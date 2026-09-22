« À 2 000 euros, on vit correctement », défend Roland Lescure sur le gel des pensions : le plan freine aussi votre retraite dès 1 260 euros

À 2 000 euros, votre retraite serait « correcte »
La phrase a été dite deux fois, pour qu'on l'entende bien. « 2 000 euros, c'est correct comme retraite. On vit, avec 2 000 euros, correctement », a déclaré le locataire de Bercy au micro de France Inter, le lundi 21 septembre. Le 12 septembre, il estimait déjà qu'avec une telle retraite, on n'est « pas riches » mais « pas non plus démunis ». Lundi, il a aussitôt pris ses précautions : il ne veut « en aucun cas dire qu'au-delà de 2 000 euros on est aisé, et qu'en dessous, on est pauvre ». À l'évidence, notre ministre de l'économie et des finances n'a aucune idée de ce que vivre avec 2 000 euros ou moins représente réellement en 2026, à l'instar des autres politiques ou personnalités qui nous gouvernent et qui n'ont qu'une perception statistique des choses.
Ce chiffre rond n'est pourtant pas tombé du ciel. Il colle au seuil de 2 034 euros par mois inscrit dans l'avant-projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027, révélé par Le Monde et transmis au Conseil d'État. Au-dessus de ce montant, votre pension de base ne serait pas revalorisée du tout en janvier. Aucune pension versée ne diminuera, a promis de son côté le ministre des Comptes publics, David Amiel, dans La Tribune Dimanche.
Tout le débat s'est donc focalisé sur ces 2 000 euros, et sur la question de savoir si l'on vit vraiment bien avec. C'est pourtant un autre chiffre qui concerne le plus grand nombre d'entre vous.
Ce chiffre rond n'est pourtant pas tombé du ciel. Il colle au seuil de 2 034 euros par mois inscrit dans l'avant-projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027, révélé par Le Monde et transmis au Conseil d'État. Au-dessus de ce montant, votre pension de base ne serait pas revalorisée du tout en janvier. Aucune pension versée ne diminuera, a promis de son côté le ministre des Comptes publics, David Amiel, dans La Tribune Dimanche.
Tout le débat s'est donc focalisé sur ces 2 000 euros, et sur la question de savoir si l'on vit vraiment bien avec. C'est pourtant un autre chiffre qui concerne le plus grand nombre d'entre vous.
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L'effort commence bien avant 2 000 euros
Le ministre l'a lui-même glissé dans la même interview, et cette phrase-là pèse bien plus lourd. La mesure consiste à dire « qu'environ la moitié des retraités feront un effort » en voyant leur pension augmenter moins vite que l'inflation. La moitié, pas la minorité qui dépasse 2 034 euros.
Ce décalage s'explique par l'architecture du texte, qui compte trois paliers. Sous 1 260 euros par mois, votre pension de base continuerait de suivre les prix. Entre 1 260 et 2 034 euros, elle augmenterait, mais moins que l'inflation, selon un coefficient fixé par décret. Au-delà, elle serait gelée. Et le classement additionne toutes vos pensions, complémentaires comprises, même si seule la retraite de base serait touchée.
Autrement dit, pour beaucoup d'entre nous, l'effort commence bien avant la barre que Roland Lescure juge « correcte ». Il démarre à un niveau de pension que personne, pas même le ministre, ne qualifierait de confortable.
Ce décalage s'explique par l'architecture du texte, qui compte trois paliers. Sous 1 260 euros par mois, votre pension de base continuerait de suivre les prix. Entre 1 260 et 2 034 euros, elle augmenterait, mais moins que l'inflation, selon un coefficient fixé par décret. Au-delà, elle serait gelée. Et le classement additionne toutes vos pensions, complémentaires comprises, même si seule la retraite de base serait touchée.
Autrement dit, pour beaucoup d'entre nous, l'effort commence bien avant la barre que Roland Lescure juge « correcte ». Il démarre à un niveau de pension que personne, pas même le ministre, ne qualifierait de confortable.
Votre pension face à celle du retraité moyen
Pour situer ces seuils, nous avons repris les derniers chiffres officiels. Selon les données publiées par la Drees en mai 2026, la pension moyenne de droit direct atteignait 1 705 euros bruts par mois fin 2024, tous régimes réunis, hors majoration pour trois enfants.
