'avant.
Faisons le compte sur un cas simple. Avec 5 000 kilomètres par an et une voiture qui consomme 6 litres aux 100, vous brûlez environ 300 litres par an, soit 25 litres par mois. Un plein de 50 litres fait à la mi-novembre vous mène alors jusqu'à la mi-janvier, en plein hiver. Le calcul est le nôtre, mais l'ordre de grandeur suffit : chez un petit rouleur, le gazole d'été peut encore occuper le réservoir quand arrivent les premières gelées.
Je vois deux situations où ce risque grimpe. La voiture qui passe ses nuits dehors, d'abord, bien plus exposée qu'une voiture rangée dans un garage. La géographie, ensuite. Le texte demande aux distributeurs de prévenir leurs clients des risques de figeage dans les zones sujettes au gel précoce, et la dérogation de mars citait déjà les zones de montagne, où les nuits sous zéro n'attendent pas décembre.
Un dernier point mérite votre attention. Les distributeurs qui profitent de la dérogation assument, selon l'arrêté, l'entière responsabilité des problèmes liés à l'utilisation de ce gazole. Si votre voiture reste bloquée, le ticket du plein pourra servir : c'est lui qui dira où et quand vous l'avez fait.
Faisons le compte sur un cas simple. Avec 5 000 kilomètres par an et une voiture qui consomme 6 litres aux 100, vous brûlez environ 300 litres par an, soit 25 litres par mois. Un plein de 50 litres fait à la mi-novembre vous mène alors jusqu'à la mi-janvier, en plein hiver. Le calcul est le nôtre, mais l'ordre de grandeur suffit : chez un petit rouleur, le gazole d'été peut encore occuper le réservoir quand arrivent les premières gelées.
Je vois deux situations où ce risque grimpe. La voiture qui passe ses nuits dehors, d'abord, bien plus exposée qu'une voiture rangée dans un garage. La géographie, ensuite. Le texte demande aux distributeurs de prévenir leurs clients des risques de figeage dans les zones sujettes au gel précoce, et la dérogation de mars citait déjà les zones de montagne, où les nuits sous zéro n'attendent pas décembre.
Un dernier point mérite votre attention. Les distributeurs qui profitent de la dérogation assument, selon l'arrêté, l'entière responsabilité des problèmes liés à l'utilisation de ce gazole. Si votre voiture reste bloquée, le ticket du plein pourra servir : c'est lui qui dira où et quand vous l'avez fait.
Une dérogation déjà accordée en mars
Ce report n'a rien d'une première cette année. Par une décision du 25 mars 2026, l'État avait déjà autorisé la vente d'un gazole plafonné à 0 °C au lieu de -15 °C avant le 1er avril, en invoquant la guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz. Le gazole d'été était alors arrivé en avance, à la fin de l'hiver. Il repartira cette fois en retard, au début du suivant.
Avant le premier gel, ce qui protège votre diesel
Le plus simple se joue à la pompe. Entre la fin octobre et le 15 novembre, rien ne vous empêche de demander à la station quel gazole elle délivre, et dans une zone exposée au gel elle doit de toute façon vous informer du risque. Fractionner vos pleins ce mois-là permet aussi au gazole d'hiver de prendre plus vite le relais dans votre réservoir.
Si un coup de froid s'annonce alors qu'il reste du gazole d'été dans le réservoir, un additif antifigeant, vendu en station, abaisse la température à laquelle les cristaux se forment. Encore faut-il le verser avant le froid, pas une fois le gazole figé. L'essence, en revanche, n'a rien à faire dans votre réservoir diesel : ce vieux réflexe rend le mélange nettement plus inflammable. Et si votre filtre à gazole n'a pas été changé depuis longtemps, la révision d'automne tombe à point.
Si un coup de froid s'annonce alors qu'il reste du gazole d'été dans le réservoir, un additif antifigeant, vendu en station, abaisse la température à laquelle les cristaux se forment. Encore faut-il le verser avant le froid, pas une fois le gazole figé. L'essence, en revanche, n'a rien à faire dans votre réservoir diesel : ce vieux réflexe rend le mélange nettement plus inflammable. Et si votre filtre à gazole n'a pas été changé depuis longtemps, la révision d'automne tombe à point.