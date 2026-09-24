Vous payez votre taxe foncière 2026 par chèque : au-delà de 300 €, il vous coûte au moins 15 € de plus mais le prélèvement reste possible jusqu'au 30 septembre

Votre chèque de taxe foncière n'a rien d'anodin
Le chèque reste le moyen de paiement que beaucoup d'entre nous connaissent le mieux. On le remplit, on le signe, on le glisse dans l'enveloppe avec le talon de l'avis, et l'affaire semble réglée. Sauf que pour la taxe foncière, ce geste familier n'est plus autorisé dès que la somme dépasse un certain seuil. L'administration encaisse quand même votre chèque, puis vous applique une majoration.
Selon le communiqué publié le 22 septembre par Bercy, les avis de taxe foncière 2026 sont disponibles en ligne. D'après impots.gouv.fr, les propriétaires mensualisés ont vu le leur arriver le 19 septembre, les autres dès le 27 août. Pour ceux qui ont gardé le papier et ne sont pas mensualisés, l'envoi postal s'est étalé du 24 août au 21 septembre. Votre avis est très probablement sur la table, et c'est maintenant que se décide la façon de le payer.
Selon le communiqué publié le 22 septembre par Bercy, les avis de taxe foncière 2026 sont disponibles en ligne. D'après impots.gouv.fr, les propriétaires mensualisés ont vu le leur arriver le 19 septembre, les autres dès le 27 août. Pour ceux qui ont gardé le papier et ne sont pas mensualisés, l'envoi postal s'est étalé du 24 août au 21 septembre. Votre avis est très probablement sur la table, et c'est maintenant que se décide la façon de le payer.
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Quinze euros de plus, même sur un petit avis
La règle figure à l'article 1681 sexies du code général des impôts. Au-delà de 300 euros, la taxe foncière doit être payée par prélèvement ou en ligne, et le chèque, le virement ou les espèces ne sont plus admis. Le seuil a été abaissé par étapes, de 10 000 euros en 2016 à 300 euros en 2019. Vous payez par chèque depuis toujours ? La règle s'applique pourtant depuis sept ans.
Le non-respect de cette obligation entraîne une majoration de 0,2 % de la somme payée par un autre moyen. Mais l'article 1738 du même code précise que cette majoration ne peut pas être inférieure à 15 euros quand elle porte sur l'impôt sur le revenu ou les taxes foncières. C'est ce plancher qui décide de la note, pas le pourcentage.
Le calcul qui suit est le nôtre. Pour que 0,2 % atteignent d'eux-mêmes 15 euros, il faudrait une taxe foncière de 7 500 euros. Sur presque tous les avis, c'est donc le plancher qui s'applique. Sur une taxe de 1 000 euros, ces 15 euros représentent 1,5 % de la somme, soit sept fois et demie le taux affiché. Sur un avis de 350 euros, la charge dépasse 4 %.
Le sujet n'est pas neuf. En 2018, le ministre de l'Action et des Comptes publics avait fait annuler cette majoration sur les taxes foncières payées par chèque, et rembourser ceux qui l'avaient réglée. Une réponse ministérielle publiée ensuite à l'Assemblée nationale promettait encore, pour l'année en cours, de ne pénaliser personne au nom du droit à l'erreur. Le communiqué du 22 septembre ne dit rien de tel pour 2026.
Le non-respect de cette obligation entraîne une majoration de 0,2 % de la somme payée par un autre moyen. Mais l'article 1738 du même code précise que cette majoration ne peut pas être inférieure à 15 euros quand elle porte sur l'impôt sur le revenu ou les taxes foncières. C'est ce plancher qui décide de la note, pas le pourcentage.
Le calcul qui suit est le nôtre. Pour que 0,2 % atteignent d'eux-mêmes 15 euros, il faudrait une taxe foncière de 7 500 euros. Sur presque tous les avis, c'est donc le plancher qui s'applique. Sur une taxe de 1 000 euros, ces 15 euros représentent 1,5 % de la somme, soit sept fois et demie le taux affiché. Sur un avis de 350 euros, la charge dépasse 4 %.
Le sujet n'est pas neuf. En 2018, le ministre de l'Action et des Comptes publics avait fait annuler cette majoration sur les taxes foncières payées par chèque, et rembourser ceux qui l'avaient réglée. Une réponse ministérielle publiée ensuite à l'Assemblée nationale promettait encore, pour l'année en cours, de ne pénaliser personne au nom du droit à l'erreur. Le communiqué du 22 septembre ne dit rien de tel pour 2026.
