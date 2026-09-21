Argent et patrimoine

Impôts : votre solde tombera dès le 25 septembre, et le 26 octobre, le fisc commencera aussi à prélever votre taxe foncière payée en ligne

Votre impôt a été retenu chaque mois sur votre salaire ou votre pension, et votre avis de l'été affiche malgré tout une somme à payer. Le fisc prélèvera ce solde sur votre compte à partir du vendredi 25 septembre, en une ou en quatre fois selon son montant. Pour un propriétaire, ce calendrier croise en octobre une autre date qu'il vaut mieux connaître d'avance : celle de votre taxe foncière.

Par Fabrice Crozier | Publié le 21 Septembre 2026 à 09:44 | mis à jour le 21 Septembre 2026 à 09:45



Le 25 septembre, votre solde partira en une fois ou en quatre



Tout se décide sur un seul montant, celui de la somme restant à payer inscrite sur votre avis d'impôt. Jusqu'à 300 € inclus, le solde partira en une seule fois le vendredi 25 septembre 2026. Au-delà, l'administration fiscale l'étalera d'office en quatre prélèvements d'égal montant : le 25 septembre, le 26 octobre, le 25 novembre et le 28 décembre 2026. Aucune démarche n'est demandée, l'échéancier et le compte débité figurent déjà sur votre avis.



Deux cas échappent à ce calendrier. Selon impots.gouv.fr, les avis édités plus tard, en octobre 2026, verront leur solde réparti en deux prélèvements seulement, le 25 novembre et le 28 décembre. Et le reste à payer ne sera pas prélevé automatiquement si vous avez signalé une séparation, un divorce ou une rupture de Pacs dans votre espace en ligne entre le 1er janvier 2026 et l'édition de votre avis.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Avec la retenue à la source, on pourrait se croire quitte dès que la pension ou le salaire a été amputé chaque mois de sa part d'impôt. Le fisc ne l'entend pas ainsi pour une partie des foyers, et il le fera savoir sur votre relevé bancaire avant la fin du mois.Tout se décide sur un seul montant, celui de la somme restant à payer inscrite sur votre avis d'impôt. Jusqu'àinclus, le solde partira en une seule fois le. Au-delà, l'administration fiscale l'étalera d'office en quatre prélèvements d'égal montant : le 25 septembre, le 26 octobre, le 25 novembre et le 28 décembre 2026. Aucune démarche n'est demandée, l'échéancier et le compte débité figurent déjà sur votre avis.Deux cas échappent à ce calendrier. Selon impots.gouv.fr, les avis édités plus tard, en octobre 2026, verront leur solde réparti en deux prélèvements seulement, le 25 novembre et le 28 décembre. Et le reste à payer ne sera pas prélevé automatiquement si vous avez signalé une séparation, un divorce ou une rupture de Pacs dans votre espace en ligne entre le 1er janvier 2026 et l'édition de votre avis.

Pourquoi le fisc vous réclame encore une somme après un an de retenue Ce solde n'est ni une taxe nouvelle ni une sanction. Il corrige l'écart entre ce que la retenue à la source a prélevé en 2025 et l'impôt réellement dû sur vos revenus de cette même année. Quand la retenue a été trop forte, l'argent revient : d'après le communiqué publié par Bercy le 22 juillet, 12,6 millions de foyers ont reçu un remboursement moyen de 1 057 €, versé le plus souvent le 24 ou le 31 juillet.



Mais l'écart joue aussi dans l'autre sens. Une hausse de revenus non signalée ou un taux resté trop bas suffisent à laisser une somme à régler. Chez ceux qui emploient une aide à domicile, une autre cause surprend davantage : l'avance de 60 % sur les réductions et crédits d'impôt, versée mi-janvier. Elle est calculée sur les dépenses de 2024, déclarées au printemps 2025, qu'il s'agisse d'une aide à domicile, de dons ou de frais d'hébergement en Ehpad.



Or l'administration fiscale précise que si vous avez cessé ces dépenses en 2025, en n'employant plus de salarié à domicile par exemple, et que vous n'avez pas annulé l'avance au plus tard le 11 décembre 2025, la somme touchée en janvier 2026 est reprise dans le calcul de l'été. Je tiens ce mécanisme pour l'un des plus mal compris du système : l'argent de janvier n'était qu'une avance, et il revient se glisser dans le solde de septembre.



