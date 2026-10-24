Fin du paiement par chèque : la DGFiP accélère, et si vous payez encore vos impôts par chèque, votre prochain avis de taxe foncière changera

Fin du paiement par chèque : votre chèque est-il encore accepté ?
Depuis quelques jours, les titres se succèdent et se contredisent : fin du chèque en 2027, fin en 2028, interdiction totale, simple recul. De quoi inquiéter ceux d'entre vous qui paient leur taxe foncière avec un stylo et une enveloppe depuis des décennies. Votre chèque sera-t-il encore encaissé l'an prochain ?
Ce que dit l'administration elle-même est plus nuancé. Dans sa rubrique de vérification des fausses informations, Bercy rappelle que les entreprises et les professionnels ne peuvent plus régler aucun impôt par chèque depuis mars 2026, mais que cette règle ne s'applique pas aux particuliers. Pour vous, le chèque reste accepté jusqu'à 300 euros, et le ministère précise qu'aucune date n'est fixée pour la fin du paiement par chèque, qu'il s'agisse des impôts, des factures locales ou des amendes. Le chèque n'est pas interdit. Il est en train d'être rendu difficile.
Ce que dit l'administration elle-même est plus nuancé. Dans sa rubrique de vérification des fausses informations, Bercy rappelle que les entreprises et les professionnels ne peuvent plus régler aucun impôt par chèque depuis mars 2026, mais que cette règle ne s'applique pas aux particuliers. Pour vous, le chèque reste accepté jusqu'à 300 euros, et le ministère précise qu'aucune date n'est fixée pour la fin du paiement par chèque, qu'il s'agisse des impôts, des factures locales ou des amendes. Le chèque n'est pas interdit. Il est en train d'être rendu difficile.
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Ce que la DGFiP accélère d'ici l'été 2027
La nuance tient dans un mot que la DGFiP emploie à chaque fois : l'encaissement. Pour traiter les chèques, l'État s'appuie sur des centres industriels qui encaissent en masse les chèques accompagnés de leur talon. Ceux de Lille et de Créteil ont déjà fermé en 2023. Le dernier en activité, à Rennes, a été confié au prestataire privé Tessi, et il doit fermer à son tour à l'été 2027, comme l'a rappelé la sénatrice de la Dordogne Marie-Claude Varaillas dans une question écrite au gouvernement.
Son collègue Serge Mérillou, sénateur du même département, parle d'une fermeture des centres d'encaissement industriel au 1er septembre 2027. D'ici là, écrit-il, la DGFiP réduira progressivement les encaissements, et en 2027 le chèque ne pourra plus servir à régler les avis qu'elle émet. Le ministère de l'Action et des Comptes publics lui répondra au Journal officiel du Sénat le 29 octobre, une réponse que nous lirons de près.
Que deviendra alors votre chèque ? Une note des finances publiques de Savoie, relayée par la mairie de Saint-Pancrace, en donne la mesure : il n'est pas prévu d'interdire le chèque, mais d'en limiter très fortement l'usage d'ici la mi-2027. Les chèques qui arriveront encore seront traités à la main, plus lentement. C'est tout l'écart entre une interdiction et une disparition organisée, et vous le sentirez d'abord en ouvrant votre courrier.
Son collègue Serge Mérillou, sénateur du même département, parle d'une fermeture des centres d'encaissement industriel au 1er septembre 2027. D'ici là, écrit-il, la DGFiP réduira progressivement les encaissements, et en 2027 le chèque ne pourra plus servir à régler les avis qu'elle émet. Le ministère de l'Action et des Comptes publics lui répondra au Journal officiel du Sénat le 29 octobre, une réponse que nous lirons de près.
Que deviendra alors votre chèque ? Une note des finances publiques de Savoie, relayée par la mairie de Saint-Pancrace, en donne la mesure : il n'est pas prévu d'interdire le chèque, mais d'en limiter très fortement l'usage d'ici la mi-2027. Les chèques qui arriveront encore seront traités à la main, plus lentement. C'est tout l'écart entre une interdiction et une disparition organisée, et vous le sentirez d'abord en ouvrant votre courrier.
Le talon va disparaître de votre avis de taxe foncière
Le premier signe sera discret. Le titre interbancaire de paiement, ce talon qu'il suffisait de dater, signer et renvoyer, quitte les avis. Selon impots.gouv.fr, il n'est déjà plus proposé en 2026 sur les avis d'impôts locaux, sauf sur la taxe foncière, qui sera concernée en 2027. Votre prochain avis arrivera sans lui.
Sauf que la règle des 300 euros s'applique déjà. Au-delà, la taxe foncière se paie en ligne ou par prélèvement, et un chèque encaissé déclenche une majoration d'au moins 15 euros.
Sauf que la règle des 300 euros s'applique déjà. Au-delà, la taxe foncière se paie en ligne ou par prélèvement, et un chèque encaissé déclenche une majoration d'au moins 15 euros.