Où se situe alors le retraité moyen ? Le seuil du gel dépasse cette moyenne de 329 euros, et le seuil de la sous-indexation se situe 445 euros en dessous. Le calcul est le nôtre, et il compare des montants bruts faute de précision dans l'avant-projet. Il montre déjà une chose : le retraité moyen ne serait pas gelé, mais il ne serait pas épargné non plus. Il se trouve en plein dans le palier intermédiaire.
Les femmes y sont encore plus exposées. La Drees mesure un écart de 36 % entre leur pension de droit direct et celle des hommes. Rapporté aux seuils du texte, une retraitée a bien plus de chances de tomber dans ce palier intermédiaire que dans celui du gel. Pour elles, le débat sur la retraite « correcte » passe à côté de l'essentiel.
Où se situe alors le retraité moyen ? Le seuil du gel dépasse cette moyenne de 329 euros, et le seuil de la sous-indexation se situe 445 euros en dessous. Le calcul est le nôtre, et il compare des montants bruts faute de précision dans l'avant-projet. Il montre déjà une chose : le retraité moyen ne serait pas gelé, mais il ne serait pas épargné non plus. Il se trouve en plein dans le palier intermédiaire.
Les femmes y sont encore plus exposées. La Drees mesure un écart de 36 % entre leur pension de droit direct et celle des hommes. Rapporté aux seuils du texte, une retraitée a bien plus de chances de tomber dans ce palier intermédiaire que dans celui du gel. Pour elles, le débat sur la retraite « correcte » passe à côté de l'essentiel.
Dix euros d'écart, deux sorts différents
Il y a enfin l'effet de seuil, que le texte ne règle pas à ce stade. Imaginez deux voisins de palier, l'un à 2 030 euros de pensions cumulées, l'autre à 2 040 euros. Le premier verrait sa pension de base progresser un peu, le second la verrait figée, pour dix euros d'écart. Dès le mois d'août, l'entourage du ministre reconnaissait chercher « comment éviter les effets de palier ». La réponse n'est toujours pas connue, pas plus que la question du brut ou du net.
Ce que « correct » ne dit pas de votre loyer
Le mot « correct » bute surtout sur une réalité que le montant de la pension ne dit pas.
Avec 2 000 euros, un propriétaire qui a fini de rembourser sa maison et un locataire qui paie 700 euros de loyer ne vivent pas la même retraite. Un retraité qui aide encore ses enfants non plus. C'est l'argument du député LFI Aurélien Taché, qui demande de « laisser tranquilles » ces retraités. À l'inverse, Christian Bourreau, président de l'Union française des retraités, s'est dit prêt à participer, à condition que l'effort soit partagé.
Je retiens pour ma part une contradiction plus simple. Le ministre refuse de classer comme aisé un retraité à 2 000 euros, mais son dispositif fait contribuer des pensions bien plus basses. Or rien n'est encore voté. Le projet doit être présenté en Conseil des ministres d'ici début octobre, puis débattu plusieurs semaines au Parlement.
L'an dernier, les députés avaient déjà retiré le gel de toutes les pensions de base prévu pour 2026, et celles-ci avaient finalement été revalorisées de 0,9 % au 1er janvier. Pour savoir où vous vous situez, additionnez votre pension de base et votre complémentaire, telles qu'elles figurent sur les relevés de paiement de vos caisses.
D'ici le vote, gardez en tête le vrai chiffre de ce débat : ce n'est pas 2 000 euros, c'est 1 260.
Avec 2 000 euros, un propriétaire qui a fini de rembourser sa maison et un locataire qui paie 700 euros de loyer ne vivent pas la même retraite. Un retraité qui aide encore ses enfants non plus. C'est l'argument du député LFI Aurélien Taché, qui demande de « laisser tranquilles » ces retraités. À l'inverse, Christian Bourreau, président de l'Union française des retraités, s'est dit prêt à participer, à condition que l'effort soit partagé.
Je retiens pour ma part une contradiction plus simple. Le ministre refuse de classer comme aisé un retraité à 2 000 euros, mais son dispositif fait contribuer des pensions bien plus basses. Or rien n'est encore voté. Le projet doit être présenté en Conseil des ministres d'ici début octobre, puis débattu plusieurs semaines au Parlement.
L'an dernier, les députés avaient déjà retiré le gel de toutes les pensions de base prévu pour 2026, et celles-ci avaient finalement été revalorisées de 0,9 % au 1er janvier. Pour savoir où vous vous situez, additionnez votre pension de base et votre complémentaire, telles qu'elles figurent sur les relevés de paiement de vos caisses.
D'ici le vote, gardez en tête le vrai chiffre de ce débat : ce n'est pas 2 000 euros, c'est 1 260.