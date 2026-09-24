Vous payez votre taxe foncière 2026 par chèque : au-delà de 300 €, il vous coûte au moins 15 € de plus mais le prélèvement reste possible jusqu'au 30 septembre

La règle figure à l'article 1681 sexies du code général des impôts. Au-delà de 300 euros, la taxe foncière doit être payée par prélèvement ou en ligne, et le chèque, le virement ou les espèces ne sont plus admis. Le seuil a été abaissé par étapes, de 10 000 euros en 2016 à 300 euros en 2019. Vous payez par chèque depuis toujours ? La règle s'applique pourtant depuis sept ans.



Le non-respect de cette obligation entraîne une majoration de 0,2 % de la somme payée par un autre moyen. Mais l'article 1738 du même code précise que cette majoration ne peut pas être inférieure à 15 euros quand elle porte sur l'impôt sur le revenu ou les taxes foncières. C'est ce plancher qui décide de la note, pas le pourcentage.



Le calcul qui suit est le nôtre. Pour que 0,2 % atteignent d'eux-mêmes 15 euros, il faudrait une taxe foncière de 7 500 euros. Sur presque tous les avis, c'est donc le plancher qui s'applique. Sur une taxe de 1 000 euros, ces 15 euros représentent 1,5 % de la somme, soit sept fois et demie le taux affiché. Sur un avis de 350 euros, la charge dépasse 4 %.



Le sujet n'est pas neuf. En 2018, le ministre de l'Action et des Comptes publics avait fait annuler cette majoration sur les taxes foncières payées par chèque, et rembourser ceux qui l'avaient réglée. Une réponse ministérielle publiée ensuite à l'Assemblée nationale promettait encore, pour l'année en cours, de ne pénaliser personne au nom du droit à l'erreur. Le communiqué du 22 septembre ne dit rien de tel pour 2026.

