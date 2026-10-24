Fin du paiement par chèque : la DGFiP accélère, et si vous payez encore vos impôts par chèque, votre prochain avis de taxe foncière changera

La nuance tient dans un mot que la DGFiP emploie à chaque fois : l'encaissement. Pour traiter les chèques, l'État s'appuie sur des centres industriels qui encaissent en masse les chèques accompagnés de leur talon. Ceux de Lille et de Créteil ont déjà fermé en 2023. Le dernier en activité, à Rennes, a été confié au prestataire privé Tessi, et il doit fermer à son tour à l'été 2027, comme l'a rappelé la sénatrice de la Dordogne Marie-Claude Varaillas dans une question écrite au gouvernement.



Son collègue Serge Mérillou, sénateur du même département, parle d'une fermeture des centres d'encaissement industriel au 1er septembre 2027. D'ici là, écrit-il, la DGFiP réduira progressivement les encaissements, et en 2027 le chèque ne pourra plus servir à régler les avis qu'elle émet. Le ministère de l'Action et des Comptes publics lui répondra au Journal officiel du Sénat le 29 octobre, une réponse que nous lirons de près.



Que deviendra alors votre chèque ? Une note des finances publiques de Savoie, relayée par la mairie de Saint-Pancrace, en donne la mesure : il n'est pas prévu d'interdire le chèque, mais d'en limiter très fortement l'usage d'ici la mi-2027. Les chèques qui arriveront encore seront traités à la main, plus lentement. C'est tout l'écart entre une interdiction et une disparition organisée, et vous le sentirez d'abord en ouvrant votre courrier.

