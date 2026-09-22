Vous vivez seul dans votre maison de 200 000 € : le fisc prendra 9 % à votre enfant unique, plus que les 5 % cités par Oxfam contre le pacte Dutreil

Le chiffre de 5 % cache toutefois une condition que la note ne détaille pas, et c'est là que votre propre situation entre en jeu. Nous avons refait le calcul avec le barème officiel des droits de succession en ligne directe. On ne retombe sur ces 5 % qu'en appliquant d'abord l'abattement de 20 % réservé à la résidence principale, ce qui ramène la maison à 160 000 euros avant l'abattement de 100 000 euros par enfant.



Sauf que cet abattement de 20 % obéit à une règle stricte. L'article 764 bis du Code général des impôts ne l'accorde que si, au jour du décès, la maison est aussi occupée comme résidence principale par le conjoint, le partenaire de Pacs, ou un enfant mineur ou majeur protégé. L'administration fiscale précise que le défunt qui vivait seul n'y a pas droit.



C'est pourtant la situation de nombreux veufs et veuves restés seuls dans la maison familiale. Qu'en est-il alors pour leurs enfants ? Prenons donc ce cas précis : vous vivez seul dans une maison de 200 000 euros et vous avez un enfant unique. Après l'abattement de 100 000 euros, il reste 100 000 euros taxables, et le barème progressif donne 18 194 euros de droits, soit 9,1 % de la valeur de la maison. Le calcul est le nôtre.



Je vous laisse mesurer l'écart avec les 4 % de l'entreprise à 2 millions. Pour cet enfant unique, la maison de ses parents est taxée plus de deux fois plus lourdement, en proportion, qu'une société familiale transmise sous pacte. La comparaison d'Oxfam, loin d'exagérer, retient pour un enfant unique le cas le plus favorable à la maison.