Pourquoi le fisc veut tourner la page du chèque
Pourquoi tant d'empressement ? Les chiffres de l'administration fiscale suffisent à l'expliquer. En dix ans, l'usage du chèque a chuté de plus de 75 %. Il ne représente plus que 4,5 % des paiements reçus, mais il absorbe à lui seul 30 % des coûts de traitement, et il demande des délais bien plus longs que les autres moyens de paiement.
D'ailleurs, plus le chèque se raréfie, plus chacun coûte cher. La note savoyarde évalue ce coût à 2,50 euros par chèque, et elle le présente comme le moyen de paiement le plus fraudé. Un chèque peut se perdre dans le courrier, être intercepté ou falsifié, et c'est sur ce terrain que la DGFiP met désormais en garde les usagers.
D'ailleurs, plus le chèque se raréfie, plus chacun coûte cher. La note savoyarde évalue ce coût à 2,50 euros par chèque, et elle le présente comme le moyen de paiement le plus fraudé. Un chèque peut se perdre dans le courrier, être intercepté ou falsifié, et c'est sur ce terrain que la DGFiP met désormais en garde les usagers.
Eau, cantine, hôpital : la grogne des élus locaux
Le chèque ne sert pas qu'aux impôts. Il règle aussi la facture d'eau, la cantine des petits-enfants que vous gardez le mercredi, une crèche, ou une facture de l'hôpital, car ces services publics locaux sont encaissés par les comptables publics. Selon le sénateur Mérillou, le chèque représente encore 40 millions de paiements aux Finances publiques, et il reste utilisé par de nombreux usagers éloignés du numérique.
C'est là que la grogne monte. Dans le Lot, le député Christophe Proença est monté au créneau contre cette sortie programmée du chèque, au nom des habitants et des petites communes de son département. Serge Mérillou redoute, lui, des régies municipales contraintes de manipuler davantage d'espèces et des impayés en hausse. Je comprends leur inquiétude : comme le souligne Marie-Claude Varaillas, certaines collectivités n'ont pas de terminal de carte bancaire, faute de moyens.
En revanche, la DGFiP ne laisse pas ces usagers sans solution. Chez un buraliste agréé, sur présentation de l'avis et de son QR code, vous pouvez régler une facture locale ou une amende en espèces jusqu'à 300 euros, ou par carte. Pour un impôt, l'avis ne doit pas dépasser 300 euros, carte comprise. Le virement simplifié sur PayFiP, la plateforme de paiement des factures publiques, arrivera en décembre pour les factures des collectivités, selon Maire-info, et Bercy vise pour 2027-2028 le paiement par Wero, la solution européenne de paiement instantané.
C'est là que la grogne monte. Dans le Lot, le député Christophe Proença est monté au créneau contre cette sortie programmée du chèque, au nom des habitants et des petites communes de son département. Serge Mérillou redoute, lui, des régies municipales contraintes de manipuler davantage d'espèces et des impayés en hausse. Je comprends leur inquiétude : comme le souligne Marie-Claude Varaillas, certaines collectivités n'ont pas de terminal de carte bancaire, faute de moyens.
En revanche, la DGFiP ne laisse pas ces usagers sans solution. Chez un buraliste agréé, sur présentation de l'avis et de son QR code, vous pouvez régler une facture locale ou une amende en espèces jusqu'à 300 euros, ou par carte. Pour un impôt, l'avis ne doit pas dépasser 300 euros, carte comprise. Le virement simplifié sur PayFiP, la plateforme de paiement des factures publiques, arrivera en décembre pour les factures des collectivités, selon Maire-info, et Bercy vise pour 2027-2028 le paiement par Wero, la solution européenne de paiement instantané.
Passer au prélèvement, même sans ordinateur
Faut-il attendre la fermeture de Rennes pour bouger ? Rien ne vous y oblige, mais attendre, c'est découvrir le changement le jour où l'avis arrive. Le plus simple reste le prélèvement, à l'échéance ou mensuel sur dix mois, reconduit chaque année sans démarche. Selon la page qu'impots.gouv.fr consacre aux moyens de paiement des impôts, l'adhésion peut se faire dans votre espace en ligne, en flashant le QR code de l'avis, ou par téléphone au 0 809 401 401, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 heures.
Vous n'avez pas d'ordinateur ? Les conseillers du réseau France services vous accompagnent pour ces démarches, et un enfant ou un voisin peut vous aider à passer l'appel avec votre avis et votre RIB sous la main. Si nous devions retenir une chose de cette semaine, c'est que le chéquier pourra rester dans votre tiroir, mais que votre prochain avis de taxe foncière, lui, ne vous attendra plus avec son talon.
Vous n'avez pas d'ordinateur ? Les conseillers du réseau France services vous accompagnent pour ces démarches, et un enfant ou un voisin peut vous aider à passer l'appel avec votre avis et votre RIB sous la main. Si nous devions retenir une chose de cette semaine, c'est que le chéquier pourra rester dans votre tiroir, mais que votre prochain avis de taxe foncière, lui, ne vous attendra plus avec son talon.