« À 2 000 euros, on vit correctement », défend Roland Lescure sur le gel des pensions : le plan freine aussi votre retraite dès 1 260 euros

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La phrase a été dite deux fois, pour qu'on l'entende bien. « 2 000 euros, c'est correct comme retraite. On vit, avec 2 000 euros, correctement », a déclaré le locataire de Bercy au micro de France Inter, le lundi 21 septembre. Le 12 septembre, il estimait déjà qu'avec une telle retraite, on n'est « pas riches » mais « pas non plus démunis ». Lundi, il a aussitôt pris ses précautions : il ne veut « en aucun cas dire qu'au-delà de 2 000 euros on est aisé, et qu'en dessous, on est pauvre ». À l'évidence, notre ministre de l'économie et des finances n'a aucune idée de ce que vivre avec 2 000 euros ou moins représente réellement en 2026, à l'instar des autres politiques ou personnalités qui nous gouvernent et qui n'ont qu'une perception statistique des choses.Ce chiffre rond n'est pourtant pas tombé du ciel. Il colle au seuil deinscrit dans l'avant-projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027, révélé par Le Monde et transmis au Conseil d'État. Au-dessus de ce montant, votre pension de base ne serait pas revalorisée du tout en janvier. Aucune pension versée ne diminuera, a promis de son côté le ministre des Comptes publics, David Amiel, dans La Tribune Dimanche.Tout le débat s'est donc focalisé sur ces 2 000 euros, et sur la question de savoir si l'on vit vraiment bien avec. C'est pourtant un autre chiffre qui concerne le plus grand nombre d'entre vous.