Ce que le communiqué de Bercy ne vous dit pas
Ce communiqué présente deux solutions, toutes deux sur impots.gouv.fr. La première consiste à adhérer au prélèvement à l'échéance dans votre espace Finances publiques avant le 30 septembre. La seconde, à payer en ligne jusqu'au 20 octobre, y compris en scannant le code QR imprimé sur l'avis. Pour qui n'a ni ordinateur ni smartphone, la lecture s'arrête là, et le chéquier ressort du tiroir.
Le numéro de téléphone figure bien en bas du texte, mais pour « toute question sur les contrats de prélèvement ». Or la fiche que Service Public consacre à la date limite de paiement de la taxe foncière 2026 va plus loin. L'adhésion au prélèvement à l'échéance y est possible par téléphone, au 0 809 401 401, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h. L'appel n'est pas surtaxé.
Le numéro de téléphone figure bien en bas du texte, mais pour « toute question sur les contrats de prélèvement ». Or la fiche que Service Public consacre à la date limite de paiement de la taxe foncière 2026 va plus loin. L'adhésion au prélèvement à l'échéance y est possible par téléphone, au 0 809 401 401, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h. L'appel n'est pas surtaxé.
Votre prélèvement se demande par téléphone
L'appel suffit. Il vous faut votre avis de taxe foncière et vos coordonnées bancaires, sur un compte domicilié dans la zone SEPA, ce qui est le cas de tout compte ouvert en France. Une fois l'adhésion enregistrée, vous n'avez plus rien à faire. La somme sera prélevée le 26 octobre 2026, onze jours après la date limite du paiement papier.
Du mercredi 23 au mercredi 30 septembre, la ligne n'ouvre que six jours, puisqu'elle ferme le week-end. Passé le 30, l'administration indique que votre adhésion ne vaudra que pour l'échéance de 2027. Si j'avais un parent qui règle tout par chèque, c'est ce coup de fil que je lui proposerais de passer avec lui avant la fin du mois.
D'ailleurs, ce contrat ne s'éteint pas après usage. Il est reconduit chaque année tant que vous ne le résiliez pas, ce qui vous évitera la même question à l'automne 2027. Le prélèvement à l'échéance débite la totalité de la somme en une fois, il ne l'étale pas sur l'année. L'argent doit simplement être sur le compte fin octobre.
Du mercredi 23 au mercredi 30 septembre, la ligne n'ouvre que six jours, puisqu'elle ferme le week-end. Passé le 30, l'administration indique que votre adhésion ne vaudra que pour l'échéance de 2027. Si j'avais un parent qui règle tout par chèque, c'est ce coup de fil que je lui proposerais de passer avec lui avant la fin du mois.
D'ailleurs, ce contrat ne s'éteint pas après usage. Il est reconduit chaque année tant que vous ne le résiliez pas, ce qui vous évitera la même question à l'automne 2027. Le prélèvement à l'échéance débite la totalité de la somme en une fois, il ne l'étale pas sur l'année. L'argent doit simplement être sur le compte fin octobre.
Sous 300 euros, votre chèque reste accepté
En revanche, si votre avis ne dépasse pas 300 euros, rien ne change. Le chèque, le virement et les espèces restent admis jusqu'au 15 octobre à minuit. Le communiqué de Bercy ajoute que vous pouvez régler en espèces ou par carte chez un buraliste agréé, sur présentation de l'avis, ou par carte au guichet d'un centre des finances publiques. Le seuil, lui, se franchit au premier centime : une taxe de 300 euros tout rond échappe à l'obligation, pas une taxe de 301 euros.
Après le 30 septembre, deux solutions encore
Si la date du 30 septembre passe, deux solutions restent ouvertes. Le paiement en ligne est possible jusqu'au 20 octobre, et un proche peut vous aider à le faire depuis votre espace ou l'application impots.gouv. À défaut, le chèque au-dessus de 300 euros sera encaissé, avec sa majoration de 15 euros. C'est un coût, pas une catastrophe.
Le vrai danger tient au calendrier. Payer après la date limite déclenche une majoration de 10 %, prévue par le code général des impôts. Sur une taxe de 1 000 euros, cela fait 100 euros, près de sept fois la pénalité du chèque. Un chèque de plus de 300 euros posté à temps coûte bien moins qu'un chèque qui arrive en retard.
Le vrai danger tient au calendrier. Payer après la date limite déclenche une majoration de 10 %, prévue par le code général des impôts. Sur une taxe de 1 000 euros, cela fait 100 euros, près de sept fois la pénalité du chèque. Un chèque de plus de 300 euros posté à temps coûte bien moins qu'un chèque qui arrive en retard.