Le 26 octobre, votre taxe foncière arrivera à son tour 26 octobre 2026. Il fixe à la même période une date bien connue des propriétaires : la taxe foncière payée en ligne doit l'être au plus tard le 20 octobre à minuit, et elle sera prélevée à compter du 26 octobre, comme l'indique



Prenons un cas simple, dont le calcul est le nôtre. Un couple de retraités dont l'avis affiche un solde de 1 200 € sera prélevé de 300 € le 25 septembre, puis de 300 € le 26 octobre. S'il règle en ligne une taxe foncière de 1 000 €, c'est 1 300 € qui partiront de son compte en quelques jours de fin octobre. Sur une pension versée une fois par mois, ce débit groupé peut suffire à faire passer le compte dans le rouge.



Cette coïncidence ne vise pas tous les propriétaires. Mensualisé pour votre taxe foncière, vous la payez par dixièmes depuis janvier, sans règlement en une fois à la fin du mois. Et un solde d'impôt de 300 € ou moins sera réglé dès le 25 septembre. Ce sont les propriétaires non mensualisés, avec un solde de plus de 300 €, qui verront les deux sommes arriver sur la même fin de mois. Vous êtes dans ce cas ? Validez votre paiement en ligne après avoir vérifié que le compte peut encaisser les deux montants.

Le calendrier officiel place la deuxième échéance du solde au. Il fixe à la même période une date bien connue des propriétaires : la taxe foncière payée en ligne doit l'être au plus tard le 20 octobre à minuit, et elle sera prélevée, comme l'indique le calendrier fiscal d'octobre publié par l'administration . Les deux sommes quitteront donc votre compte dans les mêmes jours.Prenons un cas simple, dont le calcul est le nôtre. Un couple de retraités dont l'avis affiche un solde desera prélevé de 300 € le 25 septembre, puis de 300 € le 26 octobre. S'il règle en ligne une taxe foncière de 1 000 €, c'estqui partiront de son compte en quelques jours de fin octobre. Sur une pension versée une fois par mois, ce débit groupé peut suffire à faire passer le compte dans le rouge.Cette coïncidence ne vise pas tous les propriétaires. Mensualisé pour votre taxe foncière, vous la payez par dixièmes depuis janvier, sans règlement en une fois à la fin du mois. Et un solde d'impôt de 300 € ou moins sera réglé dès le 25 septembre. Ce sont les propriétaires non mensualisés, avec un solde de plus de 300 €, qui verront les deux sommes arriver sur la même fin de mois. Vous êtes dans ce cas ? Validez votre paiement en ligne après avoir vérifié que le compte peut encaisser les deux montants.

Jusqu'au 30 septembre pour demander un délai sur l'échéance d'octobre Le ministère de l'Économie rappelle qu'un contribuable en difficulté peut demander, à titre exceptionnel, un délai de paiement depuis son espace Finances publiques. La demande doit être faite au plus tard le dernier jour du mois qui précède le prélèvement visé. Pour l'échéance du 25 septembre, la porte s'est refermée le 31 août. Pour celle du 26 octobre, vous avez jusqu'au 30 septembre.



D'ailleurs, laisser un prélèvement revenir impayé coûte plus cher que de demander. En cas de rejet, sur un compte clos ou insuffisamment approvisionné, la somme devra être réglée par vos soins, obligatoirement en ligne au-delà de 300 €. Le code général des impôts prévoit en outre une majoration de 10 % sur l'impôt non payé à temps : sur une échéance de 300 € rejetée, 30 € de plus, sans compter les frais de votre banque.



Le compte débité mérite aussi un coup d'œil. Pour le prélèvement du 25 septembre, la mise à jour des coordonnées bancaires était ouverte jusqu'au 15 septembre. Pour les trois échéances suivantes, nous vous invitons à vérifier dans votre espace, rubrique de gestion du prélèvement à la source, que le compte indiqué est bien celui que vous utilisez.



Ce que vous pouvez régler dès maintenant pour 2027 Pendant ces échéances, la retenue à la source continue chaque mois au titre de vos revenus 2026. Si vos revenus ont changé, ajuster votre taux évite de retrouver une somme à payer l'an prochain. Et si vous avez arrêté votre aide à domicile en 2026, réduisez l'avance de janvier avant la date limite de décembre, fixée au 11 décembre l'an dernier : c'est le solde de septembre 2027 qui s'en trouvera allégé.